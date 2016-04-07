Чому їжаки в Європі опинилися під загрозою зникнення

Їжаки в Європі перебувають під загрозою через втрату середовища та природного корму. Результатом є зменшення популяції цих тварин та занесення їх до списку видів, яким загрожує вимирання.

Основні фактори зниження популяції пов'язані з розвитком аграрної галузі. Велике сільськогосподарське виробництво позбавляє їжаків їхнього природного середовища, оскільки фермери викорчовують чагарники та дерева, щоб звільнити площі для вирощування сільськогосподарських культур.

Іншою проблемою є збільшення використання пестицидів, які знищують природний корм їжаків - комах, а також безхребетних - черв'яків та слимаків. Варто враховувати і збільшення кількості збудованих доріг, стін та різного роду огорож. Все це обмежує здатність їжаків до міграції та завдає серйозної шкоди їхньому виживанню в довгостроковій перспективі, перешкоджаючи можливостям спарюватися.

Спустошення дворів

Втрата їжаками середовища існування відбувається не лише через розвиток сільського господарства. Упродовж останніх років у садках та дворах навколо приватних будинків значно поменшало рослинності, що ускладнює виживання їжаків. Акуратно доглянутим дворам бракує кущів та живоплотів, де тварини могли б знайти місце для зимівлі та облаштувати нори. Додатковою загрозою для них є й хімічні речовини, які люди використовуються у садах. І їжаки або самі їдять хімікати, або ж ті потрапляють в їхній організм при поїданні слимаків чи равликів, які ці речовини вже спожили.

Утім, їжаки добре прижилися у міських умовах, у парках та дендраріях.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Захищені тварини Їжаки - дикі тварини. Їх знаходять по всій Німеччині та надають їм захист, згідно із Федеральним законом про охорону природи. Їжаки можуть лишатися у людей, отримуючи від них піклування, якщо вони поранені чи хворі. Але потім їх все одно слід відпустити у світ дикої природи.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Людське піклування - дозволене Цього року літо в Німеччині було вологим, а осінь - то не за сезоном холодною, то надто теплою. У результаті, як стверджують у баварській Асоціації захисту видів та біотопів, зросла кількість слабких їжаків, яких слід узяти під людську опіку, аби вони змогли вижити.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Запізно народжені Через аномальну літню погоду багато їжаків розмножувалися наприкінці літа. Тому багато цьогорічних їжаченят не підготовлені до зими. Дитинчата мають швидко набрати вагу до зими, щоб мати змогу вижити. Зазвичай їжаки залягають у зимову сплячку з жовтня до квітня. Однак у теплі зими вони можуть зберігати активність до листопада чи грудня.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Нестача їжі Їжаки, які восени важать менше, ніж 400 грам, мають мало шансів вижити взимку. Вони є нічними тваринами, тому, якщо ви знайдете їжака вдень у саду чи на вулиці, він, швидше за все, хворий чи голодний. Серед ознак, які вказують на те, що їжак хворий - повільні чи нечіткі рухи, випадіння голок.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Захист тварин У Німеччині ціла низка організацій піклується про хворих їжаків. Оскільки їжаки всеїдні, їх можна годувати навіть котячим кормом, яйцями чи м'ясом. А ось їжа на зразок молока чи цукру не надто корисна для їжачків.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Маленькі їжачки, покинуті напризволяще Восени можна знайти навіть осиротілих дитинчат їжаків. Мами зазвичай вигодовують їх молоком у перші шість тижнів життя, але якщо зі самкою щось станеться, то сліпі й глухі їжаченята потребують допомоги.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Скрутитися у клубочок Їжаки скручуються у клубочок, щоб захиститися від хижаків. Але на сьогодні однією з найбільших загроз для цих тварин є автомобілі.

Як і чому в Німеччині рятують їжаків Живуть на планеті вже 60 мільйонів років Їжаків часто можна побачити в садках. Вони - нічні тварини і мають хороший нюх та слух. До речі, їжаки живуть на планеті вже близько 60 мільйонів років, що робить їх одними з найстаріших ссавців. Автор: Чейс Вінтер, Наталія Мехед



Шокуюче зменшення популяції у Великобританії

Проблема різкого скорочення популяції їжаків у Великобританії набула широкого розголосу завдяки діям низки організацій із захисту природи, діяльність яких підтримав і відомий гітарист рок-групи Queen Браян Мей. Згідно з попередніми підрахунками, кількість їжаків у Великобританії знизилася з 30 мільйонів у 1950-х роках до приблизно 1 мільйона у 2019 році. Ще тривожнішими є підрахунки, які показують, що з 2000 року їхня популяція скоротилася вдвічі.

Включили їжаків до списку ссавців, які перебувають під загрозою зникнення, і в Баварії.

Що занадто, то нездорово

Їжаки - одні з найдавніших ссавців на планеті. Тривалість їхнього життя - від двох до п'яти років. Розмножуються вони з квітня до вересня, народжуючи до семи їжаченят щороку. Восени нічні створіння активно полюють та здобувають їжу, щоб накопичити жир та пережити зимову сплячку.

Але й тут нова проблема привернула увагу захисників природи: власники садів, керуючись добрими намірами, в надлишку намагаються компенсувати втрату природного корму для їжаків. Вони перегодовують їжаків до такої міри, що ожиріння для тих перетворюється на проблему. Деякі з них стають настільки товстими, що більше не можуть згорнутися в клубок, щоб захистити себе від небезпеки.