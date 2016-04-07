Чому їжаки в Європі опинилися під загрозою зникнення

Їжаки опинилися в Європі під загрозою вимирання, оскільки люди знищують середовище їхнього існування та природний корм. Утім, надмірна компенсація втрати їжаками корму може створити іншу проблему.
Їжаки в Європі перебувають під загрозою через втрату середовища та природного корму. Результатом є зменшення популяції цих тварин та занесення їх до списку видів, яким загрожує вимирання.
Основні фактори зниження популяції пов'язані з розвитком аграрної галузі. Велике сільськогосподарське виробництво позбавляє їжаків їхнього природного середовища, оскільки фермери викорчовують чагарники та дерева, щоб звільнити площі для вирощування сільськогосподарських культур.
Іншою проблемою є збільшення використання пестицидів, які знищують природний корм їжаків - комах, а також безхребетних - черв'яків та слимаків. Варто враховувати і збільшення кількості збудованих доріг, стін та різного роду огорож. Все це обмежує здатність їжаків до міграції та завдає серйозної шкоди їхньому виживанню в довгостроковій перспективі, перешкоджаючи можливостям спарюватися.
Спустошення дворів
Втрата їжаками середовища існування відбувається не лише через розвиток сільського господарства. Упродовж останніх років у садках та дворах навколо приватних будинків значно поменшало рослинності, що ускладнює виживання їжаків. Акуратно доглянутим дворам бракує кущів та живоплотів, де тварини могли б знайти місце для зимівлі та облаштувати нори. Додатковою загрозою для них є й хімічні речовини, які люди використовуються у садах. І їжаки або самі їдять хімікати, або ж ті потрапляють в їхній організм при поїданні слимаків чи равликів, які ці речовини вже спожили.
Утім, їжаки добре прижилися у міських умовах, у парках та дендраріях.
Шокуюче зменшення популяції у Великобританії
Проблема різкого скорочення популяції їжаків у Великобританії набула широкого розголосу завдяки діям низки організацій із захисту природи, діяльність яких підтримав і відомий гітарист рок-групи Queen Браян Мей. Згідно з попередніми підрахунками, кількість їжаків у Великобританії знизилася з 30 мільйонів у 1950-х роках до приблизно 1 мільйона у 2019 році. Ще тривожнішими є підрахунки, які показують, що з 2000 року їхня популяція скоротилася вдвічі.
Включили їжаків до списку ссавців, які перебувають під загрозою зникнення, і в Баварії.
Що занадто, то нездорово
Їжаки - одні з найдавніших ссавців на планеті. Тривалість їхнього життя - від двох до п'яти років. Розмножуються вони з квітня до вересня, народжуючи до семи їжаченят щороку. Восени нічні створіння активно полюють та здобувають їжу, щоб накопичити жир та пережити зимову сплячку.
Але й тут нова проблема привернула увагу захисників природи: власники садів, керуючись добрими намірами, в надлишку намагаються компенсувати втрату природного корму для їжаків. Вони перегодовують їжаків до такої міри, що ожиріння для тих перетворюється на проблему. Деякі з них стають настільки товстими, що більше не можуть згорнутися в клубок, щоб захистити себе від небезпеки.