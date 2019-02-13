Чому єпископа УПЦ МП не пустили в Україну?

Єпископ Української православної церкви Гедеон (Юрій Харон), який повертався 13 січня із США в Україну, так і не зміг перетнути український кордон. Далі паспортного контролю в аеропорту "Бориспіль" намісника Десятинного монастиря в Києві цього разу не пустили.

Гедеон повертався із США, куди вилетів наприкінці січня. Як повідомляється на сайті Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), там він зустрівся з американськими конгресменами. "Владика Гедеон передав також Держсекретарю США Майклу Помпео й американським конгресменам офіційне звернення УПЦ, в якому церква просить розглянути випадки порушення прав і свобод віруючих", - йдеться у повідомленні УПЦ МП.

Держприкордонслужба: "Паспорт є недійсний"

Ситуацію, що склалася після свого повернення в Україну, Гедеон назвав "релігійно-політичним тиском". На його захист виступила й УПЦ МП. "Припускаємо, що має місце порушення прав громадянина України за релігійною ознакою, що може бути пов'язано з його діяльністю, як єпископа УПЦ", - йдеться в офіційному коментарі юридичного відділу УПЦ МП.

У Державній прикордонній службі України всі звинувачення щодо політично вмотивованого рішення не пускати церковника на українську територію відкидають. Як повідомив у розмові з DW речник української Держприкордонслужби Олег Слободян, за інформацією авіакомпанії, літаком якої Гедеон прилетів в Україну, єпископ реєструвався на рейс за паспортом громадянина США, а на паспортному контролі в Україні пред'явив український паспорт.

"Паспорт, який він надавав на паспортний контроль, закордонний паспорт громадянина України, є недійсний, - пояснив DW речник Держприкордонслужби України Олег Слободян. - Тому прикордонники його вилучили, а громадянина через кордон не пустили".

Куди поділось українське громадянство

У Службі безпеки України (СБУ) заявляють, що Гедеон мав відразу кілька національних паспортів. "Ми виявили, що він активно користується, окрім українського, ще й американським та російським паспортами і передали інформацію у міграційну службу та заборонили йому в’їзд на три роки, як громадянину іноземної держави", - сказала DW речниця СБУ Олена Гітлянська.

DW звернулася до державної міграційної служби України (ДМСУ) з проханням уточнити, коли і на якій правовій основі священика УПЦ МП Гедеона було позбавлено українського громадянства. Однак в прес-службі міграційної служби порадили скористатись офіційною інформацією про це на офіційному сайті відомства.

Пояснення міграційної служби

Там у четвер, 14 лютого, справді з'явилось повідомлення про те, що напередодні "було припинено спробу перетину кордону України іноземцем за недійсними документами". Щоправда ім'я особи не називається. Далі в повідомленні можна прочитати, що йдеться про "громадянина РФ - діяча однієї з релігійних організацій, яку ЗМІ пов'язують зі спецслужбами країни-агресора". У заяві наголошується, що цією особою "під час подання документів для набуття громадянства України надано неправдиві відомості стосовно наявних громадянств". Таким чином набуття громадянства України відбулось з порушенням законодавства.

"За результатами перевірки, проведеної на підставі листа СБУ, у червні 2018 року було скасовано як рішення про реєстрацію громадянином України вказаної особи, так і рішення про видачу паспортів громадянина України. При цьому, відповідно до законодавства України, паспорти громадянина України (внутрішній та закордонний) зазначеної особи було визнано недійсними та внесено до відповідної бази даних ДМСУ", - інформує сайт державної міграційної служби.

У прес-службі ДМСУ на запит DW відмовились уточнити, чи йдеться у цьому повідомленні про єпископа Гедеона.

Хто такий Гедеон?

Якщо вірити сайту Російської православної церкви, Гедеон (Юрій Харон) народився в 1960 році в Одесі. У 1987 році він постригся в монахи з ім'ям Гедеон у російському Курську. В 1991 році Гедеона перевили з Росії до Православної Церкви в Америці. Він "отримав американське громадянство й служив військовим священником на кораблі ВМС США", повідомляється далі на сайті Російської православної церкви.

В Україну Гедеон перебрався в 1999 році. Його зарахували до кліру Київської єпархії Української православної церкви (МП). У 2000 році Гедеон закінчив Київську духовну семінарію, а 2002 - екстерном Київську духовну академію. З 2009 року Гедеон є намісником новоствореного Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Богородиці в Києві.

Єпископ Гедеон відомий тим, що позивався до Верховної Ради через підтримку українськими депутатами звернення президента України Петра Порошенка про надання Томосу про автокефалію Православній церкві в Україні та вимагав скасувати рішення парламенту.