 Чому Швеція відмовляється від жорстких заходів у боротьбі з коронавірусом? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.03.2020

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Європа

Чому Швеція відмовляється від жорстких заходів у боротьбі з коронавірусом?

У той час, як у більшості країн ЄС на тлі пандемії COVID-19 суспільне життя завмерло, у Швеції магазини, ресторани і школи залишаються відчиненими. Водночас кількість заражених продовжує зростати.

Schweden Flagge (picture-alliance/D. Kalker)

За даними шведської влади, коронавірусом заразилися понад 2800 жителів країни. 70 людей уже померли. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен висловився щодо цієї ситуації досить прямолінійно. "Інфекція (коронавірус SARS-CoV-2. - Ред.) продовжує поширюватися. Життя і здоров'я людей, їхні робочі місця під загрозою. Захворіє ще багато людей, і багатьом доведеться попрощатися зі своїми близькими", - заявив він у зверненні до жителів країни.

Для порівняння: в Німеччині кількість інфікованих становить орієнтовно 43 тисячі осіб. Понад 250 випадків зараження SARS-CoV-2 призвели до летального результату. Але на відміну від Німеччини, суспільне життя у Швеції поки що не завмерло. Уряд країни не поспішає запроваджувати жорсткі обмеження на пересування й контакти громадян. Наразі влада обмежується лише рекомендаціями залишатися вдома, утримуватися від необов'язкових поїздок і обмежувати соціальні контакти з літніми людьми.

Чи сформується у шведів колективний імунітет?

Водночас магазини й ресторани працюють, а громадяни Євросоюзу, як і раніше можуть в'їжджати в країну. Дозволені й заходи за участю до 500 осіб.

Висловлювання головного епідеміолога Швеції Андерса Тегнелла часто критикують

Висловлювання головного епідеміолога Швеції Андерса Тегнелла часто критикують

Дитячі садки та школи працюють у звичайному режимі: віддалено займаються тільки учні старших класів та студенти вишів. По приїзді з-за кордону ніхто не повинен вирушати на профілактичний карантин - навіть медсестри й лікарі. І навіть у випадку появи в людини симптомів коронавірусу вдома повинна залишатися тільки ця людина: інші члени її родини можуть і надалі вільно пересуватися.

Що ж лежить в основі такого підходу? Головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл вважає, що більшість шведів повинні перехворіти на новий коронавірус, щоби в них сформувався колективний імунітет.

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Нещодавно такої стратегії дотримувалася й Великобританія. Відповідно до такого підходу, ізольовувати необхідно лише "групи ризику" - зокрема, літніх осіб і тих, хто страждає на хронічні захворювання. Решта ж не повинна боятися зараження коронавірусом. Тегнелл переконаний, що завдяки цьому населення країни сформує колективний імунітет і вірус втратить свою ефективність у довгостроковій перспективі.

Проте на сьогодні не доведено, чи справді до SARS-CoV-2 виробляється імунітет і як довго він зберігається. На цьому тлі висловлювання Тегнелла піддаються дедалі більшій критиці. 5 березня він стверджував в інтерв'ю газеті Aftonbladet, що епідемія коронавірусу вже досягла свого піку: на той час кількість офіційно зареєстрованих інфікованих становила лише 94 людини. А 18 березня він заявив в ефірі шведського телебачення, що навіть якщо в сім'ї є хворі на коронавірус, інші її члени можуть спокійно продовжувати ходити в школу й на роботу.

"Я боюся залишатися в Швеції"

На гірськолижних курортах Швеції життя триває, незважаючи на коронавірус

На гірськолижних курортах Швеції життя триває, незважаючи на коронавірус

Такі твердження викликали в багатьох шведів лише подив. Наприклад, сусідня Данія повністю закрила свої кордони - так само, як і університети, школи, дитячі садки й бібліотеки. Крім того, влада країни планує запровадити заборону на зустрічі групами понад двох осіб.

Тим часом напередодні великодніх канікул шведські гірськолижні курорти очікують напливу тих, хто їде на відпочинок. На цьому тлі їхні оператори закликають владу країни посилити контроль за переміщенням людей. У соціальних мережах багато хто висловлює невдоволення в зв'язку з тим, що влада Швеції не вживає досить жорстких заходи в боротьбі з коронавірусом.

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Глава Сіоністської федерації Швеції Саскія Пантелл розмістила в Twitter фотографію, на якій численні відвідувачі вуличних барів і ресторанів насолоджуються весняним сонцем. "Я боюся залишатися у Швеції під час епідемії коронавірусу. Це божевілля!"- написала вона. Редактор новинної платформи The Local Кетрін Едвардс також закликає Швецію наслідувати приклад Німеччини й ввести обмеження на соціальні котакти.

Тестуватимуть не всіх

Що стосується тестування на коронавірус, то в цьому питанні шведська влада також діє всупереч рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). У перші тижні пандемії здати аналізи на коронавірус ще могли всі, у кого з'явилися симптоми захворювання після повернення з регіону підвищеного ризику або контакту з інфікованим.

На Covid-19 у Швеції тестують поки що лише групи ризику

На Covid-19 у Швеції тестують поки що лише групи ризику

Однак зараз у Швеції тестують лише людей, що входять до групи ризику, - наприклад, тих, у кого виникають серйозні проблеми з диханням. Усі інші пацієнти із симптомами коронавірусної інфекції повинні залишатися вдома до повного одужання: їх тестувати не будуть.

"У нас більше немає часу чекати результатів тестів. Ми рекомендуємо всім, у кого є симптоми коронавірусу, обмежити свої соціальні контакти", - каже представник шведського Агентства громадської охорони здоров'я Карін Тегмарк Віселл, який наполягає на тому, що влада повинна змінити стратегію.

Редактор сайту The Local Кетрін Едвардс сподівається, що такі заходи будуть більш ефективними. На тлі новин, що надходять з Італії, багато шведів готові залишатися вдома незалежно від наявності відповідних рекомендацій влади. Вулиці Стокгольма спорожніли, а більшість кінотеатрів і театрів закрилися за власною ініціативою.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (23.03.2020)  

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Докладно

Schweden Flagge (picture-alliance/D. Kalker)

Боротьба з коронавірусом - шведський шлях

Чому Швеція відмовляється від жорстких заходів у боротьбі з коронавірусом?  

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