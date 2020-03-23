Чому Швеція відмовляється від жорстких заходів у боротьбі з коронавірусом?  

За даними шведської влади, коронавірусом заразилися понад 2800 жителів країни. 70 людей уже померли. Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен висловився щодо цієї ситуації досить прямолінійно. "Інфекція (коронавірус SARS-CoV-2. - Ред.) продовжує поширюватися. Життя і здоров'я людей, їхні робочі місця під загрозою. Захворіє ще багато людей, і багатьом доведеться попрощатися зі своїми близькими", - заявив він у зверненні до жителів країни.

Для порівняння: в Німеччині кількість інфікованих становить орієнтовно 43 тисячі осіб. Понад 250 випадків зараження SARS-CoV-2 призвели до летального результату. Але на відміну від Німеччини, суспільне життя у Швеції поки що не завмерло. Уряд країни не поспішає запроваджувати жорсткі обмеження на пересування й контакти громадян. Наразі влада обмежується лише рекомендаціями залишатися вдома, утримуватися від необов'язкових поїздок і обмежувати соціальні контакти з літніми людьми.

Чи сформується у шведів колективний імунітет?

Водночас магазини й ресторани працюють, а громадяни Євросоюзу, як і раніше можуть в'їжджати в країну. Дозволені й заходи за участю до 500 осіб.

Висловлювання головного епідеміолога Швеції Андерса Тегнелла часто критикують

Дитячі садки та школи працюють у звичайному режимі: віддалено займаються тільки учні старших класів та студенти вишів. По приїзді з-за кордону ніхто не повинен вирушати на профілактичний карантин - навіть медсестри й лікарі. І навіть у випадку появи в людини симптомів коронавірусу вдома повинна залишатися тільки ця людина: інші члени її родини можуть і надалі вільно пересуватися.

Що ж лежить в основі такого підходу? Головний епідеміолог країни Андерс Тегнелл вважає, що більшість шведів повинні перехворіти на новий коронавірус, щоби в них сформувався колективний імунітет.

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Нещодавно такої стратегії дотримувалася й Великобританія. Відповідно до такого підходу, ізольовувати необхідно лише "групи ризику" - зокрема, літніх осіб і тих, хто страждає на хронічні захворювання. Решта ж не повинна боятися зараження коронавірусом. Тегнелл переконаний, що завдяки цьому населення країни сформує колективний імунітет і вірус втратить свою ефективність у довгостроковій перспективі.

Проте на сьогодні не доведено, чи справді до SARS-CoV-2 виробляється імунітет і як довго він зберігається. На цьому тлі висловлювання Тегнелла піддаються дедалі більшій критиці. 5 березня він стверджував в інтерв'ю газеті Aftonbladet, що епідемія коронавірусу вже досягла свого піку: на той час кількість офіційно зареєстрованих інфікованих становила лише 94 людини. А 18 березня він заявив в ефірі шведського телебачення, що навіть якщо в сім'ї є хворі на коронавірус, інші її члени можуть спокійно продовжувати ходити в школу й на роботу.

"Я боюся залишатися в Швеції"

На гірськолижних курортах Швеції життя триває, незважаючи на коронавірус

Такі твердження викликали в багатьох шведів лише подив. Наприклад, сусідня Данія повністю закрила свої кордони - так само, як і університети, школи, дитячі садки й бібліотеки. Крім того, влада країни планує запровадити заборону на зустрічі групами понад двох осіб.

Тим часом напередодні великодніх канікул шведські гірськолижні курорти очікують напливу тих, хто їде на відпочинок. На цьому тлі їхні оператори закликають владу країни посилити контроль за переміщенням людей. У соціальних мережах багато хто висловлює невдоволення в зв'язку з тим, що влада Швеції не вживає досить жорстких заходи в боротьбі з коронавірусом.

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Глава Сіоністської федерації Швеції Саскія Пантелл розмістила в Twitter фотографію, на якій численні відвідувачі вуличних барів і ресторанів насолоджуються весняним сонцем. "Я боюся залишатися у Швеції під час епідемії коронавірусу. Це божевілля!"- написала вона. Редактор новинної платформи The Local Кетрін Едвардс також закликає Швецію наслідувати приклад Німеччини й ввести обмеження на соціальні котакти.

Тестуватимуть не всіх

Що стосується тестування на коронавірус, то в цьому питанні шведська влада також діє всупереч рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). У перші тижні пандемії здати аналізи на коронавірус ще могли всі, у кого з'явилися симптоми захворювання після повернення з регіону підвищеного ризику або контакту з інфікованим.

На Covid-19 у Швеції тестують поки що лише групи ризику

Однак зараз у Швеції тестують лише людей, що входять до групи ризику, - наприклад, тих, у кого виникають серйозні проблеми з диханням. Усі інші пацієнти із симптомами коронавірусної інфекції повинні залишатися вдома до повного одужання: їх тестувати не будуть.

"У нас більше немає часу чекати результатів тестів. Ми рекомендуємо всім, у кого є симптоми коронавірусу, обмежити свої соціальні контакти", - каже представник шведського Агентства громадської охорони здоров'я Карін Тегмарк Віселл, який наполягає на тому, що влада повинна змінити стратегію.

Редактор сайту The Local Кетрін Едвардс сподівається, що такі заходи будуть більш ефективними. На тлі новин, що надходять з Італії, багато шведів готові залишатися вдома незалежно від наявності відповідних рекомендацій влади. Вулиці Стокгольма спорожніли, а більшість кінотеатрів і театрів закрилися за власною ініціативою.