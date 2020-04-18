Чому церкви стали епіцентром поширення коронавірусу в Україні?

Перед брамою Свято-Успенської Києво-Печерської лаври нині цілодобово чергують поліцейські в біозахисних костюмах. Час від часу до монастиря, розташованого в центрі Києва, заїжджає машина швидкої допомоги. Лавра і надалі перебуває у лещатах нового коронавірусу.

Як повідомляв ще 14 квітня президент України Володимир Зеленський, на території Києво-Печерської лаври підтверджено майже 100 випадків зараження. Намісник лаври, митрополит Павло (Лебедя) заявляє, що така цифра є завищеною. 2 травня він говорив про 68 хворих на COVID-19 серед братії монастиря. Але й ця цифра вражає, якщо врахувати, що братія монастиря налічує 200 осіб. Двоє ченців померли від коронавірусної хвороби, двоє перебувають у лікарні, інші - на самоізоляції. Частину студентів Київської духовної академії і семінарії, яка розташована на території лаври, відпустили додому.

"Я сам перебував у лікарні", - каже намісник Києво-Печерської лаври. За його словами, мешканці монастиря дотримуються карантину. "Сьогодні у святій лаврі виконується все за приписом лікарів", - запевняє тепер Павло у своєму відео звернені на сайті УПЦ МП.

"Усі поспішайте до храму"

Цікаво, що ще кілька тижнів тому цей митрополит на YouTube-каналі Києво-Печерської лаври закликав ігнорувати карантин, який запровадили через коронавірус, і просив вірян приходити у храми та причащатися. Тоді він заявляв, що "найстрашніша епідемія - це гріх, який руйнує людську природу". "Моліться, постіться, ходіть у храм, причащайтесь і причащайте дітей маленьких. Не дивіться: старше покоління чи молодше. Всі поспішайте до храму", - звертався до прихожан Києво-Печерської лаври митрополит Павло, хоча напередодні великодніх свят Всеукраїнська рада церков домовилася з українським президентом Володимиром Зеленським про алгоритм дій на Великдень.

Серед братії монастиря на території Києво-Печерської лаври щонайменше 68 осіб захворіло на COVID-19

Як результат, за даними радника голови міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка, поліція порушила п'ять кримінальних проваджень та виписала п'ять адмінпротоколів щодо дій представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) під час свят. Зокрема, порушення правил карантину на Великдень були зафіксовані в Почаївській Свято-Успенській лаврі, що у Тернопольській області, та в Святогірській Свято-Успенській лаврі, що в Донецькій області. Там на великодні свята попри карантин відбулася масова хода віруючих без дотримання дистанції та захисних масок. Ці монастирі, як і Києво-Печерська лавра, перебувають у користуванні УПЦ МП. Нині у Святогірській лаврі та інших дванадцяти тисячах парафій УПЦ МП по всій Україні продовжуються богослужіння. Києво-Печерська та Почаєвська лаври закриті на карантин, оскільки священики, семінаристи та хористи тепер масово хворіють на COVID-19.

Особливий підхід

На запитання про те, скільки загалом служителів УПЦ МП по всій країні хворіє, одужало чи померло від коронавірусу, в церкві відповідати уникають. Як повідомив DW митрополит Климент, представник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, церква користується даними міністерства охорони здоров'я України. "І священнослужителі й віряни дотримуються всіх вимог. Статистика захворювань священнослужителів нашої церкви така, як і цілком по Україні. Серед священників інших конфесій є також такі, що захворіли, тому розділяти хворих по конфесійній приналежності не науково", - прокоментував митрополит Климент.

Велику кількість виявлений хворих священиків у монастирях УПЦ МП митрополит Климент пояснив тим, що духовенству та монахам були вчасно зроблені тести на COVID-19. "Ми підійшли ретельно, щоб упередити всі можливі наслідки, - наголошує священнослужитель. - Це було прохання керівництва Української православної церкви, щоб всі монахи були здорові".

У церкві на Великдень у Донецьку 19 квітня 2020 року

Однак справа не лише у тестуванні, а й у підходах, вважають експерти. Релігієзнавиця Інституту філософії НАН України Людмила Філіпович констатує, що за весь час функціонування УПЦ Московського патріархату відчувала свою недоторканість в Україні і йшла на порушення законів. "Ця церква не вперше показує, що вона в Україні поза контекстом суспільним, економічним, культурним, мовним, начебто вони самі по собі і в особливому статусі. Це закладалося не сьогодні. Прихожани там беззаперечно слухають те, що скаже предстоятель", - наголошує Філіпович.

Натомість колишній керівник Українського інституту національної пам'яті, а нині народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович вважає, що церква свідомо порушувала правила карантину і має за це відповідати. "Ієрархи церкви Московського патріархату вели пряму агітацію проти карантину, збираючи натовпи людей у лаврі та інших храмах, тобто свідомо наражаючи людей на небезпеку захворіти і розносити хворобу далі", - каже В'ятрович. Він виступає за те, щоб українська влада переглянула умови користування лаврами УПЦ МП, яка порушує карантинні обмеження та "становить загрозу духовному й фізичному здоров'ю українців", - написав В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

А як у інших?

На відміну від Української православної церкви Московського патріархату Православна церква України (ПЦУ) на час карантину перейшла в інтернет. Тобто, ведуться онлайн-богослужіння, а від вірян приймаються особисті онлайн-записки на молитву. Рішення про такий режим роботи синод ПЦУ ухвалив ще на початку епідемії короновірусної хвороби. Як розповів у розмові з DW представник пресслужби ПЦУ Костянтин Москалюк, останнім часом кількість переглядів онлайн трансляцій богослужінь збільшилася.

При цьому Москалюк зауважив, що церкви ПЦУ ведуть і офлайн-служби, але відвідувати їх дозволено лише обмеженій кількості прихожан, відповідно до карантинних правил. "У нас немає статистики, чи в когось зі священників підтвердився діагноз на COVID-19, ми не бачимо відгуків з регіонів, чи є якісь зараження, - визнав у розмові з DW Костянтин Москалюк, але водночас зауважив: "У Львівській єпархії, наприклад, все духовенство пройшло тестування, і в них не виявлено цієї інфекції".

Освячення великодньої паски в часи коронавірусу в селі Бузова, що під Києвом

В Українській греко-католицькій церкві (УГКЦ) повідомили, що з трьох з половиною тисяч священнослужителів церкви за весь період карантину захворіло на COVID-19 до десятка священників, один з них помер від хвороби. "Ми намагаємося всі карантинні вимоги виконувати", - сказав у розмові з DW керівник департаменту інформації УГКЦ протоієрей Ігор Яців. Водночас він наголосив, що стовідсотково гарантувати, що в кожній парафії будуть неухильно дотримуватися карантинних вимог, не може. "На Великдень була і так на службах у нас мінімальна кількість людей у храмі з масками", - сказав Ігор Яців.

За даними Національної поліції України, попри заборону масових зборів, великодні церковні богослужіння 19 квітня загалом відвідали понад 130 тисяч людей. Правоохоронці зафіксували цілу низку недотримання карантинних обмежень. Тим часом карантинні обмеження в Україні подовжили до 22 травня.