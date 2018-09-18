Чому німецькі водії бояться велосипедистів?

Кожен десятий автомобіліст в Німеччині бачить у велосипедистах одну з головних загроз для безпеки руху. Такий результат репрезентативного опитування, проведеного німецьким інститутом соціологічних досліджень Forsa на замовлення страхової компанії CosmosDirekt. І три чверті з 1506 опитаних водіїв зізналися, що нервують або навіть відчувають страх, коли поруч з їхньою машиною опиняється велосипедист, який їде вкрай необережно.

Ще більший страх, ніж велосипедисти, у водіїв легкового транспорту в Німеччині викликають мотоциклісти, які ганяють з величезною швидкістю автобанами, дорогами і путівцями. 79 відсотків учасників опитування вважають мотоцикл фактором, що серйозно загрожує безпеці на дорогах. Навіть погана видимість і будівельні ділянки на автобанах не здаються німецьким водіям настільки небезпечними.

Третина автолюбителів під час опитування зізналися, що вони і самі часто перевищують швидкість. 13 відсотків автомобілістів, крім того, не дотримуються визначеної дистанції.

У першій половині 2018 року на німецьких дорогах сталося менше ДТП з летальним результатом, ніж за той же період минулого року. Але гине все одно багато: майже півтори тисячі осіб за останні півроку.

Наднебезпечні і занадто обережні

Репутацію головної загрози для безпеки на німецьких дорогах велосипедисти мають вже не перший рік. При цьому серед велосипедистів таку ж славу мають водії автомобілів. Різняться лише нюанси.

Автомобілісти переконані, що велосипедисти весь час намагаються опинитися під колесами їхніх машин, велосипедисти ж переконані, що кожен водій тільки і мріє про те, щоб вчавитиу стіну або розмазати по асфальту велосипедиста, який опинився поруч. Про взаємну любов або хоча б повагу залишається тільки мріяти, незважаючи навіть на те, що багато жителів Німеччини є одночасно і автомобілістами, і велосипедистами. Але за кермом відповідного транспортного засобу вмикається певна модель сприйняття і поведінки. На такі ось категорії ділять велосипедистів в Німеччині:

1. Велосипедист типу "Рембо" мчить містом з максимальною швидкістю без гальм, не звертаючи уваги на світлофори і пішохідні переходи. На вмовляння і критику реагує загрозливо стиснутим кулаком або піднятим середнім пальцем руки.

2. Велосипедист типу "Равлик" нікуди не поспішає і вважає, що і автомобілям, які повзуть за ним, теж поспішати не слід. Він не звертає на них жодної уваги, перебуваючи в повній гармонії з самим собою і своїм велосипедом. Сюди ж відносяться пенсіонери на електробайках, яким теж поспішати нікуди.

3. Велосипедист типу "Пильний" не сідає в сідло без шолома, жилета з рефлектором і неонових ремінців на брюках. Щоправда, цей тип дратує швидше пішоходів, яких він завчасно і наполегливо попереджає багаторазовими дзвінками про своє наближення.

4. Велосипедист типу "Качиний виводок" створює загрозу як для автомобілістів, так і для пішоходів. Це може бути дорослий на велосипеді з дитиною або цілий караван з дорослих на велосипедах з дитячими сидіннями, дитячими причепами та дітей на маленьких велосипедах. Такий ось караван може раптово вивернути з-за рогу або зупинитися посеред дороги. Автомобілістів дратують також любовні парочки і нерозлучні друзі, що їдуть дорогою поруч одне з одним, щоб не переривати задушевну розмову.