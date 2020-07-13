 Чому жертви геноциду в Сребрениці ще не поховані - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.07.2020

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Політика й суспільство

Чому жертви геноциду в Сребрениці ще не поховані - "Європа у фокусі" (відео)

Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.

І через 25 років після геноциду ще не всі жертви різанини у Сребрениці поховані

І через 25 років після геноциду ще не всі жертви різанини у Сребрениці поховані

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:08 Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини

6:20 Найбільша парковка Європи для літаків в іспанській провінції 

10:09 Різанина у Сребрениці: пошуки жертв і правди 25 років по тому

15:36 Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії

20:25 Життя у двох світах: як дівчина з російської тайги йде до мрії

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Докладно

І через 25 років після геноциду ще не всі жертви різанини у Сребрениці поховані

Чому жертви Сребрениці ще не поховані - "Європа у фокусі"

Як експлуатують мігрантів у Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Шовкопряди проти мафії.  

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