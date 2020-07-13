Чому жертви геноциду в Сребрениці ще не поховані - "Європа у фокусі" (відео)

Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини. Найбільша парковка Європи для літаків в Іспанії. Пошуки жертв геноциду в Сребрениці 25 років по тому. Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
01:08 Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини
6:20 Найбільша парковка Європи для літаків в іспанській провінції
10:09 Різанина у Сребрениці: пошуки жертв і правди 25 років по тому
15:36 Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії
20:25 Життя у двох світах: як дівчина з російської тайги йде до мрії
В Італії медпрацівників винагороджують за боротьбу з COVID-19. У Франції рятують від вимирання альбатросів. Через урбанізацію у Росії вимерло понад 20 тисяч сіл. Греція масово відправляє біженців до Туреччини. (06.07.2020)
На карантині з насильником, або що робити, коли чоловік б'є. Як вдалося побороти коронавірус у Норвегії. Прихильники теорії змови у Великобританії підпалюють вишки 5G. Чому нідерландці танцюють на стільцях. (29.06.2020)