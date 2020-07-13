Чому жертви геноциду в Сребрениці ще не поховані - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:08 Як експлуатують мігрантів зі Східної Європи на підприємствах Німеччини

6:20 Найбільша парковка Європи для літаків в іспанській провінції

10:09 Різанина у Сребрениці: пошуки жертв і правди 25 років по тому

15:36 Шовкопряди проти мафії - бізнес-ідея з Італії

20:25 Життя у двох світах: як дівчина з російської тайги йде до мрії