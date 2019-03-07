 Чому дешевшають розкішні вілли на берегах Босфору? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.03.2019

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Економіка

Чому дешевшають розкішні вілли на берегах Босфору? (відео)

Шикарні вілли, у тому числі з відомих турецьких телесеріалів, падають в ціні через "слабку" турецьку ліру. Уряд Туреччини заохочує іноземців купувати нерухомість і за це можна отримати турецьке громадянство.

Розпродаж на Босфорі: дешеві вілли з турецьких телесеріалів

Розпродаж на Босфорі: "дешеві" вілли з турецьких телесеріалів

Прогулянка на човні Босфором нагадує подорож історією Стамбула. Вражаючі маєтки, що вкрили береги цієї протоки, турецькою називають яліс. Багато з них звели ще в епоху Османської імперії - для заможних власників. Нині ці вілли є одними з найдорожчих та найексклюзивніших об’єктів нерухомості, які може запропонувати Стамбул. Але після валютної кризи, що сталася в Туреччині минулого року, багато власників намагаються продати свої маєтки. Купити віллу з улюбленої серії? Не проблема. 

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У 2018 році в Туреччині через підозру в тероризмі заарештували понад 75 тисяч осіб

Такі дані навело міністерство внутрішніх справ країни. З часу невдалої спроби військового перевороту у 2016 році в країні заарештували вже майже 220 тисяч людей. (31.12.2018)  

Анкара - посередник між Україною і Росією, якого ніхто не хоче

Туреччина має намір виконувати роль посередника у конфлікті між Росією та Україною. Обидві сторони однак скептично поставилися до пропозиції, а експерти взагалі не передбачають успіху цього задуму. (30.11.2018)  

За що немовлята сидять у тюрмах (відео)

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Аудіо й відео до теми

Чому Туреччина не перекриє Босфор для Росії (30.11.2018)  

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Розпродаж на Босфорі: "дешеві" вілли з турецьких телесеріалів (07.03.2019) 07.03.2019

Розкішні вілли на берегах Босфору падають в ціні через "слабку" турецьку ліру. Уряд Туреччини заохочує іноземців купувати нерухомість і за це можна отримати турецьке громадянство. Крім того, допомагає успіх турецьких телесеріалів. Купити віллу з улюбленої серії? Не проблема.

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Докладно

Deutschland Messe ITB Berlin 2019 l Vorbereitung (picture-alliance/dpa/B. von Jutrcenka)

ITB-2019 в Берліні: між політикою та жагою до пригод

Туризм у світі переживає бум, але й стикається і з викликами - змінами клімату та політичними кризами.  

Розпродаж на Босфорі: дешеві вілли з турецьких телесеріалів

Чому дешевшають розкішні вілли на берегах Босфору? (відео)

Уряд Туреччини заохочує іноземців купувати нерухомість і за це можна отримати турецьке громадянство.  

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