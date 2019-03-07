Чому дешевшають розкішні вілли на берегах Босфору? (відео)

Шикарні вілли, у тому числі з відомих турецьких телесеріалів, падають в ціні через "слабку" турецьку ліру. Уряд Туреччини заохочує іноземців купувати нерухомість і за це можна отримати турецьке громадянство.
Прогулянка на човні Босфором нагадує подорож історією Стамбула. Вражаючі маєтки, що вкрили береги цієї протоки, турецькою називають яліс. Багато з них звели ще в епоху Османської імперії - для заможних власників. Нині ці вілли є одними з найдорожчих та найексклюзивніших об’єктів нерухомості, які може запропонувати Стамбул. Але після валютної кризи, що сталася в Туреччині минулого року, багато власників намагаються продати свої маєтки. Купити віллу з улюбленої серії? Не проблема.
Такі дані навело міністерство внутрішніх справ країни. З часу невдалої спроби військового перевороту у 2016 році в країні заарештували вже майже 220 тисяч людей. (31.12.2018)
Туреччина має намір виконувати роль посередника у конфлікті між Росією та Україною. Обидві сторони однак скептично поставилися до пропозиції, а експерти взагалі не передбачають успіху цього задуму. (30.11.2018)