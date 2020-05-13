Чому громадський транспорт у Німеччині не зупиняли на карантин (відео)

Практично скрізь у світі громадський транспорт навіть у період жорстких обмежень продовжував працювати. Зокрема й у Німеччині. Приміром, у Бонні два місяці в салонах автобусів і трамваїв панував штиль. Однак жодного дня вони не простоювали. Робота громадського транспорту в Німеччині в часи коронавірусу регламентована низкою правил. Одне з них - пасажирам обов'язково носити захисну маску. І тримати відстань у 1,5 метра. Дивіться, як функціонцє громадський транспорт в Німеччині на карантині:

