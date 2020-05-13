 Чому громадський транспорт у Німеччині не зупиняли на карантин (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.05.2020

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Політика й суспільство

Чому громадський транспорт у Німеччині не зупиняли на карантин (відео)

У Німеччині навіть у часи найсуворішого карантину громадський транспорт не припиняв роботу. І це не завадило суттєво сповільнити поширення коронавірусу. Як німцям це вдалося?

Пасажири чекають трамвая у Баден-Вюртемберзі, Німеччина

Пасажири чекають трамвая у Баден-Вюртемберзі, Німеччина

Практично скрізь у світі громадський транспорт навіть у період жорстких обмежень продовжував працювати. Зокрема й у Німеччині. Приміром, у Бонні два місяці в салонах автобусів і трамваїв панував штиль. Однак жодного дня вони не простоювали. Робота громадського транспорту в Німеччині в часи коронавірусу регламентована низкою правил. Одне з них - пасажирам обов'язково носити захисну маску. І тримати відстань у 1,5 метра. Дивіться, як функціонцє громадський транспорт в Німеччині на карантині:

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Пасажири чекають трамвая у Баден-Вюртемберзі, Німеччина

Чому транспорт у Німеччині не зупиняли на карантин (відео)

У Німеччині навіть у часи найсуворішого карантину громадський транспорт не припиняв роботу. Як німцям це вдалося?  

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