 Чому в Німеччині кидають за ґрати пасажирів без квитка | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.11.2019

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Європа

Чому в Німеччині кидають за ґрати пасажирів без квитка

Німці відомі своєю повагою до закону. Все ж, і в Німеччині чимало "зайців" у громадському транспорті. Попри те що за безквитковий проїзд можна потрапити за ґрати.

Контроль пасажира у Гамбурзі

Контроль пасажира у Гамбурзі

У Німеччині проїзд без квитка на громадському транспорті - кримінальний злочин. Згідно зі статтею 265-а Кримінального кодексу ФРН, подібне "навмисне ухиляння від сплати за користування завідомо платною послугою", кажучи юридичною мовою, може каратися ув'язненням терміном до одного року. І справді карається.

Звісно, далеко не кожен, хто їде "зайцем" у німецькому автобусі чи трамваї і кого ловлять контролери, опиняється за ґратами. Зазвичай доводиться платити 60 євро, і на цьому, принаймні вперше, все закінчується.

Згідно з кримінальною статистикою, 2017 року (це останні данні) в одному лише Берліні було зареєстровано близько півмільйона спроб проїхати без квитка на громадському транспорті. Дві третини "зайців" робили це не вперше.

Заєць, якого зловили вперше, заплатить хіба що штраф у 60 євро

"Заєць", якого зловили вперше, заплатить хіба що штраф у 60 євро

Але це ті, кого зловили. Експерти вважають, що насправді безквиткових пасажирів більше - близько 3,5 відсотка від загальної кількості по Німеччині. Це мільйони! За оцінками, німецькі транспортні підприємства втрачають через "зайців" щороку до 250 мільйонів євро. Штрафи лише дуже незначною мірою компенсують ці втрати, тим більше що доводиться утримувати солідний штат контролерів.

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Скільки коштує квиток? Які види проїзних квитків бувають? Як штрафують "зайців"? DW розповідає про особливості громадського транспорту в Німеччині. (13.03.2019)

Наступна серія відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" розповідає про швидкий, зручний, але не ідеальний громадський транспорт у ФРН. (12.04.2019)

400 мільйонів євро щороку втрачають підприємства громадського транспорту Франції через "зайців". А ті навіть створили собі страхові компанії. (15.11.2013)

Звісно, транспортники вітають суворі покарання за безквитковий проїзд. Крадіжка є крадіжка, наголошують вони, і має каратися відповідно. Такої думки дотримується і більшість політиків, які відкидають пропозицію партії Зелених перевести безквитковий проїзд у категорію адміністративних правопорушень і відвести від "зайців" таким чином загрозу тюремного покарання. Зелені увійшли з такою пропозицію в Бундестаг, але шансів на те, що її затвердять, практично немає.

Безквиткові рецидивісти

За статистикою, зараз у Німеччині відбувають покарання за статтею 265-а кримінального кодексу 3200 людей. Серед них є і ті, хто намагався, не заплативши, отримати щось із автомата чи пройти без квитка на платний захід. Скільки з них конкретно "зайців", встановити неможливо. Але в Берліні, де багато і пасажирів, і "зайців", за ґратами в 2018 році перебували лише 65 людей.

При цьому практично всі, хто сидить, далеко не вперше намагається "отримати вигоду шляхом обману". За один безквитковий проїзд у Німеччині нікого не кидають за ґрати та кримінальну справу не порушують. Через те що транспортні підприємства різних регіонів Німеччини самостійні, у них різні правила щодо того, коли і на кого подавати скаргу до поліції. У Штутгарті це роблять, приміром, коли "зайця-рецидивіста" спіймали тричі на рік, у Берліні - тричі на два роки. Але до трьох разів майже всюди зазвичай обмежуються штрафом у 60 євро.

У Німеччині зазвичай немає турнікетів на вході в метро

У Німеччині зазвичай немає турнікетів на вході в метро

Але й тоді, коли за "зайця" береться поліція і прокуратура, до суду справа доходить рідко. У 2017 році провадження відкрили щодо 156 тисяч "зайців", і лише сім тисяч із них не захотіли платити обумовлену за досудовою згодою суму штрафу (зазвичай від 300 до 500 євро) та відправилися на лаву підсудних. З них лише менше половини відмовилися платити грошовий штраф, призначений судом (тут уже йдеться про суми понад тисячу євро) та віддали перевагу покаранню у вигляді позбавлення волі.

"Зайці" зі середнім доходом

Більше за все "зайців" у Німеччині - серед людей із середнім доходом, від 1000 до 3000 євро на місяць. До речі, суд, визначаючи денну ставку грошового штрафу, обов'язково враховує рівень доходів. Тобто непомірно високою вона не буде і сідати через це за ґрати зовсім не обов'язково. В інших країнах Європи, між іншим, навіть звичайний штраф за безквитковий проїзд набагато суворіший: у Римі, приміром, понад сто євро, а в Брюсселі - двісті євро.

Дивитись відео 01:01

Як ловлять "зайців" у німецькому транспорті (16.04.2019)

Один із аргументів противників "криміналізації" проїзду без квитка якраз і є гроші. Утримання у в'язниці коштує державі, тобто платникам податків, близько 100-150 євро на день на людину. До цього треба додати витрати на прокурора, суддів, можливо, адвоката - якщо у підсудного "зайця" немає грошей його оплатити.

Ті ж, що виступає за збереження статті 265-а у нинішньому вигляді, впевнені, що в разі декриміналізації статті "зайців" побільшає. Боротися з зайцями пропонують радше в інший спосіб, приміром, встановивши турнікети біля входу в автобуси, трамваї та метро. У Німеччині їх практично немає. На такі пропускні бар'єри транспортним підприємствам довелося б витратитися, а вони підрахували, що, враховуючи затримки під час посадки пасажирів, це буде зрештою дорожче, ніж збитки від безквиткових пасажирів. Тож вони й надалі сподіваються на контролерів та суворість закону.

Дивитись відео 00:57

У метро - в трусах: в Берліні це можна (14.01.2019)

  • Затори на дорогах у листопаді - часте явище в Німеччині

    Затори у листопаді - жах для водіїв у Німеччині

    "Корок" чи "тягнучка"...

    ... байдуже, як назвати затор, він діє на нерви. Воно й не дивно: лише у 2015 році на німецьких автошляхах виникли затори довжиною в 1,126 мільйона кілометрів - відстань, що дозволяє 28 разів обігнути земну кулю. Цей показник з 2002 року зріс майже утричі. Тривалість заторів у часовому вимірі в 2015 році становила 341 тисячу годин.

  • Затори на дорогах Німеччині у листопаді - часте явище

    Затори у листопаді - жах для водіїв у Німеччині

    Встигнути до кінця року

    Восени розпочинається підготовка до завершення року, каже транспортний психолог Міхаель Боґус з товариства технічного нагляду TÜV Nord. Мало хто у відпустці. Потрібно завершити проекти та провести до кінця року всі зустрічі. За несприятливої погоди багато людей пересідають з велосипедів чи громадського транспорту на автомобілі. А тому автошляхи - перевантажені.

  • Різке гальмування спричиняє затори на дорогах

    Затори у листопаді - жах для водіїв у Німеччині

    Різке гальмування спричиняє затори

    Через сніг з дощем та ожеледицю багато водіїв почуваються на дорогах непевно. Вони їдуть повільніше, збільшують дистанцію. Однак різке гальмування все ж призводить до того, що потік автомобілів на переповнених шляхах рухається ривками. Плавності руху могло б посприяти обмеження швидкості, вважає транспортний психолог Боґус.

  • У листопаді нерідко на дорогах - зимові умови

    Затори у листопаді - жах для водіїв у Німеччині

    Зима - ворог руху

    Причина затору - аварія: близько 2,5 мільйона ДТП зафіксовано в Німеччині у 2015 році, з них 229 тисяч - у листопаді. Нерідко - через відсутність зимової гуми. У Німеччині за снігу чи ожеледиці зимові шини - обов'язкові. Окрім того, з настанням зими людям потрібно близько трьох днів, аби пристосуватися до нових умов на дорогах, стверджує Боґус, а це теж призводить до збільшення заторів.

  • Причина заторів у будь-який місяць - дорожні роботи

    Затори у листопаді - жах для водіїв у Німеччині

    В одну смугу, будь ласка!

    Навіть у теплі місяці перед місцями проведення дорожніх робіт рух застопорюється. Класичний приклад: з двох смуг зробили одну, однак водії не можуть вчасно перестроїтися. Дехто робить це зарано, чим створює затор, а дехто намагається протиснутися уперед на високій швидкості. Зменшити такі затори допоможе повага до інших учасників руху.

  • У листопаді фірми намагаються освоїти бюджети на ремонт доріг

    Затори у листопаді - жах для водіїв у Німеччині

    Завершення річного марафону з ремонту доріг

    224 мільярди кілометрів намотують за рік водії на німецьких автобанах. Це позначається на стані магістралей, протяжність яких становить 13 тисяч кілометрів. Взимку, як правило, не розпочинають масштабні ремонтні роботи, однах у листопаді фірми часто латають покриття. Погода ще - відносно стабільна, треба освоїти залишки бюджетів та й затори виникатимуть, принаймні, не в місяць відпусток.

  • Розмови по телефону під час руху часто призводять до аварії

    Затори у листопаді - жах для водіїв у Німеччині

    Причина аварії - мобільний

    Ще один класичний приклад: дзвінки за кермом - аварія - затор. Телефон біля вуха за кермом - під забороною, однак навіть використання гарнітури чи гучного зв'язку може відволікти від дороги. Руки - вільні, утім голова - ні. "Кількість зіткнень через використання мобільних телефонів за кермом суттєво зросла", - констатує Марк Фолльрат, транспортний психолог з Технічного університету Брауншвейга.

  • Якщо ви сплануєте час, то не доведеться гнати на дорогах

    Затори у листопаді - жах для водіїв у Німеччині

    Спокій у голові

    "Спокій за кермом починається ще з дому", - рекомендує Йоганнес Боос з автоклубу ADAC. Як банально це б не лунало: навіть якщо у вас мало часу, то спробуйте знайти його, сплануйте дії. Це особливо важливо взимку, коли потрібно ще очистити автомобіль від наморозі та рахуватися із заторами, які очікують вас на дорозі.

  • Навігатори допомагають уникати заторів

    Затори у листопаді - жах для водіїв у Німеччині

    "Ви прибули на місце"

    Однак якщо ви все ж дуже поспішаєте, то знайдіть перед поїздкою час хоча б прослухати по радіо інформацію про затори або ж зайти на відповідні сайти. Допомогти вам можуть і навігатори - вони пропонують маршрути, якими можна оминути затори. Утім, часом вони можуть завести вас і в інший "корок".

    Автор: Сабріна Пабст


DW.COM

Затори у листопаді - жах для водіїв у Німеччині

Дощ, ожеледиця, снігопади: у листопаді затори і на німецьких автошляхах часто - кілометрової довжини. Утім, причина - не лише погодні умови. Водії самі нерідко спричиняють "корки". (14.11.2016)  

Аудіо й відео до теми

У метро - в трусах: в Берліні це можна (14.01.2019)  

Як ловлять "зайців" у німецькому транспорті (16.04.2019)  

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3 євро - вартість квитка для проїзду у громадському транспорті в Кельні, 60 євро - штраф за його відсутність. Як "ловлять" німецьких транспортних "зайців" - дивіться у відео.

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