Чому в Німеччині дешеве м'ясо?

Влітку сезон барбекю в Німеччині у розпалі. Торгові мережі пропонують вдосталь м'яса на будь-який смак. Нарізане скибочками, перероблене в сосиски й ковбаси, розфасоване, мариноване й нанизане на шампури: в морозилках нагромаджені цілі м'ясні гори. Причому ціни за європейськими мірками, як не дивно, низькі. Дискаунтер Aldi на цьому тижні пропонує півкіло антрекота, як написано в рекламі, "кращий стейк для цінителів" - за сім євро.

Ще менше коштують ковбаски із свинини для смаження. Лише 3,73 євро за кілограм - вказано на ціннику на холодильній вітрині в Aldi. Кіло фаршу з свинини та яловичини теж можна купити менш ніж за чотири євро. Виняток? Акція або сезонна знижка? Ні. У Німеччині м'ясо є одним з продуктів, який продають дешево в усіх супермаркетах. Але не тому, що м'ясо, як хліб, фрукти й овочі, вважається одним з основних продуктів харчування і його обкладають зниженою ставкою ПДВ, яка складає сім, а не 19 відсотків.

Мільярдний бізнес

Головна причина цієї дешевизни в тому, що у Німеччині - в порівнянні з іншими країнами ЄС - виробництво м'яса поки ще є не дуже затратним, а постачання на ринок м'ясних продуктів здійснюється в гігантських обсягах. Ця індустрія - одна з найважливіших галузей німецької економіки. У 2018 році оборот 25 найбільших німецьких виробників м'яса склав близько 27 мільярдів євро. Навіть при тому, що дедалі більше м'ясо-молочної продукції, що виробляють у Німеччині, продається за кордоном, - на німецькому ринку, як і раніше, надлишок пропозиції. Але для отримання прибутку виробникам доводиться економити. Так, заробітки в працівників тваринницьких ферм і боєнь значно нижче, ніж в середньому в інших галузях німецької економіки.

В одному із свинарників у Німеччині

У величезних хлівах кожній тварині виділено мінімальний простір. Найчастіше можливостей для вигулу - і взагалі будь-якого руху - просто немає. Робиться це свідомо - для того, щоб тварина якомога швидше досягла певної ваги, після чого її негайно відправлять на бійню.

Захист тварин абияк

Взагалі-то закон про захист тварин поширюється і на німецькі фермерські господарства. Однак відео і фотографії, які знімають прихованою камерою й публікують захисники тварин, свідчать, що нерідко тварин утримують у жахливих умовах. У Німеччині ставлення до прийнятих норм є більш халатним, ніж в інших державах Євросоюзу, критикує Мартін Хофштеттер (Martin Hofstetter) з екологічної організації Greenpeace.

За його словами, фермери в інших країнах ЄС зобов'язані, наприклад, виділяти свиням більше місця в стійлах. Крім того, продовжив екоактивіст, вимоги до очищення хлівів від гною там набагато жорсткіші, контроль над використанням медикаментів і антибіотиків суворіший. У Німеччині політики на це заплющили очі, щоб зробити країну чемпіоном світу з експорту дешевих м'ясних продуктів, вважає Хофштеттер.

80 кілограмів м'яса на рік на жителя Німеччини

Були часи, коли вживання м'яса в Німеччині вважалося ознакою заможності. Традиційна "недільна печеня" сприймалася як щось особливо добре. За період з 1961 по 2011 роки середнє споживання м'яса на душу населення зросло в країні з 64 до 90 кілограмів на рік.

Однак потім воно почало знижуватися і нині складає близько 60 кілограмів на рік. До того ж за статистикою, на кожного німця щорічно доводиться ще приблизно 20 кілограмів м'яса, яке серед іншого переробляється в корм для тварин. За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), середньостатистичне споживання м'яса в світі в два рази менше - близько 40 кілограмів на рік.

За даними Федерального статистичного відомства, в першій половині 2019 року в Німеччині було забито 29,4 мільйона свиней, великої рогатої худоби, овець і кіз і перероблено в 3,9 мільйона тонн м'яса. Це, як і раніше, один з найвищих показників у порівнянні з іншими країнами світу. Зараз у Німеччині виробляється набагато більше м'яса, ніж споживають самі німці.

На кілька центів дорожче?

Більшість жителів Німеччини намагається не помічати публікацій з жахливих фото замучених тварин. У супермаркеті, як правило, покупці, надають перевагу дешевому м'ясу, а не екологічно чистим продуктам, виробники яких зазвичай більше піклуються про умови утримання тварин. Щоправда й ціна на екопродукти в середньому вища в чотири рази.

М'ясна продукція в одному з німецьких сепурмаркетів

Та чи покращиться ситуація, якщо м'ясо подорожчає? Політики, зайняті в аграрних відомствах, а також екологічні активісти та захисники тварин ініціюють підвищення з 7 до 19 відсотків ставки ПДВ на м'ясо і продукти тваринного походження. А додаткові кошти, які в зв'язку з підвищенням податку з'являться в бюджеті, пропонують виділяти на поліпшення умов для тварин. Наприклад, на перебудову і переобладнання приміщень для утримання худоби й птиці.

Але ця ідея викликала хвилю критики. Її противники кажуть, що підвищення податку буде несправедливим з соціальної точки зору. Адже ціни стануть вище для всіх громадян, незалежно від рівня їхніх доходів. Зокрема, у разі підвищення ПДВ до 19 відсотків вищезгаданий антрекот коштував би не 7 євро, а 7,78. А кілограм ковбаси - 4,15 євро замість 3,73.

До того ж, якщо і м'ясні напівфабрикати, молоко та яйця також подорожчають, кілька додаткових центів у кожному конкретному випадку в кінці місяця підсумуються в кілька євро. А це, вважають противники підвищення податку, може підірвати бюджет сімей з низькими доходами.

Дороге дешеве м'ясо

Щодо тих, хто заробляє достатньо, теж виникає питання: чи скоротили б вони споживання м'яса,якби воно подорожчало й на його покупку довелося б витрачати в місяць на кілька євро більше? Багато політиків у цьому сумнівається.

Комісар ЄС з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер (Günther Oettinger) також застерігає від подібних заходів у межах окремо взятих країн Євросоюзу і вказує на те, що м'ясо - один з основних продуктів харчування на європейському ринку. На думку політика, навіть якщо на м'ясо в Німеччині податок буде підвищено, в сусідніх країнах воно залишиться як і раніше дешевим.

На німецкій птахофермі

Відома політикиня від партії "Союз-90/Зелені" Ренате Кюнаст (Renate Künast) вважала б за краще почати зі зниження податкових пільг для виробників м'яса. "Ми субсидуємо масове індустріальне тваринництво, виділяємо на це тяжко зароблені бюджетні кошти", - заявила Кюнаст газеті Rheinische Post. Але насправді нібито "дешеве" м'ясо коштує суспільству набагато дорожче, адже необхідно враховувати наслідки, які несе з собою ведення сучасного індустріального тваринництва, підкреслює політик.Це, наприклад, витрати, пов'язані з навантаженням на клімат у зв'язку з масштабними викидами в атмосферу вуглекислого газу. Це витрати через надмірне використання антибіотиків в процесі виробництва свинини або зростання вартості ґрунтових вод через забруднення їх нітратами. "Ось тоді б це було чесне порівняння з вартістю екологічно чистого м'яса", - підсумувала Кюнаст.