Чому в Німеччині від коронавірусу померло досі відносно мало людей

Уряди держав в Азії, Європі, Африці, Австралія, США готуються до найгіршого. У критичні часи стрімкого поширення коронавірусу світом та збільшення кількості летальних випадків внаслідок COVID-19 Німеччина показує відносно "втішну" статистику. За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США), зараженими коронавірусом в Німеччині нині є вже понад 33,5 тисячі людей, а жертвами COVІD-19 стали 164 особи.

Однак в Італії, яка нині нараховує чи не вдвічі більше заражених, ніж ФРН, летальність у 20 разів вища. З чим це пов'язано? З віком заражених? З кількістю проведених тестів? Чи просто з везінням? Німецька інформагенція dpa з'ясовувала, у чому причина.

"Чесно кажучи, ми знаємо ще дуже мало, - зазначає у розмові з dpa Ріхард Пебоді (Richard Pebody), експерт Всесвітньої організації охорони здоров‘я (ВООЗ). - Показники летальності - загадка". Він застерігає від порівняння цифр з кожної країн, оскільки рамкові умови у них суттєво різняться. "Це ніби порівнювати яблуки з грушами", - каже він і додає, що є низка факторів, які відіграють важливу роль.

Час епідемії

"Італія, Іспанія - ймовірно, ці країни уже глибше накриті епідемією, ніж Німеччина", - пояснює Пебоді. Там, за його словами, перші випадки зараження були латентними і з'явились раніше, а вірус, скоріш за все, непомітно проникнув у ширші верстви населення. Від часу зараження проходить певний час, перш ніж з‘являються симптоми. І пацієнти тижнями знаходяться у реанімаційних відділеннях лікарень, перш ніж помирають.

Вік пацієнтів

Оскільки у багатьох країнах відбувається дуже мало тестувань, відомим є тільки середній вік підтверджених заражених. Може бути наявною велика кількість молодих людей, які мали інфекцію та відчували легкі симптоми, або не відчували їх зовсім.

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В Італії середній вік заражених, інфекція в яких підтверджена лабораторно, набагато вищий, ніж в інших країнах, зокрема в Німеччині. "Середній вік у Німеччині - 45, в Італії - 63", - написав у Twitter демограф Андреас Бакгауз (Andreas Backhaus) 24 березня. На платформі Medium він порівнює дані Південної Кореї та Італії у ті дні, коли в обох країнах було приблизно однакове число випадків зараження. І тоді як у Південній Кореї серед інфікованих лише близько 9 відсотків становили люди віком від 70 років, в Італії таких було понад 40 відсотків.

Німецький Інститут імені Роберта Коха, який провідно займається інфекційниими хворобами, між тим скоригував дані по середньому віку заражених і тепер позначає цю групу від 60, а не від 70 років. Однак і з цим підходом частка таких людей в Німеччині все одно нижча за показники в Італії: на початку цього тижня 19 відсотків людей, які мали лабораторно підтверджене зараження, в Німеччині були старші 60 років, понад половина - між 35 та 59 роками. З огляду на Італію, фахівець наголошує, що йдеться саме про підтверджені випадки.

Тестування

Вказані показники віку у різних країнах свідчать, перш за все, і про те, як тестують коронавірус у кожній державі. Якби в Італії тестували більше молодих людей, показники летальності могли б бути іншими. Координатор ВООЗ з питань невідкладної допомоги Майкл Райн (Michael Ryan) звертає увагу на високий рівень латентності інфікування. "У Німеччині впроваджена доволі агресивна стратегія тестування, тому серед усіх лаборатоно підтверджених випадків є і ті, які супроводжуються легкими симптомами", - пояснює Райн.

Водночас президент німецького Інституту імені Роберта Коха Лотар Вілер наголосив: "Ми перебуваємо на початку епідемії". Звичайно кількість смертельних випадків зростатиме, каже він. "Зараз абсолютно незрозуміло, як саме епідемія розвиватиметься".

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Пебоді при цьому зауважує, що у деяких країнах тестування здійснюється постсмертно, а у деяких - ні. А це також впливає на статистику, наголошує фахівець. До того ж, чим більше епідемія прогресує, тим складніше для країни проводити тестування, оскільки лабораторії перевантажені. Очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус поширив днями заклик: "Тестуйте, тестуйте, тестуйте". Адже уряди повинні знати, якою є ситуація.

Якість системи охорони здоров‘я

Чим краще підготовлені лікарні, тим більше життів можна врятувати, каже координатор ВООЗ Райн. "Якщо у лікарнях опиниться більше пацієнтів, ніж вони можуть прийняти, виникає просте питання можливостей надання відповідної допомоги, зокрема і у відділеннях інтенсивної терапії у випадку погіршення стану пацієнтів", - каже Пебоді і звертає увагу на три вирішальні фактори: кількість ліжкомісць у реанімаціях, достатня кількість захисних костюмів у лікарів та висококваліфікований персонал у відділеннях інтенсивної терапії.

Італія з населенням близько 60 мільйони до кризи, за даними влади, мала 5000 ліжкомісць у реанімаціях. Додаткові з‘явились уже зараз. У Великобританії на 66 мільойнів населення реанімаційні відділення нараховували 4100 ліжкомісць, повідомило місцеве відомство охорони здоров‘я. В Німеччині, де мешкає близько 80 мільйонів людей, відділення інтенсивної терапії мали майже 28000 ліжкомісць, і їхня кількість зараз має подвоїтись.

Загалом експерти єдині у тому, що обширне тестування, ізоляція інфікованих, а також карантинні заходи для тих людей, які контактували з хворими, гальмують епідемію. Південна Корея та Сінгапур запроваджували ці заходи. У багатьох країнах необхідними були й обмеження на пересування для уповільнення поширення коронавірусу. Летальність у Німеччині нині становить 0,4 відсотка, у Південній Кореї - один відсоток, а в Сінгапурі - близько 0,3 відсотка.

Утім, запроваджені в країнах Азії заходи з відстеження інфікованих європейцями сприймаються як немислимі: у Сінгапурі на смартфон встановлюють розроблений державою додаток, який за допомогою блютузу дозволяє визначити, хто понад 30 хвилин перебував від зараженого на відстані, меншій за два метри.