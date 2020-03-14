 Чому в Німеччині від коронавірусу померло досі відносно мало людей | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.03.2020

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Європа

Чому в Німеччині від коронавірусу померло досі відносно мало людей

У Німеччині, попри велику кількість інфікованих SARS-CoV-2, кількість летальних випадків внаслідок ускладнень - напрочуд низька. Німецька інформагенція dpa з'ясовувала, у чому причина.

У Німеччині відразу почали активно тестувати на новий коронавірус

У Німеччині відразу почали активно тестувати на новий коронавірус

Уряди держав в Азії, Європі, Африці, Австралія, США готуються до найгіршого. У критичні часи стрімкого поширення коронавірусу світом та збільшення кількості летальних випадків внаслідок COVID-19 Німеччина показує відносно "втішну" статистику. За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США), зараженими коронавірусом в Німеччині нині є вже понад 33,5 тисячі людей, а жертвами COVІD-19 стали 164 особи.

Однак в Італії, яка нині нараховує чи не вдвічі більше заражених, ніж ФРН, летальність у 20 разів вища. З чим це пов'язано? З віком заражених? З кількістю проведених тестів? Чи просто з везінням? Німецька інформагенція dpa з'ясовувала, у чому причина.

"Чесно кажучи, ми знаємо ще дуже мало, - зазначає у розмові з dpa Ріхард Пебоді (Richard Pebody), експерт Всесвітньої організації охорони здоров‘я (ВООЗ). - Показники летальності - загадка". Він застерігає від порівняння цифр з кожної країн, оскільки рамкові умови у них суттєво різняться. "Це ніби порівнювати яблуки з грушами", - каже він і додає, що є низка факторів, які відіграють важливу роль.

Час епідемії

"Італія, Іспанія - ймовірно, ці країни уже глибше накриті епідемією, ніж Німеччина", - пояснює Пебоді. Там, за його словами, перші випадки зараження були латентними і з'явились раніше, а вірус, скоріш за все, непомітно проникнув у ширші верстви населення. Від часу зараження проходить певний час, перш ніж з‘являються симптоми. І пацієнти тижнями знаходяться у реанімаційних відділеннях лікарень, перш ніж помирають.

Вік пацієнтів

Оскільки у багатьох країнах відбувається дуже мало тестувань, відомим є тільки середній вік підтверджених заражених. Може бути наявною велика кількість молодих людей, які мали інфекцію та відчували легкі симптоми, або не відчували їх зовсім.

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В Італії середній вік заражених, інфекція в яких підтверджена лабораторно, набагато вищий, ніж в інших країнах, зокрема в Німеччині. "Середній вік у Німеччині - 45, в Італії - 63", - написав у Twitter демограф Андреас Бакгауз (Andreas Backhaus) 24 березня. На платформі Medium він порівнює дані Південної Кореї та Італії у ті дні, коли в обох країнах було приблизно однакове число випадків зараження. І тоді як у Південній Кореї серед інфікованих лише близько 9 відсотків становили люди віком від 70 років, в Італії таких було понад 40 відсотків.

Німецький Інститут імені Роберта Коха, який провідно займається інфекційниими хворобами, між тим скоригував дані по середньому віку заражених і тепер позначає цю групу від 60, а не від 70 років. Однак і з цим підходом частка таких людей в Німеччині все одно нижча за показники в Італії: на початку цього тижня 19 відсотків людей, які мали лабораторно підтверджене зараження, в Німеччині були старші 60 років, понад половина - між 35 та 59 роками. З огляду на Італію, фахівець наголошує, що йдеться саме про підтверджені випадки.

Тестування

Вказані показники віку у різних країнах свідчать, перш за все, і про те, як тестують коронавірус у кожній державі. Якби в Італії тестували більше молодих людей, показники летальності могли б бути іншими. Координатор ВООЗ з питань невідкладної допомоги Майкл Райн (Michael Ryan) звертає увагу на високий рівень латентності інфікування. "У Німеччині впроваджена доволі агресивна стратегія тестування, тому серед усіх лаборатоно підтверджених випадків є і ті, які супроводжуються легкими симптомами", - пояснює Райн.

Водночас президент німецького Інституту імені Роберта Коха Лотар Вілер наголосив: "Ми перебуваємо на початку епідемії". Звичайно кількість смертельних випадків зростатиме, каже він. "Зараз абсолютно незрозуміло, як саме епідемія розвиватиметься".

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Пебоді при цьому зауважує, що у деяких країнах тестування здійснюється постсмертно, а у деяких - ні. А це також впливає на статистику, наголошує фахівець. До того ж, чим більше епідемія прогресує, тим складніше для країни проводити тестування, оскільки лабораторії перевантажені. Очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус поширив днями заклик: "Тестуйте, тестуйте, тестуйте". Адже уряди повинні знати, якою є ситуація.

Якість системи охорони здоров‘я

Чим краще підготовлені лікарні, тим більше життів можна врятувати, каже координатор ВООЗ Райн. "Якщо у лікарнях опиниться більше пацієнтів, ніж вони можуть прийняти, виникає просте питання можливостей надання відповідної допомоги, зокрема і у відділеннях інтенсивної терапії у випадку погіршення стану пацієнтів", - каже Пебоді і звертає увагу на три вирішальні фактори: кількість ліжкомісць у реанімаціях, достатня кількість захисних костюмів у лікарів та висококваліфікований персонал у відділеннях інтенсивної терапії.

Італія з населенням близько 60 мільйони до кризи, за даними влади, мала 5000 ліжкомісць у реанімаціях. Додаткові з‘явились уже зараз. У Великобританії на 66 мільойнів населення реанімаційні відділення нараховували 4100 ліжкомісць, повідомило місцеве відомство охорони здоров‘я. В Німеччині, де мешкає близько 80 мільйонів людей, відділення інтенсивної терапії мали майже 28000 ліжкомісць, і їхня кількість зараз має подвоїтись.

Загалом експерти єдині у тому, що обширне тестування, ізоляція інфікованих, а також карантинні заходи для тих людей, які контактували з хворими, гальмують епідемію. Південна Корея та Сінгапур запроваджували ці заходи. У багатьох країнах необхідними були й обмеження на пересування для уповільнення поширення коронавірусу. Летальність у Німеччині нині становить 0,4 відсотка, у Південній Кореї - один відсоток, а в Сінгапурі - близько 0,3 відсотка.

Утім, запроваджені в країнах Азії заходи з відстеження інфікованих європейцями сприймаються як немислимі: у Сінгапурі на смартфон встановлюють розроблений державою додаток, який за допомогою блютузу дозволяє визначити, хто понад 30 хвилин перебував від зараженого на відстані, меншій за два метри.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (23.03.2020)  

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