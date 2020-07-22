 Чоловік, який захопив заручника у Полтаві, звільнив його і втік у ліс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2020

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Новини

Чоловік, який захопив заручника у Полтаві, звільнив його і втік у ліс

За даними Нацполіції, заручник звільнений і неушкоджений. Зловмисника намагаються затримати в рамках спецоперації.

Підозрюваний (ліворуч) під час захоплення заручника у Полтаві

Підозрюваний (ліворуч) під час захоплення заручника у Полтаві

Зловмисник, що захопив у четвер, 23 липня, у Полтаві заручника та залишив місто на наданому йому правоохоронцями автомобілі, посеред дороги покинув автомобіль і зник у лісопосадці, повідомляють у Нацполіції України.

"Зловмисник посеред дороги покинув авто і зник у лісопосадці. Наразі триває спецоперація із затримання небезпечного озброєного злочинця", - цитує повідомлення агентство "Інтерфакс-Україна". 

За даними Нацполіції, заручник, який був полковником поліції, звільнений і неушкоджений.  

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Раніше прессекретар ГУ Нацполіції України Полтавської області Роман Гришин повідомив, що зловмисник є неодноразово судимим місцевим жителем, який вимагає не притягувати його до кримінальної відповідальності.

За його словами, "це місцевий житель, йому 32 роки, він неодноразово потрапляв у поле зору поліції, у нього вже є судимості за вчинення майнових злочинів, а також за зберігання наркотичних речовин". За інформацією місцевих ЗМІ, ім'я чоловіка, який захопив заручника, Роман Скрипник.

Захопив полковника поліції

Як повідомлялося, у Полтаві у четвер біля приміщення адміністративного суду під час затримання працівниками поліції чоловіка, що підозрюється у викраденні автомобіля, останній захопив у заручники працівника карного розшуку.

Після переговорів з правоохоронцями зловмисник поміняв утримуваного поліцейського на керівника КР ГУНП у Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія, з яким виїхав з Полтави на наданому йому автомобілі. 
 

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