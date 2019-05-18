 Членкиня і філологиня: в українській мові запровадили фемінітиви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.05.2019

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Новини

Членкиня і філологиня: в українській мові запровадили фемінітиви

У новій редакції українського правопису міститься інформація про утворення іменників жіночго роду - фемінітивів.

В українському правописі тепер згадуються філологині та директорки

В українському правописі тепер згадуються філологині та директорки

У новій редакції українського правопису, яку уряд України схвалив у середу, 22 травня, згадується механізм утворення іменників жіночого роду - фемінітивів. У старій редакції такої інформації не містилося.

Отже, згідно з пунктом 4 параграфу 32 правопису, іменники на означення осіб жіночої статі утворюються від іменників чоловічого роду за допомогою суфіксів -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес-  та інших. При цьому найпоширенішим є суфікс -к- (дизайнерка, директорка, редакторка тощо).

Суфікс -иц-(я) приєднують до основ на -ник (порадниця) та -ень (учениця), а суфікс -ин-(я) - до основ на -ень та до приголосного (кравчиня, філологиня). Суфікс -ес- у правописі охарактеризовано як рідковживаний. Нову редакцію правопису розробила та ще в жовтні 2018 року схвалила Українська національна комісія з питань правопису.

Нагадаємо, що 25 квітня Верховна Рада України прийняла закон про державну українську мову, а 15 травня його підписав президент.

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