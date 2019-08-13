 Чи існує таємна російська суперзброя насправді? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Чи існує таємна російська суперзброя насправді?

Вибух на російському військовому полігоні спричинив різке підвищення радіаційного фону. Припускають, що інцидент стався під час випробувань нової ядерної крилатої ракети. Що про це відомо?

Кадр із анімаційного відео, представленого Володимиром Путіним 1 березня 2018 року

Кадр із анімаційного відео, представленого Володимиром Путіним 1 березня 2018 року

Президент Росії Володимир Путін уперше оголосив про розробку нової ядерної крилатої ракети під час звернення до Федеральних зборів 1 березня 2018 року. Тоді ж було продемонстровано і анімаційне відео, де ця ракета пролітала над океанами, успішно оминаючи системи протиповітряної оборони, пролітала над мисом Горн і, зрештою, точно влучала у ціль на Гаваях. Російський державний пропагандистський канал RT у своїх повідомленнях називав ракету 9М730 "Буревестник". За класифікацією НАТО її назва - SSC-X-9 Skyfall. Однак військові експерти відразу ж засумнівалися в існуванні цієї новинки.

Крилаті ракети - карикатура Сергія Йолкіна

"Крилаті ракети" - карикатура Сергія Йолкіна

Вибух вказує на випробування ракети

8 серпня потужний вибух стався на військовому об'єкті неподалік Сєверодвінська в Архангельській області, як підтвердила російська державна корпорація "Росатом". Там також підтвердили загибель п'ятьох своїх співробітників під час проведення робіт, "пов'язаних з радіоізотопним джерелом живлення". Окрім працівників корпорації, загинули також двоє представників міністерства оборони РФ.

Пресреліз "Росатома" відразу ж викликав запитання, адже більшість ізотопів є радіоактивними та зазвичай не використовуються у пальному для рідинного реактивного двигуна.

Військовий об'єкт поблизу Сєверодвінська

Військовий об'єкт поблизу Сєверодвінська

Російський "Росгидромет" лише 13 серпня - тобто майже через тиждень після аварії - заявив, що рівень радіації у районі вибуху перевищував норму в 4-16 разів. За даними природоохоронної організації Greenpeace, радіаційний фон перевищив норму у 20 разів. Ці дані вказують на те, що під час інциденту стався викид радіації.

Позаяк ракети на рідкому паливі не виділяють радіацію, можна припускати, що в Архангельській області випробували не лише конвенціональну, але і ядерну рушійну систему. 

DW.COM

Вибух реактивної установки на полігоні в Архангельській області показав, що росіяни - герої, але для держави вони - гарматне м'ясо, вважає російський політолог Іван Преображенський. (13.08.2019)

У Росії є не менше 64 ракет 9М729, пише німецьке видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. У США і НАТО вважають, що створенням цих ракет Москва порушила договір про роззброєння. (10.02.2019)

І хоча Путін наполягав на тому, що нова суперзброя вже пройшла успішні випробування у 2017 році, жодних незалежних доказів на підтвердження цих слів російського президента немає. Американський телеканал ділових новин CNBC наприкінці березня цього року, посилаючись на анонімні джерела з американської розвідки, повідомив, що з лютого 2018-го Росія провела вже п'ять випробувань цієї одиниці зброї, однак усі вони завершилися провалом. За даними мовника, ракета жодного разу не змогла подолати навіть 17-кілометрову відстань.

Небезпечні технології

Ракета "Буревестник" мала би стати першою у світі міжконтинентальною крилатою ракетою. Її стратегічні характеристики перевищували б міжконтинентальні балістичні ракети, які після запуску летять за заданою траєкторією і теоретично можуть бути перехоплені системами протиракетної оборони.

На практиці ж через високу швидкість ці ракети не вдавалося перехопити ще з 1980-их років. Американські та російські міжконтинентальні балістичні ракети можуть одночасно нести ядерні боєголовки та залишатися поза зоною ураження для систем протиповітряної оборони.

Ракетний двигун з ядерною установкою не використовує для польоту ракети енергію, що генерується унаслідок згоряння. Натомість він отримує її від ланцюгових ядерних реакцій поділу. Після Другої світової війни СРСР та США експериментували із цими технологіями, зокрема, у розробках ракет-носіїв та військових літаків. 

Обидві країни мають літаки із ядерною силовою установкою. Під час випробувальних польотів ядерний реактор жодного разу не був підключений до двигунів. Атомольоти використовували звичайне пальне. Випробування проводилися для того, щоби зрозуміти, чи можна забезпечити надійний біологічний захист екіпажу від радіоактивного опромінення.

Викид радіації - один із найбільших ризиків, пов'язаних із крилатими ракетами з ядерною силовою установкою. Тут ризик постає не стільки для екіпажу, скільки загалом у випадку аварії ракети, що може спричинити катастрофічні наслідки.

Інцидент, який стався в Архангельській області, демонструє, наскільки небезпечною ця технологія є навіть у мирні часи.

Дивитись відео 03:12

Продаж зброї: Росія - друга у світі, Україна впала в рейтингу

Аудіо й відео до теми

Продаж зброї: Росія - друга у світі, Україна впала в рейтингу  

Також за темою

Russland Sewerodwinsk Militärgelände Njonoksa

Після вибуху на полігоні в Росії населенню рекомендували покинути домівки 13.08.2019

Російська влада порекомендувала жителям селища Ньонокса, що неподалік від ракетного полігону, де стався вибух, покинути домівки. Тим часом лікарі, що працювали під час вибуху, вирушили на обстеження в Москву.

Russland Logo Rosatom

Суперечлива інформація про вибух реактивної установки на полігоні в Росії: що відомо 14.08.2019

Після вибуху реактивної установки на полігоні в Росії влада країни заперечувала підвищення радіаційного фону. Однак поступово стають відомими нові дані про вибух та його наслідки. DW зібрала основні факти.

Putin bei Jahrespressekonferenz 2018

Услід за США Росія призупиняє участь у договорі про роззброєння 02.02.2019

Володимир Путін доручив міністерствам закордонних справ і оборони Росії припинити подальші спроби ініціювати переговори з США щодо Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

Реклама

Докладно

Грета Тунберг вирушає до Нью-Йорка

Грета Тунберг і ходіння по воді

До США екоактивістка подорожує яхтою. Простим смертним її приклад не допоможе, вважає Фелікс Штайнер.  

Екс-міністр транспорту Польщі Славомір Новак - один з останніх іноземців-реформаторів, які продовжують працювати в органах виконавчої влади України

Голова "Укравтодору" Новак про "місію смертника" (відео)

Що слід зробити, щоб в Україні були нормальні дороги - голова "Укравтодору" Славомір Новак в ексклюзивному інтерв'ю DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  