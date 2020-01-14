Чи стане елітна "Феофанія" лікарнею для всіх?

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає, що знаменита "номенклатурна" лікарня "Феофанія" має стати доступною для всіх українців. На це він дав уряду та Державному управлінню справами (ДУС), яке керує лікарнею, обмежений термін. "У тримісячний строк вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія", - йдеться у президентському указі.

Що означає цей указ? Адже впродовж уже понад десяти років лікарня доступна для всіх. Кожен охочий може пройти там обстеження и лікування. Щоправда зробити це можна тільки за власні кошти. Водночас держслужбовці й надалі обслуговуються у "Феофанії" за державний рахунок.

"Феофанія" як символ закритості та нерівності

Елітна лікарня Феофанія була відкрита в 1965 році як лікарня закритого типу для тодішньої номенклатури комуністичної партії. Для VIP-пацієнтів у цій клініці завжди були доступні висококваліфіковані лікарі та сучасне медобладнання. В незалежній Україні профіль лікарні не змінили. Медичну допомогу в ній отримують міністри, депутати, дипломати, державні службовці. Лікарня стала символом нерівності та відірваності державних чиновників від звичайних громадян.

Поступово розширювався перелік категорій людей, які могли проходити лікування в цій медустанові за державний кошт. Зокрема, тут мають можливість лікуватися академіки, народні артисти, ліквідатори Чорнобильської катастрофи, поранені під час Євромайдану, ветерани АТО. Також у "Феофанії" обстежують та лікують людей, звільнених з полону бойовиків ОРДЛО та колишніх українських політв'язнів, яких утримувала Росія.

Починаючи від 2008 року, у "Феофанії" можуть лікуватися й звичайні українці, але за все мають платити з власної кишені. Згідно з розцінками, які містяться на сайті клініки, консультація вузькопрофільного спеціаліста коштує 400-500 гривень, добове перебування у палаті на стаціонарному лікуванні обійдеться приблизно в 1200 гривень.

Не перша спроба зробити "Феофанію" доступною для всіх

На початку 2019 року тодішня в.о міністерки охорони здоров’я Уляна Супрун та її команда розробила механізм, за яким "Феофанія" мала автономізуватися, тобто змінити юридичну форму: перетворитися з бюджетної установи на комунальне некомерційне підприємство й підписати договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

За таких умов кожен пацієнт зміг би лікуватися у цьому елітному медзакладі за рахунок НСЗУ. Однак ініціативу Супрун уряд Володимира Гройсмана тоді не підтримав. А депутати Верховної Ради попереднього скликання навіть намагалися заблокувати процес автономізації "Феофанії" окремим законом. Тепер президент Володимир Зеленський вимагає розробити новий алгоритм перетворення лікарні на доступний для всіх медичний заклад.

"Звісно, бажання зробити "Феофанію" відкритою для кожного українця, а не лише для "обраних", - це добре. Але даний документ не передбачає чіткого механізму, як це повинно відбуватися, має загальний характер, і взагалі трактувати його можна як завгодно", - написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Уляна Супрун, коментуючи указ Зеленського щодо "Феофанії". Вона радить йому скористатися вже розробленими її командою алгоритмом, аби елітна лікарня працювала на загальних принципах "гроші ходять за пацієнтом". "Медзаклади мають працювати в єдиному медичному просторі, коли всі лікарні однаково доступні для кожного громадянина. Це одна з ключових ідей трансформації системи охорони здоров’я та втілення принципу "пацієнт в центрі уваги", - вважає Супрун.

"Феофанія" не може вилікувати всіх хворих в Україні

У самій елтіній клініці нарікають: "Одна єдина "Феофанія" не може вилікувати всіх пацієнтів країни, адже лікарня має лише 550 ліжок і приблизно втричі менше фінансування від держави, ніж потрібно для нормального функціонування", - цитує прес-служба лікарні слова Ігоря Семенів на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook. За даними інформаційного агентства "Укрінформ", торік з держбюджету України на фінансування лікарні було виділено 422 мільйони гривень, а в 2020 році - 382 мільйони гривень.

Тим часом елітна клініка розробила власний проєкт порядку госпіталізації пацієнтів до своїх профільних відділень. Його вже відправили на узгодження до спільної робочої групи міністерства охорони здоров'я та Держуправління справами. Як розповів журналістам головний лікар Ігор Семенів, передбачається направлення до "Феофанії" лише тих пацієнтів, які потребують висококваліфікованої допомоги і яким не змогли допомогти в звичайних лікарнях. Медзаклади, які направлятимуть пацієнтів до "Феофанії" повинні будуть надати попередні результати обстежень, лікування та чітке обґрунтування надання медичної допомоги саме в цій лікарні. В лікарні прогнозують, що новий порядок звернення та направлення пацієнтів почне діяти 15 квітня.

У "Феофанії" не в захваті від того, що доведеться обслуговувати пацієнтів безкоштовно, а потім чекати оплати послуг від НСЗУ: адже безкоштовного лікування не існує - за лікування хтось має платити. "У випадку безкоштовного лікування для пацієнта, оплату за його лікування здійснює держава: наприклад, Національна служба здоров'я або органи місцевого самоврядування за жителя свого регіону. Або міністерство охорони здоров'я запропонує свій варіант, або дуже скоро "Феофанія" перетвориться на звичайну державну лікарню, в якій нічого не буде", - обурюється Ігор Семенів. За його словами, у випадку якщо лікарня не отримає фінансування на пацієнтів, що направляються, то пацієнтам доведеться оплачувати отримані медичні послуги самостійно. Семенів наголошує, якщо пацієнт бажає звернутись за медичною допомогою особисто, без направлення - він, як і раніше, може самостійно оплатити своє лікування згідно із затвердженими тарифами.

В ідеалі всі лікарні мають бути як "Феофанія"

Експертка групи реформи систем охорони здоров'я Реанімаційного пакету реформ Світлана Бубенчикова вважає, що міністерство охорони здоров'я справді мало б врегулювати правила надання медичних послуг спеціалізованою лікарнею, аби "Феофанія" не перетворилася на "Мекку для пацієнтів", а могла обслуговувати лише тих, хто справді потребує вузькоспеціалізованої допомоги. Для цього, за словами Бубенчикової, не достатньо указу президента, а треба рішення уряду з чітко прописаним планом дій для "Феофанії", яка має реформуватися на загальних засадах, ставши доступною для всіх, але зберігши при цьому свою унікальність з надання медичних послуг.

Експертка наголошує, мета медичної реформи полягає в тому, аби в Україні не було елітних лікарень, а кожна лікарня в будь-якому регіоні могла бути рівня "Феофанії" як за кваліфікацією медфахівців, так і за рівнем обслуговування.