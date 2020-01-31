Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова? - Фактчек DW (відео)

Економіка України зростає швидше, ніж світова. Цією заявою Олексій Гончарук проілюстрував інвестиційну привабливість України у Давосі. Чи справді темпи зростання української економіки вищі за світові?
Намагаючись переконати потенційних інвесторів у привабливості України, прем'єр-міністр Олексій Гончарук на Всесвітньому економічному форумі в Давосі зробив гучну заяву щодо темпів зростання економіки України. "Якщо подивитися на цифри, на об'єктивні цифри, а вони не брешуть, - то сьогодні ми зростаємо, наша економіка зростає швидше, ніж в середньому світ", - заявив Гончарук. Чи справді це так? Дивіться фактчек DW:
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