Чи загальмує коронавірус процес у справі про збитий "Боїнг"?

Епідемія коронавірусу поки не зупинила процес в Нідерландах у справі про збитий малайзійський "Боїнг-777" над непідконтрольною Україні частиною Донбасу. Однак, з огляду на відновлення судових засідань в понеділок, 8 червня, це - не виключено.

Перший блок попередніх слухань в окружному суді Гааги відбувся в березні. Причому тоді наприкінці родичі жертв і журналісти не могли бути на ньому присутні через обмеження, пов'язані з коронавірусом.

Тепер їм знову дозволили бути присутніми на судовому процесі, але обмежили кількість місць в пресцентрі і в залі судового комплексу на околиці амстердамського аеропорту "Схіпхол", де проходить процес. Як і раніше, пряму трансляцію з англійським перекладом можна дивитися в інтернеті.

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Чому важливий другий блок судових слухань

Від другого блоку слухань, який почався за графіком, і повинен тривати до 3 липня, багато в чому залежить майбутній хід процесу - чи дійде справа до розгляду по суті і коли. Це пов'язано з позицією громадянина Росії Олега Пулатова - єдиного з чотирьох підсудних, хто активно відреагував на звинувачення, і чиї інтереси представляють два нідерландських адвоката. Від них в ці дні чекають можливих попередніх заперечень і запитів про додаткове розслідування, що може затягнути розгляд на невизначений термін.

Розслідуванням займалася об'єднана слідча група (JIT), в яку входять представники Нідерландів, Бельгії, Малайзії, Австралії та України. Вона дійшла висновку, що рейс MH17 "Малайзійських авіаліній", який вилетів 17 липня 2014 року з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на Сході України ракетою з комплексу ППО "Бук", привезеного з Росії. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Крім Пулатова звинувачення висунули проти ще двох росіян - Ігоря Гіркіна, який на той час був "міністром оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки", і Сергія Дубинського. Усіх трьох пов'язують з російськими спецслужбами. Четвертим обвинуваченим став громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці сепаратистів. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та використанні "Бука".

Слідство триває, і з моменту першого блоку слухань обсяг справи виріс, і наразі перевищує 40 тисяч сторінок. Головуючий суддя Хендрік Стінхейс сказав, що до матеріалів буде долучено і нещодавнє гучне інтерв'ю Гіркіна.

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Чому адвокати можуть попросити відкласти розгляд

Одна з адвокаток Пулатова, Сабіне тен Дуссхате, заявила в понеділок, що обсяг справи настільки великий, що їм складно з ним ознайомитися за кілька місяців. Крім того, вона поскаржилася на те, що для ухвалення важливих рішень бракує особистого спілкування з підзахисним. Зокрема, через коронавірусні обмеження зірвалася запланована двотижнева поїздка в Росію. За словами адвокатки, виключено можливість розмови телефоном або за допомогою інтернету, оскільки неможливо гарантувати конфіденційність, крім того, необхідно спочатку встановити довірливі відносини. На уточнювальне запитання представника звинувачення вона відповіла, що упродовж останніх місяців адвокати спілкувалися з Пулатовим тільки опосередковано - через російську юристку Олену Кутіну, яка не представляє обвинуваченого в суді, але була присутня на відкритті процесу в березні. У понеділок її не було в залі.

Адвокатка також піддала критиці відмову перекласти матеріали справи з нідерландської та англійської на російську мову. Представник звинувачення відповів на це, що короткий зміст і частина, що стосується безпосередньо Пулатова, були перекладені російською мовою. На питання, чи прочитав обвинувачений матеріали справи, Сабіне тен Дуссхате відповіла: "Я не знаю". В цілому виступ адвокатки пролунав як можливі аргументи захисту, в разі якщо вона буде просити суд призупинити слухання.

На запитання звинувачення, як адвокати бачать майбутнє процесу, адвокатка чіткої відповіді не дала, а лише зазначила, що захист озвучить свою позицію. Відбудеться це в будь-якому разі після того, як сторона обвинувачення закінчить почату в понеділок презентацію розслідування. В ході цієї презентації представники прокуратури детально розповідають про те, як збиралися і аналізувалися матеріали справи, а також проілюструють виступ фото- і відеодокументами та записами прослуханих телефонних розмов. Ідеться по суті про декілька мінірозслідувань - від вивчення уламків літака, тіл загиблих і частин ракети до тестів в різних країнах ракет комплексу "Бук", перевірки достовірності телефонних розмов і показань свідків. Очікується, що на цю презентацію, яка багато в чому повторює вже опубліковані дані, піде кілька днів.

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Що пролунало на суді про Росію

Про роль Росії, яка заперечує свою причетність до катастрофи "Боїнга", в перший день другого блоку слухань згадували лише побіжно. Серед іншого, представниця звинувачення Деді ВОІ-А-Цой сказала, що "Росія грала і грає важливу роль" в подіях на Донбасі, а також пообіцяла пізніше зупинитися на цьому докладніше. Самі ці події вона описала як "збройний конфлікт між українською армією і кількома озброєними групами". При цьому ВОІ-А-Цой сказала, що звинувачення використовує узагальнювальний термін "сепаратисти", хоча, за її словами, багато хто з цих груп "не були громадянами України, які хотіли відокремитися, а були громадянами Росії, які приїхали в Україну воювати".

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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі Докази слідчих Розслідування показало, що Boeing збили ракетою серії 9М38, що використовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установку доправили з Росії й запустили з території, на той час підконтрольної бойовикам самопроголошеної "ДНР". Фрагменти ракети серії "Бук" було знайдено як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

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Трагедія MH17: від падіння літака до суду в Гаазі На лаві підсудних має опинитися Ігор Стрєлков-Гіркін Серед офіційно оголошених обвинувачених - троє росіян, зокрема, колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). Слідчі вважають, що на момент катастрофи Гіркін-Стрєлков обіймав головну військову посаду в самопроголошеній "ДНР".

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