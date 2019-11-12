Чи втручалася Росія у каталонський конфлікт два роки тому?
В Іспанії розслідують можливе втручання РФ у події в Каталонії у жовтні 2017 року, коли влада регіону оголосила про його незалежність, порушивши закон.
Прихильники незалежності Каталонії у Барселоні, 27 жовтня 2017 року
Представники Росії, за версією іспанського слідства, підтримували контакти з каталонськими політиками-сепаратистами напередодні незаконного проголошення незалежності Каталонії у жовтні 2017 року. Про це повідомила днями зазвичай добре проінформована іспанська газета El Periódico. Вона посилається на джерела у Слідчому суді №1 Барселони, суддю Хоакіна Агірре, Національну поліцію та Громадянську гвардію (жандармерію).
Саме вони вивчають ймовірний "російський слід" у подіях дворічної давнини у Каталонії. У публікації газети одного з росіян, прізвище якого не уточнюється, називають "емісаром Путіна". З ним нібито вів перемовини відомий каталонський політик Віктор Таррадельянс, який наразі перебуває під слідством. Зустрічався з "емісаром", як пише El Periódico, і тодішній керівник Каталонії Карлес Пучдемон, який нині ховається віл правосуддя за межами Іспанії.
Телефонні повідомлення Пучдемону
За версією слідства, Пучдемон отримав через сервіс WhatsApp 25 жовтня 2017 року, тобто за два дні до проголошення незалежності, повідомлення від перемовника, який підтримував контакти з росіянами. "Мі спілкуємося з цими людьми. Вони наполягають, аби і Китай сказав своє слово. А тобі (Пучдемону. - Ред.), перед тим як вдаватися до будь-яких кроків, необхідно переговорити відеозв'язком з ПУ", - було зазначено у повідомлені. Слідство вважає, що йдеться про Володимира Путіна.
Проте у повідомленні, яке відправив Пучдемону Таррадельянс 26 жовтня, якийсь росіянин вже відкрито називається "емісаром Путіна". І Пучдемон призначає йому зустріч у своїй офіційній резиденції Канонжес, що розташована поруч з палацом регіонального уряду - Палау-де-Женералітат.
Зміст перемовин не наводиться. А на прохання DW надати якісь додаткові відомості іспанські органи відповіли відмовою, обґрунтувавши це таємницею слідства, яке ще триває.
Про що, ймовірно, говорив Пучдемон з росіянами
Між тим професор політології Мадридського університету Фернандо Гутьєррес в інтерв'ю DW висловив думку, що від Москви каталонські сепаратисти хотіли, найшвидше, лише "політичної підтримки своїх планів". Аналогічну підтримку вони прагнули отримати від Китаю, хоча у Пекіна просили також кредит у 11 мільярдів євро - для центрального банку майбутньої незалежної Каталонії.
Але, додав політолог, жодною допомогою ззовні сепаратисти скористатися не змогли - занадто швидкою була реакція центрального уряду Іспанії.
Телефон зі згаданими повідомленнями було вилучено поліцією під час обшуку у громадській організації сепаратистів "Катмон", якою керував Таррадельянс. Там же було знайдено рукописну чернетку ще одного документу. Йдеться про запрошення на церемонію проголошення незалежності.
У ньому зазначено: "Дорогий Володимире Вольфовичу! Нам відома ваша тверда позиція щодо захисту демократичних прав, тому ми запрошуємо Вас на засідання парламенту, на якому буде проголошена назалежна каталонська республіка". За даними El Periódico, слідство не виключає, що саме лідер ЛДПР Володимир Жириновський міг бути посередником між каталонськими сепаратистами та президентом Росії.
Відомо, що перемовини Таррадельянса із росіянами велися тривалий час. Зокрема, у вересні 2017 року він перебував у Москві. Газета також вказує, що нинішній "російський слід" було знайдено випадково - під час розслідування корупційних схем в уряді Каталонії, до яких був причетний Таррадельянс.
Перше розслідування ймовірного російського втручання
У зв'язку з оприлюдненою інформацією професор Гутьєррес нагадав, що "втручання росіян у каталонські події розслідується не вперше". У 2017 році це питання навіть порушувалося в іспанському парламенті. Тоді з'ясувалося, що з території Росії підтримувалися сайти сепаратистів. Тому іспанська поліція не могла закрити їх за рішенням суду за пропаганду екстремізму.
Тоді ж, нагадує експерт, було встановлено, що популяризацією сепаратизму у соціальних мережах займалися російські "боти". Вслід за розміщеними у соцмережах закликами підтримати каталонську незалежність йшли десятки тисяч ретвітів і безліч вподобань, відправлених роботами.
Водночас іспанці, які вивчали це питання, звернули увагу на те, що російськомовні ЗМІ, а також телеканал RT і агентство "Спутник" висвітлювали каталонську тему тенденційно.
Що принесе нове розслідування?
Тоді Москва категорично заперечувала будь-яку причетність до подій у Каталонії. А винуватцями вищезазначених дій в інтернеті були названі невідомі хакери.
Що стосується публікацій у державних російських ЗМІ, то тут аргументом була особиста думка журналістів. Тому іспанська влада зрештою визнала, що втручання Росії як держави у внутрішні справи їхньої країни не доведено.
Зараз же справа виглядає дещо інакше, вважає професор Гутьєррес. У новому розслідуванні, схоже, "фігурують конкретні факти й імена - вірогідно, зачеплені вищі ешелони влади".
Справа може виявитися вельми серйозною, тому "будувати якісь здогадки або говорити про її наслідки я поки не хочу", - заявив співрозмовник DW. За його словами, треба дочекатися завершення розгляду, публікації подробиць та офіційної реакції іспанської влади.
Історія руху за незалежність Каталонії
Багата стародавня історія
Каталонію досить рано стали заселяти фінікійці, етруски, а згодом і греки. Перші грецькі колонії - це насамперед Росас та Ампуріас (на фото). Грецька назва останнього - Емпоріон. За ними прийшли римляни, що розбудували поселення та інфраструктуру. Каталонія залишалася в складі Римської імперії до завоювання цього регіону вестготами у 507-му році нашої ери.
Історія руху за незалежність Каталонії
Графства та королівство
711 року Каталонію завоювали араби. Їхнє просування вглиб Європи зупинили франки у битві при Турі, відомій як битва при Пуатьє, в 732 році. Вже 759 року північні райони Каталонії знову стали християнськими. 1137 року каталонські графства утворили Арагонське королівство. У ХІІІ та в першій половині ХІV століття воно тримало під контролем Західне Середземномор'я та захопило Майорку й Валенсію.
Історія руху за незалежність Каталонії
Автономія аж до Війни за іспанську спадщину
Ще в ХІІІ столітті з'явилися інституції каталонського самоврядування - так званий Женералітат Каталонії. Навіть після об'єднання Арагонського королівства з Королівством Кастилія 1476 року Арагон міг втримати свої автономні інституції аж до Війни за іспанську спадщину, що тривала з 1701 по 1714 рік. Винятком був тільки час, на який припало Сегадорське повстання 1640-1659 року.
Історія руху за незалежність Каталонії
Роковини поразки
Після захоплення Барселони 11 вересня 1714 року королем Філіпом V, який походив з династії Бурбонів, було розпущено всі каталонські інституції та покладено край самоврядуванню регіону. Щороку 11 вересня каталонці згадують втрату своїх прав на автономію. На фото - хода 11 вересня 2015 року в Барселоні.
Історія руху за незалежність Каталонії
Ідеї федерації під час першої іспанської республіки
Після того як 10 лютого 1873 року король Амадей І відмовився від престолу, було проголошено першу іспанську республіку, котра не проіснувала й року. Прихильники республіки розкололися на тих, хто виступав за централізовану республіку та прибічників федеративного устрою. Серед тих, хто обстоював ідею федерації був і Франсиско Пі-і-Маргаль. Він був також одним з п'яти президентів республіки.
Історія руху за незалежність Каталонії
Невдала спроба у ХІХ столітті
Спроба Каталонії створити власне державне утворення в межах іспанської республіки ще більше посилила суперечки між республіканцями. 1874 року влада знову повертається до монархів з династії Бурбонів. Тоді на престол сів король Альфонс ХІІ.
Історія руху за незалежність Каталонії
Каталонські республіканці
З 1923 по 1930 роки генерал Мігель Прімо де Рівера створив диктатуру, що опиралася на підтримку короля Альфонса ХІІІ, армію та клерикальні кола. Тоді центром опозиції та спротиву стала Каталонія. Політичний діяч Франсеск Масія (на зображенні) виборював після завершення диктатури права на широку автономію для Каталонії.
Історія руху за незалежність Каталонії
Перемога Франко та кінець усім правам і свободам
Під час другої іспанської республіки каталонські депутати розробляли статут автономії для регіону, котрий 1923 року ухвалив парламент Іспанії. Франсеска Масію після виборів до парламенту Каталонії було обрано керівником уряду - Женералітату Каталонії. Але перемога генерала Франко в громадянській війні 1936-1939 поклала край другій іспанській республіці та її здобуткам.
Історія руху за незалежність Каталонії
Втрата всіх свобод
Режим Франко, що правив з 1939 по 1975 рік, означав для Каталонії демонтаж всіх демократичних свобод. На цей час припали заборона та ліквідація всіх політичних партій, скасування статуту автономії та утиски каталонської мови й культури.
Історія руху за незалежність Каталонії
Відновлення автономії з новим статутом
1977 року на перших вільних виборах, що відбулися після завершення диктатури Франко, було знову тимчасово обрано Женералітат Каталонії. Згідно з демократичною конституцією Іспанії 1978 року, Каталонія отримала 1979 року новий статут автономії.
Історія руху за незалежність Каталонії
Жорді Пужоль - багато років незмінний глава уряду Каталонії
Перший після завершення диктатури Франко статут автономії визнавав самостійність Каталонії, а каталонську мову як окрему мову. Порівняно зі статутом 1932 року, було дещо розширено права каталонців в освіті та культурі, але обмежено в таких сферах як юстиція, фінанси та охорона громадського порядку. Жорді Пужоль очолював уряд Каталонії з 1980 по 2013 роки.
Історія руху за незалежність Каталонії
Зростання самосвідомості
Останніми роками прагнення каталонців отримати незалежність знову посилилися. 2006 року Каталонія отримала новий статут автономії, що передбачав розширення повноважень. Утім, після оскарження, котре подала консервативна "Народна партія", Верховний суд Іспанії скасував цей статут.
Історія руху за незалежність Каталонії
Перша спроба референдуму
Референдум щодо незалежності Каталонії планувалося провести ще 9 листопада 2014 року. Першим запитанням у бюлетені було: "Чи хочете Ви, щоб Каталонія стала державою?" У разі згоди, слід було відповісти й на друге запитання: "Чи хочете Ви, щоб ця держава отримала незалежність?" Але Конституційний суд Іспанії визнав референдум нелегітимним.
Історія руху за незалежність Каталонії
Двобій титанів
З січня 2016 року уряд Каталонії очолює Карлес Пучдемон. Від курсу на сепаратизм, котрий провадив його попередник Артур Мас, Пучдемон не відступав. Саме урядом під його керівництвом було призначено референдум про незалежність 1 жовтня 2017 року. Уряд у Мадриді на чолі з Маріано Рахоєм із застосуванням поліції всіляко протистояв проведенню голосування, яке називає неконституційним "інсценуванням".