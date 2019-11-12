Чи втручалася Росія у каталонський конфлікт два роки тому?

Представники Росії, за версією іспанського слідства, підтримували контакти з каталонськими політиками-сепаратистами напередодні незаконного проголошення незалежності Каталонії у жовтні 2017 року. Про це повідомила днями зазвичай добре проінформована іспанська газета El Periódico. Вона посилається на джерела у Слідчому суді №1 Барселони, суддю Хоакіна Агірре, Національну поліцію та Громадянську гвардію (жандармерію).

Саме вони вивчають ймовірний "російський слід" у подіях дворічної давнини у Каталонії. У публікації газети одного з росіян, прізвище якого не уточнюється, називають "емісаром Путіна". З ним нібито вів перемовини відомий каталонський політик Віктор Таррадельянс, який наразі перебуває під слідством. Зустрічався з "емісаром", як пише El Periódico, і тодішній керівник Каталонії Карлес Пучдемон, який нині ховається віл правосуддя за межами Іспанії.

Телефонні повідомлення Пучдемону

За версією слідства, Пучдемон отримав через сервіс WhatsApp 25 жовтня 2017 року, тобто за два дні до проголошення незалежності, повідомлення від перемовника, який підтримував контакти з росіянами. "Мі спілкуємося з цими людьми. Вони наполягають, аби і Китай сказав своє слово. А тобі (Пучдемону. - Ред.), перед тим як вдаватися до будь-яких кроків, необхідно переговорити відеозв'язком з ПУ", - було зазначено у повідомлені. Слідство вважає, що йдеться про Володимира Путіна.

Проте у повідомленні, яке відправив Пучдемону Таррадельянс 26 жовтня, якийсь росіянин вже відкрито називається "емісаром Путіна". І Пучдемон призначає йому зустріч у своїй офіційній резиденції Канонжес, що розташована поруч з палацом регіонального уряду - Палау-де-Женералітат.

Зміст перемовин не наводиться. А на прохання DW надати якісь додаткові відомості іспанські органи відповіли відмовою, обґрунтувавши це таємницею слідства, яке ще триває.

Про що, ймовірно, говорив Пучдемон з росіянами

Між тим професор політології Мадридського університету Фернандо Гутьєррес в інтерв'ю DW висловив думку, що від Москви каталонські сепаратисти хотіли, найшвидше, лише "політичної підтримки своїх планів". Аналогічну підтримку вони прагнули отримати від Китаю, хоча у Пекіна просили також кредит у 11 мільярдів євро - для центрального банку майбутньої незалежної Каталонії.

Але, додав політолог, жодною допомогою ззовні сепаратисти скористатися не змогли - занадто швидкою була реакція центрального уряду Іспанії.

Незалежність Каталонії одразу ж була скасована, регіон на деякий час позбавили автономії, уряд і парламент розпустили, головних натхненників проголошення незалежності заарештували, хоча деким з них вдалося втекти за кордон.

Запрошення Жириновському

Телефон зі згаданими повідомленнями було вилучено поліцією під час обшуку у громадській організації сепаратистів "Катмон", якою керував Таррадельянс. Там же було знайдено рукописну чернетку ще одного документу. Йдеться про запрошення на церемонію проголошення незалежності.

У ньому зазначено: "Дорогий Володимире Вольфовичу! Нам відома ваша тверда позиція щодо захисту демократичних прав, тому ми запрошуємо Вас на засідання парламенту, на якому буде проголошена назалежна каталонська республіка". За даними El Periódico, слідство не виключає, що саме лідер ЛДПР Володимир Жириновський міг бути посередником між каталонськими сепаратистами та президентом Росії.

Відомо, що перемовини Таррадельянса із росіянами велися тривалий час. Зокрема, у вересні 2017 року він перебував у Москві. Газета також вказує, що нинішній "російський слід" було знайдено випадково - під час розслідування корупційних схем в уряді Каталонії, до яких був причетний Таррадельянс.

Перше розслідування ймовірного російського втручання

У зв'язку з оприлюдненою інформацією професор Гутьєррес нагадав, що "втручання росіян у каталонські події розслідується не вперше". У 2017 році це питання навіть порушувалося в іспанському парламенті. Тоді з'ясувалося, що з території Росії підтримувалися сайти сепаратистів. Тому іспанська поліція не могла закрити їх за рішенням суду за пропаганду екстремізму.

Тоді ж, нагадує експерт, було встановлено, що популяризацією сепаратизму у соціальних мережах займалися російські "боти". Вслід за розміщеними у соцмережах закликами підтримати каталонську незалежність йшли десятки тисяч ретвітів і безліч вподобань, відправлених роботами.

Водночас іспанці, які вивчали це питання, звернули увагу на те, що російськомовні ЗМІ, а також телеканал RT і агентство "Спутник" висвітлювали каталонську тему тенденційно.

Що принесе нове розслідування?

Тоді Москва категорично заперечувала будь-яку причетність до подій у Каталонії. А винуватцями вищезазначених дій в інтернеті були названі невідомі хакери.

Що стосується публікацій у державних російських ЗМІ, то тут аргументом була особиста думка журналістів. Тому іспанська влада зрештою визнала, що втручання Росії як держави у внутрішні справи їхньої країни не доведено.

Зараз же справа виглядає дещо інакше, вважає професор Гутьєррес. У новому розслідуванні, схоже, "фігурують конкретні факти й імена - вірогідно, зачеплені вищі ешелони влади".

Справа може виявитися вельми серйозною, тому "будувати якісь здогадки або говорити про її наслідки я поки не хочу", - заявив співрозмовник DW. За його словами, треба дочекатися завершення розгляду, публікації подробиць та офіційної реакції іспанської влади.