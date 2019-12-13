 Чи встигнуть США із санкціями щодо ″Північного потоку-2″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.12.2019

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Політика й суспільство

Чи встигнуть США із санкціями щодо "Північного потоку-2" (відео)

Конгрес США схвалив оборонний бюджет, що передбачає санкції щодо російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Німецькі лобісти російської труби гостро розкритикували такі наміри США.

Deutschland Wirtschaft l US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen gegen Nord Stream 2 (picture alliance/dpa/B. Wüsteneck)

США хочуть запровадити санкції щодо "Пвнічного потоку-2", та чи не запізно?

Оборонний бюджет Сполучених Штатів, погоджений цього тижня в Конгресі США, наробив чимало галасу. Документ обсягом у три з половиною тисячі сторінок містить ось такий пункт: введення санкцій щодо компаній, які надають судна для будівництва певних російських газопроводів, що експортують паливо. Автори цього документу вважають, що такі заходи дозволять зберегти енергетичну безпеку Європи. Німецькі лобісти російської труби гостро розкритикували такі наміри США і вимагають від Берліна санкцій проти США у відповідь. Подробиці у відео DW:

 

DW.COM

США вже не зупинити "Північний потік-2", впевнені експерти

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Baustelle der Eugal-Pipeline

Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сперечаються, у Німеччині добудовують "Північний потік-2" і EUGAL (відео) 04.12.2019

Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сперечаються про транзит газу, у Німеччині щосили будують сухопутне продовження "Північного потоку-2" - магістраль EUGAL, яка закріпить за ФРН роль головного транзитера російського газу.

Yuriy Vitrenko Direktoren des ukrainischen Energieunternehmens Naftogaz

Юрій Вітренко про борги "Газпрому" і "крадіжку" газу (відео) 02.12.2019

Чи краде Україна російський газ? Хто, де і коли вирішить суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом"? Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.

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