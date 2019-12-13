Чи встигнуть США із санкціями щодо "Північного потоку-2" (відео)

Оборонний бюджет Сполучених Штатів, погоджений цього тижня в Конгресі США, наробив чимало галасу. Документ обсягом у три з половиною тисячі сторінок містить ось такий пункт: введення санкцій щодо компаній, які надають судна для будівництва певних російських газопроводів, що експортують паливо. Автори цього документу вважають, що такі заходи дозволять зберегти енергетичну безпеку Європи. Німецькі лобісти російської труби гостро розкритикували такі наміри США і вимагають від Берліна санкцій проти США у відповідь. Подробиці у відео DW: