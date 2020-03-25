Число хворих на коронавірус в Україні зросло до 196

За добу в Україні виявили ще 40 хворих на COVID-19. У Чернівецькій області повідомили, що від хвороби одужало троє осіб.
В Україні за четвер, 26 березня, виявили ще 40 людей, що заразилися коронавірусом. Загалом у країні зафіксовано 196 випадків захворювання на COVID-19, повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ України. Вірусологічна референс-лабораторія центру дослідила понад 1 050 зразків, зразки досліджують й обласні лабцентри. При цьому лабораторії досліджують зразки не лише людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
За даними ЦГЗ, п'ятеро людей померло в Україні від коронавірусу. Одна людина одужала - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Водночас у Чернівецькій обласній державній адміністрації повідомили, що в області одужали троє людей - одна дитина та двоє дорослих. Також в області було офіційно підтверджено ще п'ять випадків зараження коронавірусом. Йдеться про трьох дорослих віком до 40 років і двох дітей 2 та 11 років.
Як повідомлялосч раніше, число хворих на коронавірус у світі перевищило пів мільйона. Перше місце за кількістю інфікованих посідає Китай, однак Італія вже майже наздогнала його.
Уряд України на 30 днів запровадив по всій країні режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу. Раніше такий режим діяв лише у столиці та у низці областей. (25.03.2020)