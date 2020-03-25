 Число хворих на коронавірус в Україні зросло до 196 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2020

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Новини

Число хворих на коронавірус в Україні зросло до 196

За добу в Україні виявили ще 40 хворих на COVID-19. У Чернівецькій області повідомили, що від хвороби одужало троє осіб.

В Україні на коронавірус захворіли ще 40 людей

В Україні на коронавірус захворіли ще 40 людей

В Україні за четвер, 26 березня, виявили ще 40 людей, що заразилися коронавірусом. Загалом у країні зафіксовано 196 випадків захворювання на COVID-19, повідомив Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ України. Вірусологічна референс-лабораторія центру дослідила понад 1 050 зразків, зразки досліджують й обласні лабцентри. При цьому лабораторії досліджують зразки не лише людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

За даними ЦГЗ, п'ятеро людей померло в Україні від коронавірусу. Одна людина одужала - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Водночас у Чернівецькій обласній державній адміністрації повідомили, що в області одужали троє людей - одна дитина та двоє дорослих. Також в області було офіційно підтверджено ще п'ять випадків зараження коронавірусом. Йдеться про трьох дорослих віком до 40 років і двох дітей 2 та 11 років.

Як повідомлялосч раніше, число хворих на коронавірус у світі перевищило пів мільйона. Перше місце за кількістю інфікованих посідає Китай, однак Італія вже майже наздогнала його.

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