Число задокументованих страт у світі знизилося - Amnesty International

За даними доповіді правозахисної організації Amnesty International, оприлюдненій у Берліні в середу, 10 квітня, кількість страт у світі скоротилася. Правозахисники зазначають, що в 2018 році у 20-и державах були страчені щонайменше 690 осіб, а роком раніше - 993 особи у 23-х країнах. Ці дані підтверджуються документально. Переважна кількість страт припадає на Іран (253), а також на Саудівську Аравію (149), В'єтнам (85) та Ірак (52), зазначають експерти AI.

Нинішній показник є найнижчим за останні десять років. Зараз 142 країни не застосовують виняткову міру покарання. У 1987 році таких держав налічувалося всього 69, зазначив генеральний секретар AI у Німеччині Маркус Бееко (Markus Beeko).

Водночас правозахисники наголошують на смертних вироках, дані по яких неможливо зафіксувати. Йдеться, у першу чергу, про Китай, де за 2018 рік ймовірно стратили кілька тисяч людей.

Влада нерідко ухвалює смертні вироки "на підставі отриманих під тортурами зізнань або несправедливих судових процесів", наголосив генсек німецького AI. Бееко закликав міжнародне співтовариство вимагати дотримання абсолютної заборони на тортури, а також права на юридичну допомогу і справедливий судовий розгляд від країн, котрі досі застосовують найвищу міру покарання.