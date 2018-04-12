 Число задокументованих страт у світі знизилося - Amnesty International | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2019

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Новини

Число задокументованих страт у світі знизилося - Amnesty International

У 2018 році у світі зафіксували щонайменше 690 страт і цей показник є найнижчим за останнє десятиліття, зазначають в Amnesty International. Однак незадокументовані страти можуть сягати тисяч.

Доповідь Amnesty International вказує на зменшення кількості страт у світі

Доповідь Amnesty International вказує на зменшення кількості страт у світі

За даними доповіді правозахисної організації Amnesty International, оприлюдненій у Берліні в середу, 10 квітня, кількість страт у світі скоротилася. Правозахисники зазначають, що в 2018 році у 20-и державах були страчені щонайменше 690 осіб, а роком раніше - 993 особи у 23-х країнах. Ці дані підтверджуються документально. Переважна кількість страт припадає на Іран (253), а також на Саудівську Аравію (149), В'єтнам (85) та Ірак (52), зазначають експерти AI. 

Нинішній показник є найнижчим за останні десять років. Зараз 142 країни не застосовують виняткову міру покарання. У 1987 році таких держав налічувалося всього 69, зазначив генеральний секретар AI у Німеччині Маркус Бееко (Markus Beeko). 

Водночас правозахисники наголошують на смертних вироках, дані по яких неможливо зафіксувати. Йдеться, у першу чергу, про Китай, де за 2018 рік ймовірно стратили кілька тисяч людей. 

Влада нерідко ухвалює смертні вироки "на підставі отриманих під тортурами зізнань або несправедливих судових процесів", наголосив генсек німецького AI. Бееко закликав міжнародне співтовариство вимагати дотримання абсолютної заборони на тортури, а також права на юридичну допомогу і справедливий судовий розгляд від країн, котрі досі застосовують найвищу міру покарання.

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У Саудівській Аравії судитимуть правозахисниць

За даними правозахисних організацій, дехто з жінок-правозахисниць, котрі провели рік за ґратами під час слідства, зазнали тортур та сексуального насильства. (02.03.2019)  

Доповідь AI: права людини, "мачо" в політиці та кампанія #MeToo

До 70-річчя хартії ООН про права людини Amnesty International опублікувала щорічну доповідь. Особливе місце у ній посідає проблема дискримінації жінок у світі. (10.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Безпрецедентні переслідування Amnesty International у Туреччині (18.07.2017)  

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