Число загиблих від вибуху на складі зброї в Сирії зросло до 69 - спостерігачі

Число загиблих внаслідок потужного вибуху на складі боєприпасів у місті Сармада, що у сирійській провінції Ідліб, зросло до 69 людей. Про це у понеділок, 13 серпня, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Вибух пролунав напередодні в переобладнаному під склад зброї будинку. Причини вибуху невідомі.

Оскільки будівля розташована в житловому кварталі, більшість загиблих - 52 особи - цивільні. Ще 17 загиблих були членами ісламістської коаліції "Хайят Тахрір аш-Шам", поінформували в центру моніторингу, повідомляє агентство AFP. Десятки людей зазнали травмувань і поранень. Серед загиблих цивільних - 17 дітей.

Провінція Ідліб контролюється переважно ісламістською коаліцією "Хайят Тахрір аш-Шам", члени якої воюють проти режиму президента Сирії Башара Асада. Останньому за підтримки Росії, Ірану та шиїтських воєнізованих угруповань вдалося повернути під свій контроль більшість території Сирії.