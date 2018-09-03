 Число жертв землетрусу в Японії зросло до 42 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2018

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Новини

Число жертв землетрусу в Японії зросло до 42

Унаслідок стихійного лиха на півночі Японії загинуло вже 42 особи, заявив прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе під час візиту в регіон, де днями стався землетрус. Тим часом триває пошуково-рятувальна операція.

Землетрус в Японії

Наслідки землетрусу в місті Саппоро на остові Хоккайдо

Землетрус, що стався кілька днів тому на острові Хоккайдо в Японії, призвів до щонайменше 42 смертей. Про це в неділю, 9 вересня, заявив прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе під час візиту в регіон, що постраждав від стихійного лиха, повідомляє агенція новин AFP. Раніше місцева влада повідомляла про понад 30 загиблих унаслідок землетрусу.

Керівник японського уряду пообіцяв також місцевій владі цього регіону фінансову підтримку з держбюджету. Для подолання наслідків стихійного лиха передбачається виділити майже 540 мільйонів єн (близько 5 мільйонів доларів у перерахунку. - Ред.).

Тим часом у регіоні не припиняються пошуково-рятувальні роботи. Для допомоги місцевим рятувальникам уряд відрадив на Хоккайдо до 40 тисяч військовослужбовців, поліцейських, оснащених спеціальною технікою. В операціях активно застосовують гелікоптери. За даними японського телеканалу NHK, на острові вже практично повністю відновлено електропостачання, передає агенція новин dpa.

Нагадаємо, підземні поштовхи силою 6,7 були зафіксовані в ніч на 6 вересня. За даними американських фахівців, епіцентр землетрусу зафіксовано на відстані 62 кілометрів від адміністративного центру Хоккайдо міста Саппоро. За кілька днів до землетрусу в Японії вирував потужний тайфун "Джебі".

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