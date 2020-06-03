Чехія відкрила кордони для жителів Німеччини, Австрії та Угорщини

Чехія відкриває свої кордони для жителів Німеччини, Австрії та Угорщини - майже за три місяці після запровадження обмежень, що мали на меті стримати поширення коронавірусної інфекції. Відповідне рішення уряду країни набуло чинності з 12-ої години п'ятниці, 5 червня. Це рішення уряд країни ухвалив на екстреному засіданні вранці цього дня. При в'їзді жителі із трьох зазначених країн не повинні будуть пред'являти негативний тест на коронавірус.

Читайте також: Німеччина і Вишеградська четвірка домовилися відкрити кордони

"Ми маємо повернутися до нормального стану", - прокоментував рішення уряду прем'єр Андрей Бабіш в ефірі чеського телебачення, цитує агенція новин dpa. За словами Бабіша, буде добре, якщо туристи з цих країн знову витрачатимуть гроші у Чехії.

Читайте також: Коронавірус: Чехія зняла обмеження на вихід із дому та виїзд із країни

Через поширення коронавірусної інфекції Чехія у середині березня однією з перших країн у Європі закрила свої кордони для в'їзду іноземців. Останніми тижнями Прага поступово послаблює запроваджені обмеження. Напередодні Чехія повністю відкрила кордон зі Словаччиною.

Читайте також: Коридор для туристів: як Чехія і Хорватія хочуть урятувати літній сезон

З 15 червня уряд Чехії для жителів інших країн при в'їзді запроваджує так звану "модель світлофора", розділивши держави на групи ризику. Якщо жителі із "зелених" країн, як-от Швейцарії, зможуть вільно в'їжджати, то подорожні з таких країн як Франція, Італія чи Іспанія повинні будуть показати при в'їзді негативний тест на коронавірус.

Читайте також: Пристайко обіцяє виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон

У Чехії зафіксовано близько 9500 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 326 людей, у яких підтвердили інфікування, померли.

Про відкриття кордонів країни з Австрією та Угорщиною з 5 червня заявив також уряд Словаччини.