 Чехія відкрила кордони для жителів Німеччини, Австрії та Угорщини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2020

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Новини

Чехія відкрила кордони для жителів Німеччини, Австрії та Угорщини

Жителі Німеччини, Австрії та Угорщини при в'їзді до Чехії не повинні пред'являти негативний тест на коронавірус. Інші країни розділять на групи ризику.

Чехія закрила кордони для в'їзду іноземців у березні (на фото: контроль на кордоні Чехії з Австрією, 17 березня)

Чехія закрила кордони для в'їзду іноземців у березні (на фото: контроль на кордоні Чехії з Австрією, 17 березня)

Чехія відкриває свої кордони для жителів Німеччини, Австрії та Угорщини - майже за три місяці після запровадження обмежень, що мали на меті стримати поширення коронавірусної інфекції. Відповідне рішення уряду країни набуло чинності з 12-ої години п'ятниці, 5 червня. Це рішення уряд країни ухвалив на екстреному засіданні вранці цього дня. При в'їзді жителі із трьох зазначених країн не повинні будуть пред'являти негативний тест на коронавірус.

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"Ми маємо повернутися до нормального стану", - прокоментував рішення уряду прем'єр Андрей Бабіш в ефірі чеського телебачення, цитує агенція новин dpa. За словами Бабіша, буде добре, якщо туристи з цих країн знову витрачатимуть гроші у Чехії.

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Через поширення коронавірусної інфекції Чехія у середині березня однією з перших країн у Європі закрила свої кордони для в'їзду іноземців. Останніми тижнями Прага поступово послаблює запроваджені обмеження. Напередодні Чехія повністю відкрила кордон зі Словаччиною.

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З 15 червня уряд Чехії для жителів інших країн при в'їзді запроваджує так звану "модель світлофора", розділивши держави на групи ризику. Якщо жителі із "зелених" країн, як-от Швейцарії, зможуть вільно в'їжджати, то подорожні з таких країн як Франція, Італія чи Іспанія повинні будуть показати при в'їзді негативний тест на коронавірус.

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У Чехії зафіксовано близько 9500 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 326 людей, у яких підтвердили інфікування, померли.

Про відкриття кордонів країни з Австрією та Угорщиною з 5 червня заявив також уряд Словаччини.

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

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  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

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    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

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    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

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    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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