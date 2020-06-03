Чехія відкрила кордони для жителів Німеччини, Австрії та Угорщини

Чехія відкриває свої кордони для жителів Німеччини, Австрії та Угорщини - майже за три місяці після запровадження обмежень, що мали на меті стримати поширення коронавірусної інфекції. Відповідне рішення уряду країни набуло чинності з 12-ої години п'ятниці, 5 червня. Це рішення уряд країни ухвалив на екстреному засіданні вранці цього дня. При в'їзді жителі із трьох зазначених країн не повинні будуть пред'являти негативний тест на коронавірус.
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"Ми маємо повернутися до нормального стану", - прокоментував рішення уряду прем'єр Андрей Бабіш в ефірі чеського телебачення, цитує агенція новин dpa. За словами Бабіша, буде добре, якщо туристи з цих країн знову витрачатимуть гроші у Чехії.
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Через поширення коронавірусної інфекції Чехія у середині березня однією з перших країн у Європі закрила свої кордони для в'їзду іноземців. Останніми тижнями Прага поступово послаблює запроваджені обмеження. Напередодні Чехія повністю відкрила кордон зі Словаччиною.
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З 15 червня уряд Чехії для жителів інших країн при в'їзді запроваджує так звану "модель світлофора", розділивши держави на групи ризику. Якщо жителі із "зелених" країн, як-от Швейцарії, зможуть вільно в'їжджати, то подорожні з таких країн як Франція, Італія чи Іспанія повинні будуть показати при в'їзді негативний тест на коронавірус.
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У Чехії зафіксовано близько 9500 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 326 людей, у яких підтвердили інфікування, померли.
Про відкриття кордонів країни з Австрією та Угорщиною з 5 червня заявив також уряд Словаччини.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.
Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко