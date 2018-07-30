 Чеські комуністи відвідали Крим - Україна висловила протест | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2018

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Новини

Чеські комуністи відвідали Крим - Україна висловила протест

Представники чеської комуністичної партії відвідали парад російського флоту в Криму. Посольство України в Чехії висловило протест.

Анексований Росією Крим

Анексований Росією Крим

Група функціонерів Комуністичної партії Чехії і Моравії відвідала Крим. Серед делегатів був і євродепутат Яромир Коглічек. Про це повідомила інформагенція CTK у понеділок, 30 липня. Зокрема, чеські комуністи були присутні на параді російського Чорноморського флоту у Севастополі. Також вона планували відвідати Ялту і дитячий табір "Артек".

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Посольство України в Чехії висловило протест у зв'язку із візитом. "Висловлюємо рішучий протест у зв'язку з незаконним відвідуванням депутатом Європарламенту від Чеської Республіки Яромиром Коглічеком і сенатором Сенату парламенту Чеської Республіки Ярославом Доубравою окупованої Росією території АР Крим. Йдеться про черговий рецидив порушення українського законодавства з боку цих політиків, які, незважаючи на неодноразові попередження, продовжують грубо ігнорувати не лише українські закони, а й міжнародне право", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті українського посольства в Чехії.

У заяві наголошується, що чеський уряд і Чехія в цілому підтримують територіальну цілісність України і засуджують російську агресію, а також окупацію Москвою частини української території. "Щоб хоч якось обілити свої злочини, Росія хаотично шукає по всьому світу політиків зі зниженим порогом політичної гігієни, які готові брати участь у пропагандистських вояжах на окупований півострів", - йдеться в заяві дипломатів. У посольстві нагадали, що Україна залишає за собою право застосувати до зазначених політиків санкції.

Нагадаємо, минулого тижня через плани словацьких політиків відвідати Крим виникло дипломатичне напруження між Братиславою та Києвом. Йдеться про візит незалежних депутатів, які нібито планували прибути на півострів неофіційно. Чеські комуністи хоч і не входять формально до уряду меншості на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, однак ситуативно підтримують його в парламенті.

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