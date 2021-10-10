Чеська політична партія ANO

ANO - лібертаріансько-популістська партія в Чехії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ANO". ANO є абревіатурою повної назви "Акція невдоволених громадян". Водночас ANO на чеській мові означає "Так". Партія ANO була заснована 2011 року мільярдером Андреєм Бабішем. На дострокових виборах 2013 року ця партія посіла друге місце й отримала 47 з 200 місць у чеському парламенті. В результаті виборів 2017 року ANO стала найпотужнішою політичною силою в Чехії. За неї проголосувало майже 30 відсотків виборців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.