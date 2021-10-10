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Чеська політична партія ANO

ANO - лібертаріансько-популістська партія в Чехії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ANO". ANO є абревіатурою повної назви "Акція невдоволених громадян". Водночас ANO на чеській мові означає "Так". Партія ANO була заснована 2011 року мільярдером Андреєм Бабішем. На дострокових виборах 2013 року ця партія посіла друге місце й отримала 47 з 200 місць у чеському парламенті. В результаті виборів 2017 року ANO стала найпотужнішою політичною силою в Чехії. За неї проголосувало майже 30 відсотків виборців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чеського президента Мілоша Земана госпіталізували

Чеського президента Мілоша Земана госпіталізували 10.10.2021

Президенту Чехії Мілошу Земану стало зле одразу після переговорів з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем, чия партія напередодні програла вибори.

Міністерка юстиції Чехії пішла у відставку після двох тижнів на посаді

Міністерка юстиції Чехії пішла у відставку після двох тижнів на посаді 09.07.2018

Чеська міністерка юстиції Татьяна Мала опинилася у центрі скандалу через закиди у плагіаті. За два дні у парламенті має відбутись голосування про довіру уряду меншості.
Президент Чехії затвердив другий уряд євроскептика Бабіша

Президент Чехії затвердив другий уряд євроскептика Бабіша 27.06.2018

Чехія після півроку невизначеності отримала лівоцентристський уряд на чолі з євроскептиком Андреєм Бабішем. Уряд меншості може потребувати підтримки комуністів
Чеські соціал-демократи погодилися на коаліцію з популістами Андрея Бабіша

Чеські соціал-демократи погодилися на коаліцію з популістами Андрея Бабіша 15.06.2018

У Чехії соціал-демократи і популісти партії Андрея Бабіша близькі до формування лівоцентристського уряду меншості. Очікується, що він працюватиме за підтримки комуністів у парламенті.
Уряд Чехії подав у відставку

Уряд Чехії подав у відставку 17.01.2018

Уряд Чехії під керівництвом лідера центристсько-популістської партії ANO Андрея Бабіша подав у відставку. Напередодні уряд не зміг отримати вотум довіри парламенту.
Уряд популіста Андрея Бабіша отримав тверде ні від чеського парламенту

Уряд популіста Андрея Бабіша отримав тверде "ні" від чеського парламенту 16.01.2018

Лише 78 з 200-х депутатів парламенту Чехії підтримали вотум довіри уряду, сформованого лідером центристсько-популістської партії ANO Андреєм Бабішем. Утім, політик матиме ще один шанс сформувати уряд.

Вибори президента Чехії: чи зможуть ліберали перемогти Мілоша Земана?

Вибори президента Чехії: чи зможуть ліберали перемогти Мілоша Земана? 12.01.2018

Суперники популіста та євроскептика Мілоша Земана, схоже, вважають, що для перемоги на виборах достатньо не бути Земаном. Але відсутність чітких політичних поглядів може зашкодити їм у боротьбі.
Популіст Андрей Бабіш став новим прем'єр-міністром Чехії

Популіст Андрей Бабіш став новим прем'єр-міністром Чехії 06.12.2017

Лідера популістської партії ANO, мільярдера й медіамагната Андрея Бабіша приведено до присяги в якості прем'єр-міністра Чехії. Він очолюватиме уряд меншості.
Поліція Чехії просить парламент позбавити імунітету Андрея Бабіша

Поліція Чехії просить парламент позбавити імунітету Андрея Бабіша 21.11.2017

Лідера партії ANO Андрея Бабіша, який має очолити уряд Чехії, можуть вдруге позбавити імунітету через обвинувачення у шахрайстві.

Партія, яка перемогла на виборах у Чехії, формуватиме уряд меншості

Партія, яка перемогла на виборах у Чехії, формуватиме уряд меншості 31.10.2017

Центристсько-популістська партія ANO, якою керує мільярдер і медіамагнат Андрей Бабіш, формуватиме уряд меншості. Підтримувати ANO поки що погодилися лише комуністи.
Коментар: Не треба драматизувати наслідки виборів у Чехії

Коментар: Не треба драматизувати наслідки виборів у Чехії 23.10.2017

Після перемоги мільярдера Андрея Бабіша на виборах у Чехії в ЗМІ ширяться застереження від остаточного "зсуву направо" в Східній Європі. Та від нерозбірливих закидів варто утриматися, вважає Кено Ферзек.
У Чехії завершилися парламентські вибори

У Чехії завершилися парламентські вибори 21.10.2017

У Чехії розпочався підрахунок голосів після закриття виборчих дільниць. Опитування кажуть про перемогу на виборах партії мільярдера і медіамагната Андрея Бабіша.

Вибори в Чехії: до влади йде "чеський Трамп"? (20.10.2017) 20.10.2017

У Чехії розпочалися парламентські вибори. Найбільше шансів очолити уряд у лідера руху ANO Андрея Бабіша. Він мільярдер, медіамагнат і прихильних жорсткого правління - щось середнє між Трампом та Берлусконі.

У Чехії може з'явитися свій Трамп: мільярдер Бабіш за крок до прем'єрства

У Чехії може з'явитися свій Трамп: мільярдер Бабіш за крок до прем'єрства 20.10.2017

Чеський магнат Андрей Бабіш, якого порівнюють з Дональдом Трампом, котрий нападає на партії істеблішменту та Євросоюз, після виборів може очолити уряд. Репортаж з Праги.
На виборах у Чехії перемогли ліві та словак-мільярдер

На виборах у Чехії перемогли ліві та словак-мільярдер 27.10.2013

Лівоцентристська Соціал-демократична партія лідирує за підсумками дострокових парламентських виборів у Чехії. Справжнім сюрпризом, втім, став результат нового руху на чолі з мільярдером Бабішем.