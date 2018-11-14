Через травму Януковича суд переніс його останнє слово

Оболонський районний суд Києва переніс виступ колишнього президента Віктора Януковича з останнім словом у справі про державну зраду на 5 грудня через отриману ним травму. Про це під час засідання у понеділок, 19 листопада, повідомив суддя Владислав Дев'ятко.

"Якщо обвинувачений Віктор Янукович до визначеної судом дати не зможе вилікуватися, суд не вважатиме зневагою чи проявом неповаги до суду, якщо Віктор Федорович Янукович виступить у суді з останнім словом сидячи чи лежачи на лікарняному ліжку, якщо здоров'я не зможе йому дозволити перед судом стояти", - сказав Дев'ятко, повідомляє видання "Українська правда". При цьому суддя закликав захист Януковича озвучувати лише достовірну інформацію. "Жодного слова про травму хребта в довідці немає", - цитує слова судді агентство "інтерфакс-Україна".

Адвокат Януковича Олександр Горошинський повідомив, що його підзахисний отримав травму хребта і суглобів і не може пересуватися, але остаточний діагноз ще не встановлено. "На сьогоднішній день він знаходиться на лікуванні. Фактично він не може самостійно пересуватися і фактично не може встати з ліжка", - заявив Горошинський, передає агенція "Українські новини". Він прогнозує, що термін лікування Януковича становитиме два-три тижні. Водночас адвокат просить суд допитати екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького як свідка захисту.

Натомість прокурор Руслан Кравченко заявив, що отримана Януковичем травма не є тяжкою і дозволяє йому виступати по відеозв'язку, лежачи на ліжку в лікарняній палаті.

Як повідомив кореспондент DW, головуючий суддя Владислав Дев'ятко виніс попередження учасникам засідання і з боку захисту, і з боку звинувачення через те, що вони дозволили собі переривати суддю й одне одного, а також провадили дискусію на підвищених тонах. Суд задовольнив клопотання захисту про відтермінування дати останнього слова Януковича до 5 грудня. Але відмовив у допиті додаткових свідків. "Не перетворюйте суд в цирк! Ви не можете, як фокусник, витягувати з рукава нових свідків", - сказав адвокатам Януковича Владислав Дев'ятко.

Минулими вихідними стало відомо, що Віктора Януковича госпіталізували до інституту швидкої допомоги імені Скліфосовського в Москві. За даними російських ЗМІ, він прибув до лікарні в нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта, яку він отримав під час гри в теніс.

Януковичу інкримінують статті Кримінального кодексу України щодо державної зради, пособництва у веденні агресивної війни та пособництва в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії. Прокуратура просить засудити його до 15 років позбавлення волі.