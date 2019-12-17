Через теплу зиму в Німеччині вперше не зібрали врожай для крижаного вина

Вперше в історії німецьким виноробам не вдалося взимку зібрати урожай винограду для виробництва так званого крижаного вина (Eiswein, "айсвайн"), яке виготовляється з промерзлих на лозі ягід. "2019 рік увійде в історію як перший, коли по всій Німеччині не було врожаю для крижаного вина", - йдеться у пресрелізі Німецького інституту вина (DWI), опублікованому в неділю, 1 березня.

Через м'яку зиму 2019/2020 року ні в одному з 13-ти виноробних регіонів Німеччини температура повітря не опускалася до необхідних для цього виду десертного вина семи градусів морозу, пояснив представник інституту Ернст Бюшер (Ernst Büscher).

В останні роки погодні умови все частіше були непридатними для виготовлення "айсвайну". У 2017 році лише семи виноробним господарствам в країні вдалося зібрати відповідний урожай, великою рідкістю також є крижане вино 2014 року. Натомість сприятливими для його виробництва були 2012-ий і 2015 роки.

Ще однією проблемою для виготовлення крижаного вина стає те, що в останні роки збір врожаю зміщується на січень та лютий, а виноград, як правило, дозріває все раніше і раніше. В результаті період, протягом якого виноград має залишитися в доброму стані, стає все довшим.

"Якщо в найближчі кілька років триватимуть теплі зими, крижані вина з німецьких винних регіонів незабаром стануть ще дорожчою рідкістю, ніж зараз ", - каже Бюшер. При виробництві крижаного вина з одного гектара можна отримати в середньому лише близько 500 літрів напою. Крижані вина становлять лише 0,1 відсотка в загальному врожаю. "Айсвайн" високо цінується на міжнародному рівні. За даними DWI, найважливішими ринками його збуту є Японія, Китай, скандинавські країни та США. .

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