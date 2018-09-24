Через розрив "Молота" на Донбасі постраждали українські військові

Стан постраждалих оцінюється як задовільний. Інцидент трапився в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
За уточненими даними, двоє, а не троє українських військовослужбовців постраждали внаслідок розриву міномета "Молот" на Донбасі, вони отримали легкі дотичні поранення. Інцидент трапився в одній із військових частин у районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Сході України. Про це повідомляється на сторінці ООС у соцмережі Facebook. 23 вересня під час виконання бойового завдання щодо ведення адекватного вогню у відповідь у каналі ствола міномету М120-15 “Молот” розірвалася міна, зазначається у повідомленні.
За даним фактом внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за статтею 414 частини 2 Кримінального кодексу України “Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення”. Раніше цього ж дня ЗМІ повідомляли, що внаслідок інциденту постраждали троє військових.
Нагадаємо, що 6 липня внаслідок вибуху на Рівненському полігоні загинули троє українських військовослужбовців, ще дев'ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості. Причиною вибуху тоді став розрив міномета "Молот" калібром у 120-міліметрів розробки ПАТ "Маяк", яке входить до держконцерну "Укроборонпром". Президент України Петро Порошенко розпорядився до завершення розслідування на навчаннях не використовувати міномети такого виду.
У серпні радник міністра оборони Юрій Бірюков повідомив, що здійснені відповідними інстанціями експертизи сплаву ствола міномету підтвердили його повну відповідність необхідним вимогам.
Для визначення причини вибуху міномету "Молот", через який загинуло троє українських військових, міністр оборони України Степан Полторак наказав провести додаткову експертизу металу, з якого вироблений його ствол. (16.07.2018)
Петро Порошенко доручив розібратися в трагедії на Рівненському полігоні, яка призвела до загибелі військових ЗСУ. До завершення розслідування президент України заборонив використовувати міномети "Молот" на навчаннях. (06.07.2018)