 Через розрив ″Молота″ на Донбасі постраждали українські військові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

Через розрив "Молота" на Донбасі постраждали українські військові

Стан постраждалих оцінюється як задовільний. Інцидент трапився в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Троє військових постраждали на Донбасі через розрив міномета Молот

Троє військових постраждали на Донбасі через розрив міномета "Молот" (фото з архіву)

За уточненими даними, двоє, а не троє українських військовослужбовців постраждали внаслідок розриву міномета "Молот" на Донбасі, вони отримали легкі дотичні поранення. Інцидент трапився в одній із військових частин у районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Сході України. Про це повідомляється на сторінці ООС у соцмережі Facebook. 23 вересня під час виконання бойового завдання щодо ведення адекватного вогню у відповідь у каналі ствола міномету М120-15 “Молот” розірвалася міна, зазначається у повідомленні. 

За даним фактом внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за статтею 414 частини 2 Кримінального кодексу України “Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення”. Раніше цього ж дня ЗМІ повідомляли, що внаслідок інциденту постраждали троє військових. 

Нагадаємо, що 6 липня внаслідок вибуху на Рівненському полігоні загинули троє українських військовослужбовців, ще дев'ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості. Причиною вибуху тоді став розрив міномета "Молот" калібром у 120-міліметрів розробки ПАТ "Маяк", яке входить до держконцерну "Укроборонпром". Президент України Петро Порошенко розпорядився до завершення розслідування на навчаннях не використовувати міномети такого виду.

У серпні радник міністра оборони Юрій Бірюков повідомив, що здійснені відповідними інстанціями експертизи сплаву ствола міномету підтвердили його повну відповідність необхідним вимогам.

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"Вибуховий" міномет "Молот": що з ним не так? (09.07.2018)

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Полторак доручив провести додаткову експертизу міномета "Молот"

Для визначення причини вибуху міномету "Молот", через який загинуло троє українських військових, міністр оборони України Степан Полторак наказав провести додаткову експертизу металу, з якого вироблений його ствол. (16.07.2018)  

Порошенко розпорядився поки не застосовувати на навчаннях міномет "Молот"

Петро Порошенко доручив розібратися в трагедії на Рівненському полігоні, яка призвела до загибелі військових ЗСУ. До завершення розслідування президент України заборонив використовувати міномети "Молот" на навчаннях. (06.07.2018)  

Україна: Троє військових загинули під час навчань

Через вибух міномета під час тактичних навчань на Рівненьському полігоні троє військових загинули. (06.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Вибуховий" міномет "Молот": що з ним не так? (09.07.2018)  

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