Через розрив "Молота" на Донбасі постраждали українські військові

За уточненими даними, двоє, а не троє українських військовослужбовців постраждали внаслідок розриву міномета "Молот" на Донбасі, вони отримали легкі дотичні поранення. Інцидент трапився в одній із військових частин у районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Сході України. Про це повідомляється на сторінці ООС у соцмережі Facebook. 23 вересня під час виконання бойового завдання щодо ведення адекватного вогню у відповідь у каналі ствола міномету М120-15 “Молот” розірвалася міна, зазначається у повідомленні.

За даним фактом внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за статтею 414 частини 2 Кримінального кодексу України “Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення”. Раніше цього ж дня ЗМІ повідомляли, що внаслідок інциденту постраждали троє військових.

Нагадаємо, що 6 липня внаслідок вибуху на Рівненському полігоні загинули троє українських військовослужбовців, ще дев'ятеро отримали поранення різного ступеню тяжкості. Причиною вибуху тоді став розрив міномета "Молот" калібром у 120-міліметрів розробки ПАТ "Маяк", яке входить до держконцерну "Укроборонпром". Президент України Петро Порошенко розпорядився до завершення розслідування на навчаннях не використовувати міномети такого виду.

У серпні радник міністра оборони Юрій Бірюков повідомив, що здійснені відповідними інстанціями експертизи сплаву ствола міномету підтвердили його повну відповідність необхідним вимогам.