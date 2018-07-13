 Через рекордну спеку в Японії за тиждень померли 65 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2018

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Новини

Через рекордну спеку в Японії за тиждень померли 65 людей

Лише за один тиждень в Японії переважно внаслідок теплових ударів загинуло 65 людей. Серед них не лише люди похилого віку, але і діти.

В Японії встановилась рекордна спека

В Японії встановилась рекордна спека

Через "безпрецедентну спеку" в Японії за один тиждень померли щонайменше 65 людей, переважно внаслідок теплових ударів, повідомила влада країни у вівторок, 24 липня. За даними агентства з пожеж та ліквідації наслідків стихійних лих, ще 22 647 людей були госпіталізовані. З початку липня через спеку померло 80 людей, а понад 35 тисяч були госпіталізовані.

Метеорологічна агенція охарактеризувала спеку як "стихійне лихо". "Ми спостерігаємо безпрецедентний рівень спеки в деяких районах", - заявив представник агенції Мотоакі Такекава. 

Серед загиблих є не лише люди похилого віку, але і діти. "Оскільки хвиля рекордної спеки продовжує охоплювати країну, необхідні термінові заходи для захисту життя школярів", - заявив представник уряду Йошіхіде Суга.

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Через спричинені рясними опадами повені та зсуви ґрунту на заході Японії загинули вже близько 200 осіб. Десятки людей і досі вважаються зниклими безвісти. (12.07.2018)

Через повені в Японії загинули вже понад 100 осіб. Через стихійне лихо прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе скасував запланований чотириденний візит. (09.07.2018)

Він відзначив, що цього року шкільні канікули можуть бути продовжені через спеку. В уряді заявили, що нададуть додаткові кошти для встановлення до наступного літа кондиціонерів в усіх школах.

23 липня у місті Кумагая поблизу Токіо стовпчик термометра піднявся до 41,1 градуса за Цельсієм, що стало рекордом за всю історію спостережень в країні, повідомила метеорологічна агенція. У інших японських містах температура піднялась до 35-40 градусів. Очікується, що спека триматиметься в країні до початку серпня.

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