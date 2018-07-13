Через рекордну спеку в Японії за тиждень померли 65 людей

Через "безпрецедентну спеку" в Японії за один тиждень померли щонайменше 65 людей, переважно внаслідок теплових ударів, повідомила влада країни у вівторок, 24 липня. За даними агентства з пожеж та ліквідації наслідків стихійних лих, ще 22 647 людей були госпіталізовані. З початку липня через спеку померло 80 людей, а понад 35 тисяч були госпіталізовані.

Метеорологічна агенція охарактеризувала спеку як "стихійне лихо". "Ми спостерігаємо безпрецедентний рівень спеки в деяких районах", - заявив представник агенції Мотоакі Такекава.

Серед загиблих є не лише люди похилого віку, але і діти. "Оскільки хвиля рекордної спеки продовжує охоплювати країну, необхідні термінові заходи для захисту життя школярів", - заявив представник уряду Йошіхіде Суга.

Він відзначив, що цього року шкільні канікули можуть бути продовжені через спеку. В уряді заявили, що нададуть додаткові кошти для встановлення до наступного літа кондиціонерів в усіх школах.

23 липня у місті Кумагая поблизу Токіо стовпчик термометра піднявся до 41,1 градуса за Цельсієм, що стало рекордом за всю історію спостережень в країні, повідомила метеорологічна агенція. У інших японських містах температура піднялась до 35-40 градусів. Очікується, що спека триматиметься в країні до початку серпня.