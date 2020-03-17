Через коронавірус УЄФА відклала фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи

У зв'язку з пандемією коронавірусу SARS-Cov-19 Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішила перенести фінальні матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА, заплановані на травень цього року. Відповідне рішення в УЄФА оголосили у понеділок, 23 березня, пояснивши його "нинішньою кризою зі здоров'ям в Європі".

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Зазначається, що 30 травня не відбудеться запланований у турецькому Стамбулі фінальний матч Ліги чемпіонів, 27 травня у польському Гданську не відбудеться фінал Ліги Європи, а 24 травня у австрійському Відні не відбудеться запланований жіночий фінал Ліги чемпіонів.

Рішення щодо того, коли відбудуться ці матчі, поки що не ухвалено, додали в УЄФА.

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Цьогорічні турніри Ліги чемпіонів та Ліги Європи призупинено на стадії матчів-відповідей 1/8 фіналу, що мали відбутися ще 17-19 березня. Раніше у зв'язку з пандемією коронавірусу на невизначений час було призупинено професійні футбольні чемпіонати в країнах Європи.