 Через коронавірус УЄФА відклала фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2020

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Новини

Через коронавірус УЄФА відклала фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Пандемія коронавірусу продовжує згубно впливати на світовий спорт. УЄФА змушена відкласти проведення фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Раніше УЄФА відклала матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи

У зв'язку з пандемією коронавірусу SARS-Cov-19 Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішила перенести фінальні матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА, заплановані на травень цього року. Відповідне рішення в УЄФА оголосили у понеділок, 23 березня, пояснивши його "нинішньою кризою зі здоров'ям в Європі".

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Зазначається, що 30 травня не відбудеться запланований у турецькому Стамбулі фінальний матч Ліги чемпіонів, 27 травня у польському Гданську не відбудеться фінал Ліги Європи, а 24 травня у австрійському Відні не відбудеться запланований жіночий фінал Ліги чемпіонів.

Рішення щодо того, коли відбудуться ці матчі, поки що не ухвалено, додали в УЄФА.

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Цьогорічні турніри Ліги чемпіонів та Ліги Європи призупинено на стадії матчів-відповідей 1/8 фіналу, що мали відбутися ще 17-19 березня. Раніше у зв'язку з пандемією коронавірусу на невизначений час було призупинено професійні футбольні чемпіонати в країнах Європи.

  • Молода людина в захисній масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн

    Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.

  • Італійський військовослужбовець зупиняє машину для контролю

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Італія: вся країна на карантині

    Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.

  • Медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля з Італії.

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Європа намагається захиститися від коронавірусу

    Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.

  • Статуя Свободи

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    США заборонили в'їзд європейцям

    З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.

  • Волонтери в захисних костюмах на виборах в Ізраїлі

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає

    В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.

  • Парад у День Святого Патрика в Дубліні

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    По всьому світу скасовують заходи

    Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.

  • Дезінфікуючі засоби в магазині

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ажіотаж на дезінфікуючі засоби

    Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.

  • Палата інтенсивної терапії в лікарні в Ухані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?

    Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.

  • Вхід в університетську клініку Дюссельдорфа

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Німеччина: перші жертви коронавірусу

    До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.

  • Дезінфекція міського автобусу з метою запобігання поширенню коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    В Україні перший летальний випадок на коронавірус

    В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.

  • Машина швидкої допомоги з медиком в захисному костюмі і пацієнтом в масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коронавірус дістався до Росії

    Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

  • Заходи боротьби з коронавірусом в Ірані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Іран: ситуація залишається складною

    Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.

  • Медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад

    Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.

  • Вчений в німецькій лабораторії працює над створенням вакцини проти коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?

    Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.

    Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький


DW.COM

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