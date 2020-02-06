Через коронавірус скасували Світовий мобільний конгрес у Барселоні

Через побоювання щодо поширення нового коронавірусу скасувано проведення цьогорічного Світового мобільного конгресу (Mobile World Congress - MWC) у Бареселоні. Про це увечері в середу, 12 лютого, заявили організатори провідного світового форуму в галузі телекомунікацій, повідомляє агенція dpa. Своє рішення вони пояснили, зокрема, відмовою багатьох учасників приїхати на захід.

За останні кілька днів свою участь у конгресі скасували, серед інших, такі компанії як Intel, Amazon, Sony та LG Electronics. А вже у середу брати участь у міжнародній виставці відмовилися також Deutsche Telekom, Vodafone, Nokia та виробник смартфонів HMD Global.

Ще минулих вихідних організатори повідомляли, що виставка має відбутися, як і планувалося, з 24 до 27 лютого, однак з додатковими заходами захисту. Цього року на мобільному конгресі очікували понад 100 тисяч відвідувачів та понад 2800 учасників.

Перенесення етапу "Формули 1"

Тим часом організатори автомобільних перегонів у класі "Формула-1" (F1) через поширення коронавірусу вирішили перенести китайський етап чемпіонату на пізніший термін. "Рішення про перенесення гонки було ухвалене на прохання шанхайського промоутера з метою забезпечити здоров'я і безпеку персоналу, учасників чемпіонату та вболівальників", - йдеться в повідомленні F1, опублікованому 12 лютого. Китайський етап "Формули-1" повинен був відбутися 19 квітня в Шанхаї. Шанхайська гонка - один з 22-ох етапів чемпіонату, що стартує у березні в австралійському Мельбурні.

Нагадаємо, загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у материковому Китаї вже сягнула станом на 12 лютого 1113 осіб, а загальну кількість заражених китайська влада оцінює в понад 44 тисячі людей. Між тим, випадки зараження інфекцією зафіксовані також у понад 20 інших країнах світу.