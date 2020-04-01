Через коронавірус "Вімблдон" не відбудеться вперше з 1945 року

У зв'язку з пандемією коронавірусу SARS-Cov-2 у 2020 році не відбудеться Відмблдонський турнір з великого тенісу, повідомили у середу, 1 квітня, його організатори. "Це рішення не далося нам легко, ми вдалися до цього з величезною повагою до здоров'я громадськості та гарного самопочуття усіх тих, хто об'єднується для того, щоб "Вімблдон" відбувся", - заявив глава Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету Ян Х'юїтт.

Відмблдонський турнір, один з чотирьох найбільших і найпрестижніших щорічних тенісних турнірів у світі, цього року мав відбутися у Лондоні з 29 червня до 12 липня. Востаннє "Вімблдон" не проводився у 1945 році - у рік завершення Другої світової війни.

Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-2 та спричиненої ним коронавірусної інфекції COVID-19 драматичним чином вплинула на спортивні змагання. Зокрема, було відкладено проведення літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо, чемпіонат Європи з футболу перенесено на літо 2021 року, призупинені цьогорічні розіграші Ліги Чемпіонів та Ліги Європи та домашні чемпіонати з футболу в багатьох країнах, скасовано низку гран-прі "Формули-1" тощо.