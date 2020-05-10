Через епідемію COVID-19 у Німеччині масово скорочують працівників

Через епідемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 німецькі компанії в деяких галузях економіки здійснюють значні скорочення штату. У понеділок, 11 травня, інститут Ifo оприлюднив дані опитування, згідно з якими у квітні ухвалили рішення про звільнення співробітників 58 відсотків ресторанів, 50 відсотків готелів, 43 відсотки туристичних агентств та 39 відсотків автомобільних компаній.

"Віднині криза впливає на німецький ринок праці", - заявив представник інституту Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe). За даними Ifo, порівняно більше, ніж зазвичай, працівників було звільнено й у багатьох інших галузях німецької економіки.

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Чи не єдиним винятком стали фармацевтичні компанії, де штат узагалі не скорочували. Небагато працівників звільнили також підприємства хімічної промисловості (п'ять відсотків компаній), на будівництві (три відсотки) та в житлово-комунальному господарстві (два відсотки).

Серед земель ФРН найбільше звільнень спостерігається в Баден-Вюртемберзі (22 відсотки компаній) та Баварії (20 відсотків), найменше - у Саарі та Рейнланд-Пфальці (по 11 відсотків).

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