 Через епідемію COVID-19 у Німеччині масово скорочують працівників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2020

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Новини

Через епідемію COVID-19 у Німеччині масово скорочують працівників

У багатьох галузях німецької економіки через епідемію COVID-19 компанії здійснюють значні скорочення штату. Найчастіше працівників звільняють ресторани, готелі та туристичні агентства.

Найбільшого удару пандемія завдала по німецьких ресторанах

Найбільшого удару епідемія COVID-19 і вжиті через неї обмежувальні заходи завдали по німецьких ресторанах

Через епідемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 німецькі компанії в деяких галузях економіки здійснюють значні скорочення штату. У понеділок, 11 травня, інститут Ifo оприлюднив дані опитування, згідно з якими у квітні ухвалили рішення про звільнення співробітників 58 відсотків ресторанів, 50 відсотків готелів, 43 відсотки туристичних агентств та 39 відсотків автомобільних компаній.

"Віднині криза впливає на німецький ринок праці", - заявив представник інституту Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe). За даними Ifo, порівняно більше, ніж зазвичай, працівників було звільнено й у багатьох інших галузях німецької економіки.

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Чи не єдиним винятком стали фармацевтичні компанії, де штат узагалі не скорочували. Небагато працівників звільнили також підприємства хімічної промисловості (п'ять відсотків компаній), на будівництві (три відсотки) та в житлово-комунальному господарстві (два відсотки).

Серед земель ФРН найбільше звільнень спостерігається в Баден-Вюртемберзі (22 відсотки компаній) та Баварії (20 відсотків), найменше - у Саарі та Рейнланд-Пфальці (по 11 відсотків).

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  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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