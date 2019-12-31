Через втечу ексглави Nissan до Лівану сімох осіб затримали у Туреччині

У Стамбулі у четвер, 2 січня, для допитів затримали сімох людей, які можуть бути причетні до втечі з Японії колишнього глави французько-японського автомобілебудівного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, повідомляє турецька агенція DHA. Гон, якого в Японії обвинувачують у фінансових махінаціях, 31 грудня минулого року залишив країну та втік до Лівану через Туреччину. Для цього він використав приватний літак, повідомляє агенція NTV. Турецькі правоохоронці проводять розслідування і встановлюють, яким чином екскерівник Nissan міг використати країну для транзиту.

Карлос Гон має французьке, бразильське і ліванське громадянства. За інформацією агенції AFP, він використовував один зі своїх двох французьких паспортів під час втечі.

Тим часом французький уряд заявив, що не видасть Гона, якщо він в'їде в країну. "Якщо мсьє Гон прибуде до Франції, ми не видамо його, тому що Франція ніколи не видає своїх громадян", - сказала в ефірі телеканалу BFM державна секретарка Аньес Паннье-Рунашер.

Нагадаємо, Гон заснував французько-японський автомобілебудівний альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. У листопаді 2018 року його затримали за обвинуваченням в особистому збагаченні за рахунок коштів Nissan. У січні 2019 року прокуратура Японії пред'явила Гону нові звинувачення - в зловживанні довірою і заниженні власних доходів у період з 2015 по 2018 роки. Гона було звільнено з усіх посад.

У березні 2019 року колишнього главу альянсу звільнили з-за ґрат під заставу з низкою жорстких умов. Судовий процес у його справі мав розпочатися в Японії у 2020 році.