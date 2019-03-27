Черговий "блекаут" викликав протести у Венесуелі

У більшій частині Венесуели ввечері 30 березня знову не було електроенергії, повідомляє місцева преса. Це вже четверте масштабне відключення електрики в країні з початку березня, яке викликало масові протести венесуельців. У столиці Каракасі у неділю, 31 березня, відбулися сутички демонстрантів з правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ.

Як заявив тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, загалом протести проти режиму глави Венесуели Ніколаса Мадура відбулись у 100 населених пунктах. Політик закликав своїх прихильників приєднатися до другої фази "Операції Свобода" 6 квітня, коли по всій Венесуелі мають відбутися масові протести.

Нагадаємо, останніми місяцями Венесуела переживає гостру політичну, економічну й гуманітарну кризу. 22 січня там почалися масові акції протесту після того, як Ніколас Мадуро заступив на посаду глави держави на другий термін. Наступного дня голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Ці повноваження Гуайдо відразу визнали США, відтак країни ЄС та ще понад 50 держав світу. Мадуро натомість підтримують Росія, Куба та Китай. У Венесуелі влада чинного глави держави 28 березня відсторонила Гуайдо від політичних посад на 15 років.