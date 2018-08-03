 Червоний Хрест: Під час авіаудару в Ємені загинули не менше 29 дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

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Новини

Червоний Хрест: Під час авіаудару в Ємені загинули не менше 29 дітей

Війна у Ємені призводить до нових жертв. Арабська коаліція поцілила автобус з дітьми, десятки загинули, повідомляє Червоний Хрест.

Війна у Ємені: єменський хлопчик на руїнах будівлі (архівне фото)

Єменський хлопчик на руїнах будівлі (архівне фото)

Щонайменше 29 дітей молодше 15 років загинули під час атаки на автобус у підконтрольному повстанцям-хуситам північному Ємені. Про це ввечері четверга, 9 серпня, повідомила агенція новин AFP з посиланням на Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

Крім того, відомо про 48 поранених, серед яких 30 - діти. Загалом, як повідомляється, загинули щонайменше 47 осіб.

Нагадаємо, що авіаудар арабської коаліції під проводом Саудівської Аравії влучив у шкільний автобус на території, яку утримують повстанці-хусити.

Війна у Ємені триває між ними та міжнародно визнаним урядом, який користується військовою підтримкою саудитів. Конфлікт триває уже три роки, загинули 10 тисяч людей, ще два мільйони стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Війна призвела до тяжкої гуманітарної кризи в країні, зокрема до епідемії холери та браку харчових продуктів.

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