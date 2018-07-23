Чемпіонат світу з футболу 2018 (ЧС-2018)

Чемпіонат світу з футболу 2018 року відбувається в Росії з 14 червня по 15 липня.

Уперше в історії Росія стала країною проведення чемпіонату світу з футболу ФІФА. Це також перший футбольний ЧС, який відбувається на території колишнього Радянського Союзу. Ігри заключного етапу мундіалю проводитимуться з 14 червня до 15 липня 2018 року в одинадцятьох російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді, Самарі, Ростові-на-Дону, Сочі та Єкатеринбурзі. Матч відкриття та фінальна гра мають відбутися в Москві на стадіоні олімпійського комплексу Лужники. Через агресивну зовнішню політику Росії, в тому числі й відносно України, пролунали заклики бойкотувати світову футбольну першість у цій країні. Так, 60 євродепутатів опублікували відкритого листа, в якому закликали уряди всіх країн ЄС не відвідувати змагання. Раніше у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері уряди Великобританії та Ісландії оголосили, що їхні представники не поїдуть на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав також українських уболівальників не їхати до Росії на цьогорічний Чемпіонат світу з футболу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.