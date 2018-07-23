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Чемпіонат світу з футболу 2018 (ЧС-2018)

Чемпіонат світу з футболу 2018 року відбувається в Росії з 14 червня по 15 липня.

Уперше в історії Росія стала країною проведення чемпіонату світу з футболу ФІФА. Це також перший футбольний ЧС, який відбувається на території колишнього Радянського Союзу. Ігри заключного етапу мундіалю проводитимуться з 14 червня до 15 липня 2018 року в одинадцятьох російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Нижньому Новгороді, Самарі, Ростові-на-Дону, Сочі та Єкатеринбурзі. Матч відкриття та фінальна гра мають відбутися в Москві на стадіоні олімпійського комплексу Лужники. Через агресивну зовнішню політику Росії, в тому числі й відносно України, пролунали заклики бойкотувати світову футбольну першість у цій країні. Так, 60 євродепутатів опублікували відкритого листа, в якому закликали уряди всіх країн ЄС не відвідувати змагання. Раніше у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері уряди Великобританії та Ісландії оголосили, що їхні представники не поїдуть на Чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії. Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликав також українських уболівальників не їхати до Росії на цьогорічний Чемпіонат світу з футболу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Гучне прощання Месута Езіла

Коментар: Гучне прощання Месута Езіла 23.07.2018

Месут Езіл йде з німецької збірної і ставить у незручне становище президента Німецького футбольного союзу Ґрінделя, кар'єра якого у футбольному союзі також добігає кінця. Коментує спортивний оглядач DW Томас Кляйн.
Під час фіналу Чемпіонату світу з футболу було затримано 30 осіб

Під час фіналу Чемпіонату світу з футболу було затримано 30 осіб 16.07.2018

У Москві було затримано понад 30 людей за різні правопорушення під час фіналу Чемпіонату світу з футболу. Щодо учасників групи Pussy Riot, що вибігли на поле під час матчу, порушено адміністративні справи.

У Франції відбулися заворушення після перемоги збірної на ЧС-2018

У Франції відбулися заворушення після перемоги збірної на ЧС-2018 16.07.2018

Після перемоги французької збірної на Чемпіонаті світу з футболу в багатьох містах Франції вболівальники влаштували бійки з поліцією. Правоохоронці у відповідь застосовували сльозогінний газ та водомети.
Фінал курйозів: Франція перемогла Хорватію на ЧС-2018

Фінал курйозів: Франція перемогла Хорватію на ЧС-2018 15.07.2018

Збірна Франції вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. У фіналі ЧС-2018 вона обіграла збірну Хорватії з рахунком 4:2.
ФІФА вирішила не карати Віду за друге відео зі Слава Україні!

ФІФА вирішила не карати Віду за друге відео зі "Слава Україні!" 14.07.2018

ФІФА вирішила не карати гравця збірної Хорватії Домагоя Віду за друге відео, на якому він виголошує гасло "Слава Україні!". За перше таке відео він отримав попередження.

Дивна футбольна таємниця Хорватії

Дивна футбольна таємниця Хорватії 14.07.2018

Хорватія пробилась до фіналу ЧС з футболу. Це є феноменом, який потребує роз'яснення. Невелика країна є джерелом як футбольних зірок, так і постійних скандалів.
Хорватія гратиме з Францією у фіналі ЧС-2018

Хорватія гратиме з Францією у фіналі ЧС-2018 11.07.2018

Збірна Хорватії перемогла збірну Англії у другому півфіналі Чемпіонату світу з футболу-2018. Перемога з рахунком 2:1 була здобута у додатковий час.

Макрон зустрінеться з Путіним на фіналі ЧС-2018

Макрон зустрінеться з Путіним на фіналі ЧС-2018 11.07.2018

За день до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент РФ Володимир Путін зустрінеться з главою французької держави Еммануелем Макроном.

Збірна Франції стала першим фіналістом ЧС-2018

Збірна Франції стала першим фіналістом ЧС-2018 10.07.2018

У напруженому і динамічному матчі Франція-Бельгія, що відбувся у Санкт-Петербурзі, перемогу здобули французи.

"Слава Україні!": українці обвалили рейтинг ФІФА (10.07.2018) 10.07.2018

У відповідь на покарання хорватських футболістів українці активно постять гасла "Слава Україні!" на сторінці ФІФА у Facebook і вже обвалили її рейтинг.

ФІФА оштрафувала Огнєна Вукоєвича за українські гасла

ФІФА оштрафувала Огнєна Вукоєвича за українські гасла 10.07.2018

За заяви, що перемога збірної Хорватії над збірною Росії стала "перемогою для України", хорватському тренеру Огнєну Вукоєвичу треба заплатити 15 тисяч швейцарських франків штрафу, постановив дисциплінарний комітет ФІФА.

Хорватських футболістів покарали за "Слава Україні!" (09.07.2018) 09.07.2018

Огнєн Вукоєвич звільнений з посади помічника тренера хорватської збірної. Так Федерація футболу Хорватії покарала футболіста за ролик, в якому він присвятив перемогу хорватів над російською збірною Україні.

ЧС-2018: Бельгія проходить у півфінал, перемігши Бразилію у видовищному матчі

ЧС-2018: Бельгія проходить у півфінал, перемігши Бразилію у видовищному матчі 06.07.2018

Бельгійці перемогли бразильців з рахунком 2:1. У півфіналі вони зіграють з французами. Героєм матчу став голкіпер "червоних дияволів" Тібо Куртуа.
Франція - у півфіналі Чемпіонату світу після впевненої перемоги над Уругваєм

Франція - у півфіналі Чемпіонату світу після впевненої перемоги над Уругваєм 06.07.2018

Збірна Франції перемогла команду Уругваю з рахунком 2:0. Голи забили Рафаель Варан та Антуан Грізманн. Грубої помилки при другому голі припустився воротар уругвайців Фернандо Муслера.
ЧС-2018: Англія виходить у чвертьфінал, перемігши Колумбію у серії пенальті

ЧС-2018: Англія виходить у чвертьфінал, перемігши Колумбію у серії пенальті 03.07.2018

У драматичному матчі англійці у серії післяматчевих пенальті перемогли колумбійців. Основний та додатковий час матчу закінчилися з рахунком 1:1. У чвертьфіналі британці зіграють зі шведами.
ЧС-2018: Швеція виходить у чвертьфінал, мінімально обігравши Швейцарію

ЧС-2018: Швеція виходить у чвертьфінал, мінімально обігравши Швейцарію 03.07.2018

Збірна Швеції перемогла команду Швейцарії з рахунком 1:0. Вирішальним став гол, забитий Емілем Форсбергом.
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