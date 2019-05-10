"Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи

У фінальному матчі Ліги Європи, котрий пройшов у середу, 29 травня, в Баку, лондонський "Челсі" переміг з рахунком 4:0 інший лондонський клуб "Арсенал".

Доля матчу вирішилася в другому таймі. Голи забили такі футболісти "Челсі": Олів'є Жіру (49-а хвилина), Педро Родрігес (60) та двічі Еден Азар (на 65-й хвилині з пенальті та на 72-й хвилині з гри). У "Арсенала" єдиний гол на 69-й хвилині забив Алекс Івобі.

Це вже другий тріумф "Челсі" в Лізі Європи. Вперше лондонці перемогли в цьому турнірі в 2013 році. Завдяки перемозі футболісти "Челсі" отримали право грати в груповому турнірі Ліги чемпіонів сезону 2019-2020 років.