 ″Челсі″ розгромив ″Арсенал″ у фіналі Ліги Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2019

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Новини

"Челсі" розгромив "Арсенал" у фіналі Ліги Європи

У фіналі Ліги Європи в Баку лондонський клуб "Челсі" розгромив з рахунком 4:0 іншу лондонську команду "Арсенал".

Футболісти Челсі

Футболісти "Челсі" зі своїм трофеєм

DW.COM

Лондонські клуби "Арсенал" та "Челсі" пробилися до фіналу Ліги Європи, здолавши відповідно іспанську "Валенсію" та "Айнтрахт" з Франкфурта-на-Майні. (10.05.2019)

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У фінальному матчі Ліги Європи, котрий пройшов у середу, 29 травня, в Баку, лондонський "Челсі" переміг з рахунком 4:0 інший лондонський клуб "Арсенал".

Доля матчу вирішилася в другому таймі. Голи забили такі футболісти "Челсі": Олів'є Жіру (49-а хвилина), Педро Родрігес (60) та двічі Еден Азар (на 65-й хвилині з пенальті та на 72-й хвилині з гри). У "Арсенала" єдиний гол на 69-й хвилині забив Алекс Івобі.

Це вже другий тріумф "Челсі" в Лізі Європи. Вперше лондонці перемогли в цьому турнірі в 2013 році. Завдяки перемозі футболісти "Челсі" отримали право грати в груповому турнірі Ліги чемпіонів сезону 2019-2020 років.

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