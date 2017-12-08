"Челсі" поскаржився в УЄФА на расизм уболівальників київського "Динамо"

Футбольний клуб "Челсі" у понеділок, 18 березня, подав скаргу до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через расистську поведінку вболівальників київського клубу "Динамо" під час матчу минулого тижня в столиці України. В клубі не назвали, хто саме з гравців зазнав образ, за даними ЗМІ, йдеться про Каллума Хадсона-Одоя.

Лондонський клуб повідомив, що інцидент трапився на останніх хвилинах матчу, який закінчився з рахунком 5:0 на користь "Челсі". Як стверджує клуб, расистська образа виходила від невеликої групи вболівальників "Динамо". "Ми щиро засуджуємо таку огидну поведінку", - йдеться в заяві британського клубу. За повідомленням телеканалу Sky Sports, група вболівальників "Динамо" імітувала крики мавп на адресу Каллума Хадсона-Одоя.

Після фінального свистка про інцидент було повідомлено рефері, а одразу після матчу - делегату УЄФА на матчі. "Ми сподіваємося, що УЄФА проведе ретельне розслідування, і ми забезпечимо повну співпрацю", - зазначив клуб.

Це вже не перша справа щодо расизму з боку вболівальників "Динамо". У 2016 році Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція УЄФА покарала київський клуб за расистську поведінку вболівальників на матчі між "Динамо" та "Челсі". Український клуб мав провести два найближчі матчі в єврокубках без глядачів, а на третій матч заборона мала поширюватись умовно з випробувальним терміном на три роки. Пізніше покарання було пом'якшено і "Динамо" дозволили зіграти матч за присутності глядачів. В 2015 році "Динамо" також карали за расистську поведінку вболівальників під час матчу з англійським "Евертоном".

Після випадків расистської поведінки вболівальників гравці "Динамо" виходять на матчі у футболках з написом "No to racism" (Ні - расизму") - гаслом кампанії УЄФА із боротьби з расизмом.