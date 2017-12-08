 ″Челсі″ поскаржився в УЄФА на расизм уболівальників київського ″Динамо″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2019

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Новини

"Челсі" поскаржився в УЄФА на расизм уболівальників київського "Динамо"

Під час матчу між "Динамо" та "Челсі" в Києві група вболівальників київського клубу імітувала крики мавпи на аресу одного з гравців лондонців. "Челсі" сподівається на розслідування цього інциденту.

Расистські образи з боку київських уболівальників, за даними ЗМІ, адресувалися Каллуму Хадсону-Одою (на фото)

Расистські образи з боку київських уболівальників, за даними ЗМІ, адресувалися Каллуму Хадсону-Одою (на фото)

Футбольний клуб "Челсі" у понеділок, 18 березня, подав скаргу до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через расистську поведінку вболівальників київського клубу "Динамо" під час матчу минулого тижня в столиці України. В клубі не назвали, хто саме з гравців зазнав образ, за даними ЗМІ, йдеться про Каллума Хадсона-Одоя.

Лондонський клуб повідомив, що інцидент трапився на останніх хвилинах матчу, який закінчився з рахунком 5:0 на користь "Челсі". Як стверджує клуб, расистська образа виходила від невеликої групи вболівальників "Динамо". "Ми щиро засуджуємо таку огидну поведінку", - йдеться в заяві британського клубу. За повідомленням телеканалу Sky Sports, група вболівальників "Динамо" імітувала крики мавп на адресу Каллума Хадсона-Одоя.

Після фінального свистка про інцидент було повідомлено рефері,  а одразу після матчу - делегату УЄФА на матчі. "Ми сподіваємося, що УЄФА проведе ретельне розслідування, і ми забезпечимо повну співпрацю", - зазначив клуб.

DW.COM

Київське "Динамо" проведе щонайменше найближчі два матчі в єврокубках без глядачів. Клуб також сплатить штраф у 100 тисяч євро. (25.11.2015)

Вболівальника "Динамо" за бійку з темношкірими фанатами під час матчу проти "Челсі" засуджено до двох років ув’язнення умовно за статтею про хуліганство. УЄФА раніше покарало клуб за расистську повенідку фанів. (04.01.2016)

Це вже не перша справа щодо расизму з боку вболівальників "Динамо". У 2016 році Контрольно-дисциплінарна і етична інстанція УЄФА покарала київський клуб за расистську поведінку вболівальників на матчі між "Динамо" та "Челсі". Український клуб мав провести два найближчі матчі в єврокубках без глядачів, а на третій матч заборона мала поширюватись умовно з випробувальним терміном на три роки. Пізніше покарання було пом'якшено і "Динамо" дозволили зіграти матч за присутності глядачів. В 2015 році "Динамо" також карали за расистську поведінку вболівальників під час матчу з англійським "Евертоном".

Після випадків расистської поведінки вболівальників гравці "Динамо" виходять на матчі у футболках з написом "No to racism" (Ні - расизму") - гаслом кампанії УЄФА із боротьби з расизмом.

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