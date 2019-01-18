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Чекпойнт Чарлі

Чекпойнт Чарлі - колишній пропускний пункт між Східним і Західним Берліном. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чекпойнт Чарлі".

Контрольно-пропускний пункт "Чекпойнт Чарлі" відкрився після зведення в 1961 році за наказом керівництва НДР Берлінського муру, який відгородив радянський сектор окупації від західної частини міста, яка перебувала під контролем США, Великобританії та Франції. Після об'єднання Німеччини "Чекпойнт Чарлі" перетворився на магніт для туристів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Берлін: суперечки навколо Чекпойнт Чарлі (фоторепортаж)

Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі" (фоторепортаж) 18.01.2019

Колишній пропускний пункт між Східним та Західним Берліном символізує нині подолане розділення Німеччини, але він розколює берлінських політиків. Єдині вони лише в одному - на цьому місці має бути офіційний музей.
Берлін: суперечки навколо Чекпойнт Чарлі

Берлін: суперечки навколо "Чекпойнт Чарлі" 18.01.2019

Колишній пропускний пункт між Східним та Західним Берліном символізує нині подолане розділення Німеччини, але він розколює берлінських політиків. Єдині вони лише в одному - на цьому місці має бути офіційний музей.
Чекпойнт Чарлі: діснейленд холодної війни? (відео)

Чекпойнт "Чарлі": "діснейленд" холодної війни? (відео) 08.10.2018

Чекпойнт "Чарлі" - один із символів розділення Берліна. Раніше тут були радянські і американські танки та гинули люди. Тепер - матрьошки та аніматори в американській формі. Активісти проти такого кітчу.

Чекпойнт "Чарлі": "діснейленд холодної війни" чи історична пам’ять? (08.10.2018) 08.10.2018

Там, де колись стояли радянські і американські танки та гинули люди, на чекпойнті "Чарлі" у Берліні - нині матрьошки, кашкети, химерні сувеніри та аніматори в американській формі. Громадські активісти вважають ситуацію "непристойною" і вимагають серйознішого ставлення до історії.

Прогулянка вздовж Берлінського муру (12.08.2016) 12.08.2016

Де у столиці Німеччини ще можна побачити фрагменти стіни, що стала символом холодної війни і розділення Європи.
Фотограф з Майдану Ігор Гайдай показав Берліну Обличчя свободи

Фотограф з Майдану Ігор Гайдай показав Берліну "Обличчя свободи" 06.06.2014

Фотограф Ігор Гайдай знімкував обличчя української революції на Майдані. Його роботи можна побачити на виставці "Майдан. Україна. Шлях до свободи" в Музеї Берлінського муру "Чекпойнт Чарлі".