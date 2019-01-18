Чекпойнт Чарлі - колишній пропускний пункт між Східним і Західним Берліном. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чекпойнт Чарлі".

Контрольно-пропускний пункт "Чекпойнт Чарлі" відкрився після зведення в 1961 році за наказом керівництва НДР Берлінського муру, який відгородив радянський сектор окупації від західної частини міста, яка перебувала під контролем США, Великобританії та Франції. Після об'єднання Німеччини "Чекпойнт Чарлі" перетворився на магніт для туристів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.