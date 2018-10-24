 Чаювання по-німецьки: що таке східнофризький чайний ритуал? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 26.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура й стиль життя

Чаювання по-німецьки: що таке східнофризький чайний ритуал?

Британці відомі на весь світ своїми чайними традиціями. Однак, коли йдеться про обсяги споживання, підданих Її Величності випереджає один німецький регіон. Що таке східнофризький чайний ритуал?

Східнофризька культура чаювання

Східнофризька культура чаювання

Німці добре відомі своїми білими винами, літрами пива, кавовими та кондитерськими традиціями. Проте, згідно з інформацією Німецької асоціації чаю, один німецький регіон споживає більше чаю на душу населення, ніж будь-яка інша країна світу.

Східна Фризія - регіон на прибережному північному заході країні, де часто дощить. Там споживають близько 300 літрів чаю щороку, випереджаючи Кувейт на Ірландію. Однак, чайні традиції Східної Фризії маловідомі за межами регіону. Решта населення Німеччини випиває лише одну десяту частину від цього об'єму, віддаючи перевагу каві.

Міцна чорна суміш

Під час подорожі малозаселеними містами регіону, може здатися, що гарячий чай є ідеальним способом врятуватися від холоду та вологи. Однак місцеві переповідають, що чай радше був дешевшим варіантом для рибалок та фермерів, ніж більш екзотична кава, яка закріпилася у Європі у XIX столітті.

Для того, щоб правильно заварити чашку чаю, необхідно підібати правильну суміш чайного листя. Східнофризький чай - це міцний чорний чай на основі сорту Ассам та дрібки суміші Цейлонського листя. Надзвичайного смаку напою додає м'яка вода регіону. Але спробувати його на смак варто будь-де.

Найголовніше - правильно заварити чай

За традицією, чай у Німеччині подають у порцелянових чайниках. Вони зберігають тепло завдяки маленькій свічці, яку підставляють під чайники. Для збереження температури, заварку спочатку розливають у маленькі порцелянові чашки із кубиком цукру-рафінаду на дні. Відтак у чашку додають густі вершки, які заборонено перемішувати. На поверхню сходить молоко і чай набуває свого традиційного вигляду.

Незважаючи на те, що Східна Фризія є невеличким регіоном великої країни, місцевий чай проторував собі шлях до полиць супермаркетів з популярними чайними напоями по всій Німеччині.

І навіть попри те, що східнофризький чай не досяг ще рівня популярності японської чайної церемонії чи англійської "Файв-о-клок", чаювання залишається важливою частиною німецької кулінарної культури.

  • Сорти чаю у чайному домі у Східній Фризії (picture-alliance/dpa/H. Lossie)

    Час для чаю

    Населення Східної Фризії - чемпіони зі споживання чаю

    Попри те, що Німеччина посідає 84 позицію за обсягами споживання чаю на душу населення (30 літрів), жителі німецького регіону Східної Фризії випивають його в середньому більше за будь-кого у світі. Щорічне споживання чаю становить близько 300 літрів на душу населення - це на 100 літрів більше, ніж середнє споживання у Великобританії.

  • Чайна культура у Східній Фризії

    Час для чаю

    Чайна культура у Східній Фризії

    На німецькому узбережжі Північного моря у Східній Фризії розвинутий чайний ритуал, який завжди допомагав зігрітися у вітряну і мокру погоду. Міцна чорна суміш сорту Ассам заварюється у чайнику та подається у порцелянових чашках зі шматочком цукру-рафінаду на дні. Додаємо трохи вершків і згодом отримуємо молочний ефект, але перемішувати напій за традицією заборонено!

  • Чай та вафлі

    Час для чаю

    Вафлі та чай замість тортів та кави?

    Недільна розмова за кавою і тістечком? Можна спробувати і чай та вафлі. У Східній Фризії, з її сильними чайними традиціями, можуть не зрозуміти, якщо з гостей ви підете, випивши менше трьох чашок чаю.

  • Сорти чаю

    Час для чаю

    На будь-який смак

    Німецька чайна асоціація, що базується у Гамбурзі, проводить щорічну зустріч дегустаторів чаю. Вони оцінюють сорти чаю за їхніми характеристиками та звіряють якість та походження напою з тим, що зазначено на етикетках. Якщо ви не є учасником зустрічі, ви можете забронювати дегустацію у Музеї чаю у місті Лер.

  • Чашка чаю з пакетиками

    Час для чаю

    Чай у пакетиках чи заварний?

    Чай стає найпопулярнішим напоєм у світі та витісняє каву. У 2016 році його споживання досягло рекордного рівня. За даними Німецької асоціації чаю, німці віддають перевагу чорному чаю над зеленим у пропорції приблизно 3/4. 60 відсотків німців надають перевагу заварному.

  • Чай з вершками

    Час для чаю

    Чай з молоком

    Британці дуже серйозно ставляться до свого чаю з молоком та булочками із родзинками, але багатьом німцям не подобається, коли у напій додають вершки. Більшість полюбляє чорний чай із кубиком цукру.

  • Чашка м'ятного чаю

    Час для чаю

    М'ята, імбир та інші сорти "чаю"

    Німецькі кафе пропонують свіжі імбирні та м'ятні трав'яні чаї - гарячі напої, які подобаються багатьом. Однак чаєм ці напої у Німецькій асоціації чаю не вважають. Для того, щоб напої вважалися чаєм, вони повинні містити чорне або зелене чайне листя.

  • Чашка чаю

    Час для чаю

    Трав'яні чаї

    Чай для лікування і профілактики? Полиці супермаркетів повні сортів, що обіцяють сприяти зміцненню здоров’я. Їм навіть почали давати назви на основі тих хвороб, які, як обіцяють маркетологи, вони допомагають лікувати: чаї для кращого травлення, очищення печінки, для породіль та для кращого сну.

    Автор: Кортні Тенц, Марія Думанська


DW.COM

Дослідження: кава серед німців популярніша за пиво і мінералку

Щороку середньостатистичний німець купує 4,2 кілограми кави та випиває 162 літри кавових напоїв. (14.10.2017)  

"Будьмо!" Що насправді п'ють німці?

Чи справді з усіх напоїв німці полюбляють найбільше саме пиво? І чому винахід з води, хмелю та солоду рятував життя? Хто не міг прожити без кави і дня? Історія виникнення і популярності напоїв у Німеччині. (05.06.2013)  

Зелений чай для попередження раку: у Німеччині починається масштабне дослідження

Чи може зелений чай попередити виникнення поліпів і пухлин в кишечнику? Для відповіді на це питання в Німеччині стартує масштабне наукове дослідження. Участь упродовж трьох років візьмуть 3000 людей . (22.09.2011)  

Час для чаю

Британці відомі своїм чаюванням, але й у німецькій Східній Фризії є славні чайні традиції. Докладніше - у фотогалереї DW. (26.10.2018)  

Також за темою

Symbolbild Tee Tassen

Час для чаю (фотогалерея) 26.10.2018

Британці відомі своїм чаюванням, але й у німецькій Східній Фризії є славні чайні традиції. Докладніше - у фотогалереї DW.

Сорти чаю у чайному домі у Східній Фризії (picture-alliance/dpa/H. Lossie)

Час для чаю 26.10.2018

Британці відомі своїм чаюванням, але й у німецькій Східній Фризії є славні чайні традиції. Докладніше - у фотогалереї DW.

Реклама

Відео

Найбільший секвенсер у світі грає техно у Берліні (19.10.2018)

Чи хотіли б ви записати у Берліні власний танцювальний трек на найбільшому у світі секвенсері? Його встановили на вході до культового нічного техно-клубу Tresor. Ось, як звучить цей гігантський інструмент.  

"Олешківські піски": унікальна пустеля у серці України (18.10.2018)

"Олешківські піски" - той випадок, коли не треба їхати за враженнями за кордон! Унікальна пустеля посеред України, яку ще не відкрили для себе іноземні поціновувачі природних див, хоча це одна з найбільших пустель Європи. 

Фотогалерея

Німецькі винаходи

10 дивовижних німецьких винаходів

Чи знали Ви, що ці винаходи родом з Німеччини? 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  