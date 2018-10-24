Чаювання по-німецьки: що таке східнофризький чайний ритуал?

Німці добре відомі своїми білими винами, літрами пива, кавовими та кондитерськими традиціями. Проте, згідно з інформацією Німецької асоціації чаю, один німецький регіон споживає більше чаю на душу населення, ніж будь-яка інша країна світу.

Східна Фризія - регіон на прибережному північному заході країні, де часто дощить. Там споживають близько 300 літрів чаю щороку, випереджаючи Кувейт на Ірландію. Однак, чайні традиції Східної Фризії маловідомі за межами регіону. Решта населення Німеччини випиває лише одну десяту частину від цього об'єму, віддаючи перевагу каві.

Міцна чорна суміш

Під час подорожі малозаселеними містами регіону, може здатися, що гарячий чай є ідеальним способом врятуватися від холоду та вологи. Однак місцеві переповідають, що чай радше був дешевшим варіантом для рибалок та фермерів, ніж більш екзотична кава, яка закріпилася у Європі у XIX столітті.

Для того, щоб правильно заварити чашку чаю, необхідно підібати правильну суміш чайного листя. Східнофризький чай - це міцний чорний чай на основі сорту Ассам та дрібки суміші Цейлонського листя. Надзвичайного смаку напою додає м'яка вода регіону. Але спробувати його на смак варто будь-де.

Найголовніше - правильно заварити чай

За традицією, чай у Німеччині подають у порцелянових чайниках. Вони зберігають тепло завдяки маленькій свічці, яку підставляють під чайники. Для збереження температури, заварку спочатку розливають у маленькі порцелянові чашки із кубиком цукру-рафінаду на дні. Відтак у чашку додають густі вершки, які заборонено перемішувати. На поверхню сходить молоко і чай набуває свого традиційного вигляду.

Незважаючи на те, що Східна Фризія є невеличким регіоном великої країни, місцевий чай проторував собі шлях до полиць супермаркетів з популярними чайними напоями по всій Німеччині.

І навіть попри те, що східнофризький чай не досяг ще рівня популярності японської чайної церемонії чи англійської "Файв-о-клок", чаювання залишається важливою частиною німецької кулінарної культури.