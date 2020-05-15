Частка зеленої електроенергії в Німеччині сягнула 50 відсотків

Частка зеленої електроенергії в Німеччині вперше піднялася до 50 відсотків у першій половині 2020 року. Це пов'язано, з одного боку, із зростанням виробництва електроенергії з вітряків і сонячних батарей, а з іншого - із зменшенням споживання електроенергії в умовах кризи, викликаної пандемією COVID-19, повідомляє Федеральне відомство із захисту довкілля в середу, 29 липня.

Читайте також: Знижений тариф: на що чекати "зеленій" енергетиці в Україні

Зазначається, що в першій половині цього року в Німеччині часто світило сонце, а в лютому було особливо вітряно, тож протягом перших шести місяців близько 138 мільярдів кіловат-годин електроенергії було вироблено завдяки відновлюваним джерелам енергії.

Це на вісім відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді частка зеленої електроенергії становила близько 44 відсотків. Вітроенергетика є найважливішим джерелом енергії у ФРН.

Читайте також: У ОАЕ навчилися вирощувати овочі та фрукти без води та ґрунту. У чому секрет?