Ціни на нафту рекордно впали - на 30 відсотків

Ціни на нафту у світі у понеділок, 9 березня, обвалилися на 30 відсотків, повідомляє агенція новин dpa. Вартість бареля нафти (159 літрів) марки Brent, яку видобувають у Північному морі, склала 32,83 долара. Це - на 12,44 долара нижче, ніж ціна на цю ж саму нафту станом на 6 березня.
Ціна американської сирої нафти сорту WTI також знизилася на 12,44 долара до 28,84 долара. Аналітики зауважують, що це найбільше відсоткове падіння на ринку нафти після війни в Перській затоці 1991 року.
Причиною обвалу цін стали невдалі переговори між нафтовидобувними країнами ОПЕК+ (Організація країн-експортерів нафти - Ред.), до яких, зокрема, належать Росія та Саудівська Аравія. Члени ОПЕК+ не змогли домовитися про скорочення обсягів нафтовидобутку. На цьому, зокрема, наполягала Саудівська Аравія. Натомість Росія рішуче виступала проти зменшення видобутку.
Після провалу переговорів представник Ер-Ріяду заявив, що Саудівська Аравія готова наростити видобуток сировини до 10-11 мільйонів барелів на добу в квітні. У свою чергу, національна енергетична компанія цієї країни Saudi Aramco оголосила про зниження офіційної роздрібної ціни на всі сорти нафти і для всіх замовників.
Вплив коронавірусу
Тим часом поширення коронавірусу зменшило обсяги закупівлі нафти Китаєм. Ця країна є найбільшим імпортером цієї корисної копалини, зауважує агенція новин Reuters. Крім того поширення коронавірусу в інших країнах посилили занепокоєння, що попит на нафту в цьому році знизиться.
На тлі поширення коронавірусу та зниження ціни на нафту ціна на золото піднялася до найвищого рівня з 2013 року.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Книжковий ярмарок у Лейпцигу
Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Паризький будинок мод Chanel
Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Міланський тиждень моди
Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Туристичний ярмарок ITB у Берліні
Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Промисловий ярмарок у Ганновері
Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Лувр в Парижі
У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Гамбурзький балет
Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Місія нездійсненна
Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.
Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Коронавірус - вже в Україні
Страх українців перед появою нового вірусу найяскравіше продемонстрували сутички з поліцією на Полтавщині, куди у лютому привезли на карантин українців з Китаю. Утім, зрештою вірус потріпив в Україну із Заходу. Перший випадок третього березня діагностували у жителя Чернівецької області, невдовзі після його повернення з Італії.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Перша епідемія в Європі
Італія - перша країна Європи, в якій коронавірус поширився до масштабів епідемії. Авіакомпанії одна за одною скасовують польоти на північ країни, а туристів, які повертаються з Італії, у багатьох країнах відправляють на карантин. Цих туристів, які роблять селфі на тлі Міланського собору, це, схоже, не лякає.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Закупівлі про запас
У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Футболу не буде
Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч "Мілану" і "Генуї", як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні "Сан-Сіро", перенесено на 13 травня.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Поширення в Німеччині
Випадки зараження коронавірусом уже фіксують і в інших країнах Європи. Цю початкову школу в німецькому Бонні закрили на двотижневий карантин після того, як у вихователя групи подовженого дня виявили коронавірус. Інфікований 22-річний студент родом з розташованого в 90 кілометрах від Бонна містечка Гайнсберґ, що став великим осередком коронавірусу в Німеччині. Юнак їздив туди святкувати карнавал.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Понад дві сотні інфікованих у Німеччині
Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезінфікуючі засоби. Станом на початок березня в країні зафіксовано понад двісті випадків зараження коронавірусом. Поки лікарі в змозі прослідкувати ланцюжок поширення вірусу - через контакт з хворими у Китаї, Італії або інших епіцентрах - ситуація під контролем. Головне - виграти час, щоб епідемія не почалася одночасно з епідемією грипу.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Лувр не працює через страх перед коронавірусом
У Франції так само вже зафіксовано кілька сотень випадків зараження коронавірусом, кілька людей померли. У Парижі з початку березня закритий Лувр. Його працівники відмовляються виходити на роботу через страх перед коронавірусом. У Франції службовці мають право відмовитися від виходу на роботу у випадку серйозної загрози їхньому життю або здоров'ю. Цим правом і скористалися працівники Лувру.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Обвал на біржах
Наприкінці лютого через стрімке поширення коронавірусу на 10-15 відсотків обвалилися ключові індекси на всіх провідних біржах світу. З початку березня ситуація дещо стабілізується. Бізнес сподівається на масштабну підтримку урядів у разі масштабних збитків через коронавірус.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Японська весна у масках
Попри сусідство з Китаєм, звідки розповсюджується новітній вірус, у Японії зафіксували лише кілька сотень випадків інфекції. Тим не менше, цвітінням сакури дехто з японців воліє насолоджуватися у захисних масках. Як би лікарі не сумнівалися у дієвості такого захисту.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Жорсткі заходи у Південній Кореї
Південна Корея - друга у світі, після Китаю, країна за поширенням коронавірусу. Тут зафіксовано вже близько 5 тисяч інфікованих. Влада вдається до безпрецедентних заходів безпеки із застосуванням армії. На цьому фото армійські автомобілі обробляють дезінфікувальним засобом вулиці одного з міст.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Перевірка, не виходячи з авто
Перевіритися на вірус у Південній Кореї можна на спеціальних дорожніх пунктах контролю, не виходячи з автомобіля.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Дезінфекція громадського транспорту
У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Три тисячі померлих у Китаї
У Китаї, звідки почалося стрімке поширення новітнього вірусу, від нього станом на початок березня померли вже близько трьох тисяч людей. Найбільшу небезпеку він становить для літніх людей, віком понад 70-80 років, і людей з хронічними захворюваннями. Починаючи з кінця лютого, китайська влада повідомляє про уповільнення поширення вірусу. Загалом інфікувалися близько 80 тисяч людей.
Автор: Євген Тейзе