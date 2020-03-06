 Ціни на нафту впали до рівня 2003 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.03.2020

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Новини

Ціни на нафту впали до рівня 2003 року

На тлі пандемії коронавірусу ціни на нафту впали до рівня 2003 року. Барель нафти марки WTI коштує 25 доларів.

Ціни на нафту впали до рівня 2003 року

На тлі пандемії коронавірусу, через яку в світі скоротився попит на сировинні матеріали, ціни на нафту впали до рівня 2003 року. Барель нафти марки WTI коштує 25 американських доларів, повідомляє агентство AFP. Еталонна марка нафти Brent коштує 27,9 долара за барель.

Нагадаємо, 9 березня світові ціни на нафту обвалилися після фактичного припинення існування альянсу ОПЕК+ між країнами, які входять до ОПЕК, а також низкою інших нафтовидобувних країн, насамперед Росією.

З 2016 року альянс ОПЕК+ успішно домовлявся щодо скорочення видобутку нафти для боротьби з падінням цін на цю сировину. Утім, 6 березня переговори у Відні у форматі ОПЕК+ завершилися безрезультатно після того, як Росія відмовилася від запропонованого ОПЕК чергового скорочення обсягів видобутку нафти. Завдяки скороченню видобутку країни ОПЕК сподівалися зупинити зниження ціни на нафту на тлі економічної кризи, спричиненої епідемією коронавірусу у світі.

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