Ціна обміну: кого Україна передала Росії заради звільнення своїх громадян

Офіс президента України вже опублікував повний список звільнених з російських тюрем українських громадян. В ньому 35 прізвищ, серед яких і 22 моряки та 2 співробітники СБУ з українських військових катерів, які були захоплені росіянами в листопаді минулого року поблизу Керченської протоки. А от офіційного переліку в'язнів, звільнених українською стороною, досі нема. У суботу посольство Росії в Україні опублікувало в соцмережі Twitter лише фотографію 24 людей з підписом "Наших звільнили. Летять додому". DW верифікувала частину людей на фото, а також зібрала інформацію про інших учасників обміну з інших джерел.

"VIP-трійця"

Головний редактор "РИА Новости-Украина" Кирило Вишинський стоїть в центрі знімка. В Україні йому закидають державну зраду. Колишній український журналіст, який 2018 року відмовився від українського громадянства, довгий час не погоджувався на обмін, збираючись доводити власну невинуватість у суді. Його адвокат Ігор Мокін у розмові з DW припустив, що його клієнт повернеться до Києва, аби взяти участь у найближчому судовому засіданні, запланованому на 16 вересня.

Офіційних списків, кого Україна віддала Росії, на момент публікації статті не було. Є лише фото, яке посольство РФ в Україні опублікувало в соцмережі Twitter

Ще один ключовий учасник обміну - Володимир Цемах, зенитник із Сніжного на непідконтрольній українському урядові частині Донецької області. Щоправда на груповому фото, опублікованому російським посольством, він відсутній. Фотографію Цемаха, який він сідає в літак, у суботу опублікувала речниця СБУ Олена Гітлянска. Цемаха вважають одним зі свідків у справі збиття літака рейсу MH17. Минулого тижня Апеляційний суд Києва звільнив його з-під арешту. Президент України Володимир Зеленський запевнив, що прокуратура Нідерландів встигла допитати зенитника у справі про збиття боїнгу "Малазійських авіаліній".

Станіслав Єжов, колишній перекладач прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, хоч і відсутній на знімку, але також вилетів в суботу до Москви разом з іншими учасниками обміну. Це DW підтвердив його адвокат Валентин Рибін. Єжова затримали в грудні 2017 року просто на робочому місці й звинуватили в державній зраді - він нібито передавав російським спецслужбам секретну інформацію про зустрічі свого шефа.

Процес над перекладачем тривав близько року, але в серпні він несподівано визнав провину, отримав покарання у три роки та 28 днів позбавлення волі - рівно стільки, щоб вийти на свободу за "законом Савченко". Єжов - чи не єдиний учасник обміну, який формально відбув призначене йому покарання та може вважатись цілком вільною людиною. Валентин Рибін у розмові з DW сказав, що його підзахисний має намір найближчим часом повернутися до Києва.

Усіх інших учасників обміну з українського боку, яких вдалося встановити DW, можна умовно розділити на три групи: російські бойовики, захоплені в полон під час збройних сутичок на Донбасі, фігуранти чисельних "шпигунських справ" СБУ та українські громадяни, що залишились в окупованому Криму та продовжили службу у російському війську чи у місцевих органах влади.

Російські бойовики

До першої групи входить, зокрема, 23-річний мешканець Алтайського краю Віктор Агєєв, який потрапив в український полон у червні 2017 року. В 2015-2016 роках він проходив строкову службу в Збройних силах РФ, а пізніше, за словами його матері, залишився служити за контрактом. Міноборони РФ спростовувало цю інформацію. В січні 2018 року Новоайдарський суд на Луганщині визнав Агєєва винним в участі в терористичні організації та незаконному поводженні зі зброєю та засудив до 10 років позбавлення волі.

На знімку присутні ще четверо росіян, які потрапили в полон під час бойових дій на Донбасі: Аркадій Жидких (2015 рік), Денис Сидоров (2016), Олексій Седіков (2016) та Сергій Єгоров (2017). Усі вони засуджені в Україні до позбавлення волі за участь у терористичних організаціях чи незаконних збройних формуваннях.

До умовної групи "російських бойовиків" можна віднести й Ігора Кімаковського, екс-співробітника Санкт-Петербурзького державного аграрного університету. Кімаковський приїхав до самопроголошеної "ДНР" 2014 року, деякий час працював радником мера Дебальцевого, і, за версією СБУ, збирав інформацію для російських спецслужб. Кімаковського затримали в червні 2015 року у Волноваському районі Донеччини. СБУ та Генеральна прокуратура України обвинувачують Кімаковського за цілою низкою статей - від незаконного поводження зі зброєю до розв'язання агресивної війни проти України. Судовий процес у його справі триває з лютого 2018 року.

Учасники "шпигунських справ" СБУ

Фігуранти "шпигунських справ" серед учасників суботнього обміну складають чи не найбільшу групу. На знімку, зокрема, можна побачити російських громадян Павла Черних та Ольгу Коваліс. Вони проживали в Волноваському районі Донеччини з 2010 року, на початку 2015-го їх затримали біля Маріуполя. За версією СБУ, подружжя формувало мережу інформаторів та коригувальників артобстрілів. В жовтні 2018 року обох засудили до 10 років позбавлення волі за сприяння терористичній організації, обоє оскаржили вирок, але напередодні обміну відкликали апеляцію.

Олександр Валехідіс хоч і народився у Львові, але довгий час мешкав у Мурманську, де отримав російське громадянство та служив у МВС. Згодом переїхав до Севастополя, але влітку 2014 року був затриманий у Львові, коли нібито збирав інформацію про передислокацію місцевих підрозділів СБУ. Того ж року Валехідіса засудили до 10 років позбавлення волі за шпигунство.

Ще один фігурнат "шпигунської справи", якого обміняли в суботу, - громадянин Молдови Петро Мельничук. Він член так званої "одеської резидентури" - так СБУ назвала групу з мешканців Одеси на чолі з українською громадянкою Оленою Бобовою. Десятьох підозрюваних затримали в березні 2017-го. За інформацією СБУ, вони збирали інформацію про пересування військових частин на півдні України та вербували нових шпигунів. Судовий розгляд справи "одеської резидентури" ще триває, та за інформацією захисника Валентина Рибіна, в обміні взяли участь лише троє підозрюваних : Бобова, Мельничук та майор ЗСУ Денис Хитров.

Ще один одесит, якого відправили в Росію, - громадянин РФ Євген Мефьодов. З 2014 року він підозрюється в організації масових заворушень в Одесі 2 травня, а також в діях спрямованих на повалення конституційного ладу й посяганні на територіальну цілісність України. У 2017 році Мефьодова та інших учасників одеського "антимайдану" виправдали у справі про масові заворушення, але залишили під вартою за іншими звинуваченнями.

"Кримська група"

На знімку можна побачити Максима Одінцова та Олександра Баранова, колишніх українських військових, які в 2014 році перейшли на службу до Збройних сил РФ та отримали російське громадянство. Обох затримала СБУ в листопаді 2016 року на адмінмежі з Кримом в результаті спецоперації. В 2018 році суди в Києві визнали Одінцова та Баранова винними в державній зраді та дезертирстві й засудили їх до 14 та 13 років позбавлення волі відповідно.

Присутній на знімку з "Борисполя" і ще один кримчанин - екс-боєць спецзагону "Беркут" Олександр Саттаров, засуджений за сепартизм.