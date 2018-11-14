 ЦРУ вважає кронпринца Сальмана замовником вбивства Хашоггі - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2018

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Новини

ЦРУ вважає кронпринца Сальмана замовником вбивства Хашоггі - ЗМІ

Дедалі більше доказів вказують на те, що за вбивством журналіста Джамаля Хашоггі міг стояти наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман. Американські спецслужби вважають його замовником, пише Washington Post.

Кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман

Кронпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман

Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) вважає, що замовником вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у саудівському консульстві в Стамбулі є наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд. Про це у п'ятницю, 16 листопада, повідомила американська газета Washington Post. За її даними, ЦРУ дійшло такого висновку, проаналізувавши дані з кількох джерел.

Увагу спецслужби привернула телефонна розмова, в якій брат кронпринца Халід бін Салман вмовляє Хашоггі прийти за документами в саудівське консульство в Стамбулі, запевняючи, що там безпечно. За даними ЦРУ, Халід бін Салман, який обіймає посаду посла Саудівської Аравії в США, зателефонував журналісту за вказівкою кронпринца. Водночас немає інформації, чи знав він про замах, що готувався.

Тим часом сам Халід бін Салман заперечив цю інформацію. "У мене ніколи не було з ним телефонної розмови і, звичайно, я ніколи не пропонував їхати до Туреччини з будь-якої причини", - написав він у Twitter.

Про оцінку ЦРУ повідомило також видання Wall Street Journal. За данними його джерела, вбивство журналіста було неможливим без участі наслідного принца.

Раніше стали відомі ще кілька доказів, що вказують на Мохаммеда бін Салмана. Так, один з членів групи, котра, як підозрюють, вбила Хашоггі, незабаром після злочину сказав своєму начальнику у телефонній розмові, що той може повідомити "своєму шефу" про результат, пише газета The New York Times (NYT).

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17 осіб, включно з радниками саудівського кронпринца Мохаммеда бін Салмана, потрапили до санкційного списку США. (15.11.2018)

На наданому Туреччиною аудіозаписі один із вбивць просить передати "шефу", що справу зроблено. Припускають, що "шеф" - саудівський принц, пише The New York Times. (13.11.2018)

Американські спецслужби вважають, що під "шефом" мається на увазі кронпринц, хоча його ім'я не називають. "Більш серйозні докази, ніж подібний телефонний дзвінок, отримати просто неможливо", - заявив в інтерв'ю NYT колишній співробітник ЦРУ Брюс Рідль.

59-річний оглядач американської газети The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі, щоб оформити документи, необхідні для шлюбу з громадянкою Туреччини. Саудівська Аравія визнала факт його вбивства, але заперечує зв'язок цього злочину з наслідним принцом бін Салманом.

В Саудівській Аравії затримали підозрюваних у вбивстві журналіста. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії.

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