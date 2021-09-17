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Цифровізація

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "цифровізація".

Цифровізація - перехід на цифровий зв'язок, переведення інформації в цифрову форму. Також вживаються терміни - діджіталізація, оцифровування. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Цифровізація хаосу. Чому в Україні течуть персональні дані

Цифровізація хаосу. Чому в Україні "течуть" персональні дані 17.09.2021

Поки омбудсмен "виявляє" витоки даних десятирічної давнини, захист персональної інформації в Україні залишає бажати кращого, попереджають експерти з кібербезпеки.
Автоматичний арешт рахунків: що варто знати українським боржникам

Автоматичний арешт рахунків: що варто знати українським боржникам 13.07.2021

В Україні з початку липня запустили оновлену систему автоматичного арешту рахунків боржників. Як вона працюватиме, і що важливо знати самим боржникам - у матеріалі DW.

Екзоскелети й автономні авто: як виглядає майбутнє роботи? (25.06.2021) 25.06.2021

Роботи розумнішають, але людей поки не витіснять. Щоправда, людська праця зміниться: навіть розвантажувати склад уже можна будь-де, не виходячи з дому.
Біткоїн - нове золото чи брудний бізнес? (відео)

Біткоїн - нове золото чи брудний бізнес? (відео) 21.06.2021

Біткоїн - золото тисячоліття чи брудний бізнес? Колись за 10 000 біткоїнів купували дві піци. Нині ж це 100 мільйонів доларів. Як з’явилася ця криптовалюта, і чому Ілон Маск спершу підтримував її, а потім відмовився?

Біткоїн: навіщо потрібна криптовалюта і як на неї вплинув Ілон Маск (18.06.2021)

Біткоїн: навіщо потрібна криптовалюта і як на неї вплинув Ілон Маск (18.06.2021) 18.06.2021

Біткоїн - золото тисячоліття чи брудний бізнес? Колись за 10 000 біткоїнів купували дві піци. Нині ж це 100 мільйонів доларів. Як з'явилася ця криптовалюта, і чому Ілон Маск спершу підтримував її, а потім відмовився?

Цифровізація судової системи - суд у смартфоні від Зеленського набирає обрисів

Цифровізація судової системи - "суд у смартфоні" від Зеленського набирає обрисів 04.06.2021

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Що ж собою представлятиме суд у смартфоні?
У Німеччині понад половину літніх людей не користуються смартфонами

У Німеччині понад половину літніх людей не користуються смартфонами 03.06.2021

Не використовують смартфони 53 відсотки жителів Німеччини віком від 65 років, свідчать дані репрезентативного дослідження.
Кіберзлочинність під час пандемії. Що нового дізналися спецслужби Німеччини

Кіберзлочинність під час пандемії. Що нового дізналися спецслужби Німеччини 13.05.2021

Під час пандемії в Німеччині зросла кількість злочинів, скоєних в інтернеті. На кого націлені хакерські атаки, і що нового дізналися фахівці BKA, котрі підготували щорічний звіт.
Цифрові паспорти прирівняли до звичайних: що зміниться для українців

Цифрові паспорти прирівняли до звичайних: що зміниться для українців 01.04.2021

В Україні цифровий паспорт тепер функціонуватиме на рівні з паперовим. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Щоправда, його ще має підписати президент. Де і як можна буде використовувати цифровий документ?
Електронна трудова книжка: що це означає для працівників і працедавців

Електронна трудова книжка: що це означає для працівників і працедавців 05.03.2021

Президент Володимир Зеленський підписав закон про обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Що зміниться для працівників з узаконенням електронних трудових книжок?
Більше 10 мільйонів українців користуються Дією - Федоров

Більше 10 мільйонів українців користуються "Дією" - Федоров 10.02.2021

За словами міністра цифрової трансформації, від початку епідемії COVID-19 в Україні кількість користувачів державними послугами онлайн збільшилася у п'ять разів.
Повернути померлих до життя: що таке технологія цифрової душі (відео)

Повернути померлих до життя: що таке технологія "цифрової душі" (відео) 01.02.2021

Штучний інтелект може повернути померлих до життя - як аватарів. Вони виглядають, розмовляють і поводяться, як їхні живі праобрази. Технічні гіганти розглядають ідею "цифрових душ" як ринок з величезним потенціалом.

Вічне життя завдяки цифровій душі? (29.01.2021) 29.01.2021

Штучний інтелект може повернути померлих людей до життя - віртуально як аватарів. Вони виглядають, розмовляють і поводяться, як колись їхні живі праобрази. Технічні гіганти розглядають ідею "цифрових душ" як ринок з величезним потенціалом.
Commerzbank планує скоротити близько 10 тисяч робочих місць

Commerzbank планує скоротити близько 10 тисяч робочих місць 28.01.2021

У рамках нової стратегії з цифровізації сервісів Commerzbank планує скоротити близько 10 тисяч робочих місць і закрити 440 відділень.
Великобританія штрафуватиме за використання компонентів Huawei

Великобританія штрафуватиме за використання компонентів Huawei 24.11.2020

Уряд у Лондоні вважає, що може захиститися від кібератак завдяки усуненню Нuawei від розбудови мереж 5G. Законопроєкт передбачає штрафи до 113 тисяч євро на день.
Виборці Зеленського: за кого проголосували би сьогодні (відео)

Виборці Зеленського: за кого проголосували би сьогодні (відео) 21.04.2020

Якби президентські вибори відбулися нині, то чи проголосували б знову за Володимира Зеленського українці, які підтримали його торік? DW поспілкувалася виборцями Зеленського.

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