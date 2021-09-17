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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "цифровізація".
Цифровізація - перехід на цифровий зв'язок, переведення інформації в цифрову форму. Також вживаються терміни - діджіталізація, оцифровування. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Біткоїн - золото тисячоліття чи брудний бізнес? Колись за 10 000 біткоїнів купували дві піци. Нині ж це 100 мільйонів доларів. Як з'явилася ця криптовалюта, і чому Ілон Маск спершу підтримував її, а потім відмовився?
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Що ж собою представлятиме суд у смартфоні?