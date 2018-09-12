Цифрова контрацепція: справа в слизі

"Я просто хочу бути вільною та краще знати своє тіло", - каже 27-річна Анне. Більше року тому вона вирішила відмовитися від протизаплідних пігулок та перейти до природної контрацепції. Для захисту вона використовує так званий комп'ютер циклів - він має допомогти їй за допомогою ранкового вимірювання температури визначити, є вона фертильною чи ні.

Зараз можна придбати не лише комп'ютери циклів, але й прикладні програми, комп'ютерні чіпи для піхви або цифрові наручні вимірювальні прилади різного дизайну. За їхньою допомогою збирають дуже різні дані, які обробляються з використанням різноманітних методів. Відповідно відрізняються й цифрові засоби для природної контрацепції.

Інтерес до негормональної контрацепції зберігається

Принцип природної контрацепції полягає в тому, що жінки можуть завагітніти далеко не завжди. Вони є фертильними лише в день овуляції, в також кілька днів до та після цього. Грубо кажучи, цифрові програми та пристрої, що допомагають визначити фертильні дні, використовують три методи: суто календарний, температурний, а також симпотермальний. Останній бере до уваги не лише температуру, але й консистенцію цервікального слизу, що утворюється в шийці матки.

Інтерес до негормональної контрацепції зберігається, відзначає Ґабрелле Штекер (Gabrielle Stöcker) з кельнського консультаційного центру Pro Familia. Дедалі більше жінок цікавляться цифровими допоміжними засобами, каже лікарка-гінеколог. Але трапляються й випадки, коли, використовуючи начебто контрацепційні програми, жінки вагітніли попри свою волю, розповідає Штекер.

Календарний метод не підходить

Експерти одностайні в оцінках: якщо прикладна програма суто матиматично прогнозує наступну овуляцію та фертильні дні, ґрунтуючись лише на даних про час останньої менструації, вона не підходить для контрацепції.

Цикл жінки є нестабільним і залежить від різних зовнішніх чинників. "Це приблизно те саме, що прогнозування погоди. Тільки тому, що минулого року серпень був сонячним, ви не можете сказати, що цього року в серпні знову буде багато соняцних днів", - каже Петра Франк-Геррманн (Petra Frank-Herrmann). Вона працює гінекологом в університетській клініці південнонімецького Гейдельберга та вже багато років досліджує природну контрацепцію та цифрові допоміжні засоби.

Найбільшою проблемою цих прикладних програм є те, що вони з самого початку роблять прогноз, не беручи до уваги індивідуальні коливання циклу. У листопаді 2017 року фонд Warentest провів тестування, в результаті якого більшість програм були визнані "незадовільними", оскільки багато з них суто матиматично визначають час овуляції.

Лише температурного методу теж замало

Температурні програми та комп'ютери визначають фертильні дні, ґрунтуючись на даних про базальну температуру - найнижчу температуру, що досягається тілом під час відпочинку (зазвичай під час сну). Вона зростає, коли овуляція минає. "Це, звісно, краще, ніж прості підрахунки. Користувачка має принаймні вихідну точку", - каже Штекер з центру Pro Familia.

Для вимірювання базальної температури потрібен спеціальний термометр, який показує після коми дві цифри

Але показник температури, за її словами, це лише симптом. Його можна використати, щоб визначити кінець овуляції. Але початок фертильного періоду, тобто дні, коли жінка може завагітніти, цей метод може лише прогнозувати. Крістіан Албрінґ (Christian Albring) з Асоціації гінекологів пояснює: "Якщо овуляція через якісь внутрішні чи зовнішні чинники є передчасною, цей комп'ютер на це не зможе зреагувати, тому що температура підвищується вже після овуляції".

Петра Франк-Геррманн протестувала ефективність температурних комп'ютерів у своїй дослідницькій групі. "Ці пристрої забезпечують середній рівень надійності", - каже вона. Є також чимало програм, до яких жінки можуть вносити самостійно зібрані температурні дані. До найновіших розробок належать комп'ютерні чіпи, які можна помістити на ніч у піхву, - вони полегшують вимірювання температури.

На додаток до вимірювання температури є ще комп'ютер, який вимірює рівень гормонів у сечі та слині. За даними Федерального центру медичної просвіти, ці гормональні комп'ютери, однак, підходять радше для тих пар, які прагнуть якраз зачати дитину, але не для тих, хто хоче вагітності запобігти.

Симпотермальний метод забезпечує максимальний захист

Добру та безпечну природну контрацепцію забезпечує симпотермальний метод, в рамках якого жінка вимірює свою базальну температуру та вивчає свій цервікальний слиз. Це слиз, який виділяє шийка матки. Вивчаючи його консистенцію, жінка може визначити початок фертильних днів.

"Якщо ви сьогодні хочете бути в абсолютній безпеці - тобто на рівні, який забезпечують пігулки або спіраль, - у вас нема іншого варіанту, як вивчати температуру та цервікальний слиз - відповідно до певних правил", - каже Франк-Геррманн. Цей розроблений у 1960-х метод можна вивчити за книжками або на спеціальних тренінгах. За даними Федерального центру медичної просвіти, симпотермальний метод не спрацьовує лише в 0,4-2,6 відсотка випадків.

Щоб використовувати природу контрацепцію, потрібно мати регулярний ритм сну

Деякі програми для смартфонів ґрунтуються саме на цьому методі: вони беруть до уваги два компоненти - температуру та цервікальний слиз. Дані завантажуються в програму, яка згідно з аглоритмами визначає фертильні та нефертильні дні. "Ці прикладні програми - просто форма модернізації вже відомого методу. Раніше ми використовували папір та олівець, тепер все робиться в цифровому форматі", - каже Клаудія Шуманн (Claudia Schumann) з Німецького товариства психосоматичної гінекології та акушерства.

Важливо, однак, щоб жінка мала добрий регулярний цикл. Природна контрацепція має також відповідати стилю життя: ті жінки, які працюють позмінно, багато подорожують між різними часовими зонами або, наприклад, вночі постійно мають прокидатися через маленьких дітей, не можуть досягнути надійних результатів у вимірюванні температури, пояснює Шуманн.

Бракує досліджень надійності програм

Та є ще одна проблема: досі бракує переконливих досліджень надійності різноманітних програм та комп'ютерів. Для такого дослідження треба зібрати дані за рік від кількох сотень жінок, причому це мають зробити не виробники програм, а, наприклад, університети чи інші дослідницькі інститути, пояснює Франк-Геррманн. "Треба уважно дивитися, як ці програми визначають початок та кінець фертильного періоду", - каже вона.

Ще одним аспектом, на який треба зважати, використовуючи цифрову контрацепцію, є захист даних. "Часто програми також запитують про інтимні дані, наприклад, чи мав місце статевий акт, або який у вас настрій", - пояснює Штекер. За її словами, важливо знати, що відбувається з даними, наприклад, чи передають їх стретій стороні та чи використовують їх для цільової реклами.

Петра Франк-Геррманн вважає, що вже в наступні кілька років жінки зможуть отримати адекватні цифрові засоби підтримки природної контрацепції. Але основою всього, за її словами, як є, так і залишиться те, що жінки мають самі навчитися спостерігати за своїм тілом.

27-річна Анне вважає головною перевагою природної контрацепції те, що вона краще відчуває зміни свого циклу. Вона вже два роки живе в постійних стосунках, тож прийняла разом із своїм супутником життя рішення використовувати природну контрацепцію. Для збільшення надійності вона хотіла б відвідати тренінг, щоб навчитися краще вивчати консистенцію цервікального слизу. Але вона каже: "Якщо я все ж завагітнію, це не буде катастрофою".