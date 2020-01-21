 Циклон ″Глорія″ в Іспанії забрав життя вже чотирьох людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2020

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Новини

Циклон "Глорія" в Іспанії забрав життя вже чотирьох людей

Від минулих вихідних циклон "Глорія", який приніс в Іспанії негоду з низькими температурами та сильними снігопадами, забрав життя вже чотирьох людей.

Шквальний вітер на одному з пляжів Валенсії

Шквальний вітер на одному з пляжів Валенсії

Циклон "Глорія", який приніс в Іспанію сильний вітер, низькі температури та потужні снігопади, від минулих вихідних забрав життя вже чотирьох людей, повідомило у вівторок, 21 січня, іспанське інформаційне агентство Europa Press. Особливо потерпає від стихії східне узбережжя країни.

54-річна безпритульна жінка та 70-річний чоловік померли в Автономній області Валенсія, вочевидь, від переохолодження. 

Сніг випав у багатьох населених пунктах Автономної області Валенсія (на фото: Фонтанарс-делс-Алфорінс)

Сніг випав у багатьох населених пунктах Автономної області Валенсія (на фото: Фонтанарс-делс-Алфорінс)

Раніше повідомлялося про ще двох жертв негоди: 63-річний чоловік загинув неподалік від міста Авіла в центральній частині країни внаслідок падіння черепиці , яку зірвало сильним вітром з його будинку, а в неділю на півночі країни чоловік загинув через наїзд фургона, який з’їхав з проїжджої частини через обледеніння дороги, зазначає агентство новин dpa.

DW.COM

Внаслідок рясних опадів та поривів сильного вітру на півдні Франції загинуло як мінімум двоє людей. У 11 південних департаментах органи влади попереджають про високий рівень небезпеки. (15.12.2019)

Кількість загиблих під час повеней у Індонезії збільшилась до понад 40 осіб, близько 400 тисяч людей евакуйовані. (03.01.2020)

Негода у вівторок порушила звичний ритм життя передусім у районі Валенсії - десятки автошляхів та портів були закриті. Роботу залізничного транспорту частково порушено в окремих регіонах країни. Закрита частина шкіл - заняття не відвідують близько 200 тисяч учнів, передусім в Каталонії та Автономній області Валенсія.

У провінції Жирона в Каталонії 220 тисяч людей залишалися без струму, хоча лінію електропередачі з Франції вдалося відремонтувати, повідомляє агентство новин Reuters. Понад 2600 кілометрів автошляхів були вкриті снігом.

Прогнозують, що лише з середини тижня циклон повинен послабитися.

  • Повінь у Венеції

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Венеція під водою - наслідки третьої хвилі припливу

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  • Венеція - Найбільша повінь за 148 років спостережень

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Найсильніша повінь за 148 років спостережень

    Нинішня негода побила черговий рекорд. Під час недільного припливу вода учетверте за тиждень подолала позначку в 140 сантиметрів над рівнем моря. Подібного не було зафіксовано від початку ведення спостережень у 1872 році.

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  • Повінь у Венеції

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  • Повінь у Венеції

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

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  • Повінь у Венеції

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  • Повінь у Венеції

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  • Повінь у Венеції

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Екстремальний туризм

    Поки немає офіційних даних щодо того, як повінь вплинула на туристичний потік до Венеції. Утім, для деяких відвідувачів міста негода навпаки стала приводом зробити селфі, яким зможе похвалитися не кожен відвідувач туристичної перлини Італії.

  • Повінь у Флоренції

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Флоренція під загрозою

    Венеція зараз - далеко не єдине місто Італії, що потерпає від негоди. Флоренція та Піза також можуть постраждати від розливу річки Арно, рівень води у якій досяг найвищої за останні 20 років позначки. Саме на березі цієї річки знаходиться знаменита на весь світ флорентійська галерея Уффіці.

  • Снігопад у Південному Тіролі

    Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

    Південний Тіроль також страждає від стихії

    У цей самий час на півночі Італії від снігопадів потерпає провінція Південний Тіроль. Подекуди маси снігу призвели до сходження лавин, від яких уже постраждали деякі села.

    Автор: Олександр Голубов, Валерій Сааков


DW.COM

Венеція під водою: моменти найсильнішої за 148 років повені

Венеція переживає найбільшу повінь за останні 148 років. Влада міста каже про щонайменше один мільярд євро збитків. Інші італійські міста також потерпають від негоди. (18.11.2019)  

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