Циклон "Глорія" в Іспанії забрав життя вже чотирьох людей

Циклон "Глорія", який приніс в Іспанію сильний вітер, низькі температури та потужні снігопади, від минулих вихідних забрав життя вже чотирьох людей, повідомило у вівторок, 21 січня, іспанське інформаційне агентство Europa Press. Особливо потерпає від стихії східне узбережжя країни.

54-річна безпритульна жінка та 70-річний чоловік померли в Автономній області Валенсія, вочевидь, від переохолодження.

Сніг випав у багатьох населених пунктах Автономної області Валенсія (на фото: Фонтанарс-делс-Алфорінс)

Раніше повідомлялося про ще двох жертв негоди: 63-річний чоловік загинув неподалік від міста Авіла в центральній частині країни внаслідок падіння черепиці , яку зірвало сильним вітром з його будинку, а в неділю на півночі країни чоловік загинув через наїзд фургона, який з’їхав з проїжджої частини через обледеніння дороги, зазначає агентство новин dpa.

Негода у вівторок порушила звичний ритм життя передусім у районі Валенсії - десятки автошляхів та портів були закриті. Роботу залізничного транспорту частково порушено в окремих регіонах країни. Закрита частина шкіл - заняття не відвідують близько 200 тисяч учнів, передусім в Каталонії та Автономній області Валенсія.

У провінції Жирона в Каталонії 220 тисяч людей залишалися без струму, хоча лінію електропередачі з Франції вдалося відремонтувати, повідомляє агентство новин Reuters. Понад 2600 кілометрів автошляхів були вкриті снігом.

Прогнозують, що лише з середини тижня циклон повинен послабитися.